В ГИБДД предупредили: за неправильную тонировку теперь грозит реальный арест до 15 суток - в каких ситуациях не обойдётся штрафом

28 июня 2026, 08:08
Новые санкции за неправильную тонировку: штрафы, арест и цифровой контроль
Новые санкции за неправильную тонировку: штрафы, арест и цифровой контроль
Водителям с затемненными стеклами теперь грозят не только штрафы, но и административный арест до 15 суток. Новые технологии контроля и ужесточение правил делают привычную тонировку опасной для кошелька и свободы. Разбираемся, как изменились риски.
В последние месяцы ситуация с тонировкой стекол в России резко обострилась. Если раньше многие водители воспринимали штраф в 500 рублей за затемненные стекла как небольшую плату за комфорт, то теперь последствия могут быть куда серьезнее. Нарушение требований инспектора ГИБДД по снятию пленки влечет за собой применение статьи 19.3 КоАП РФ, а это уже не просто штраф, а реальный риск административного ареста до 15 суток или обязательных работ.
Суды в таких делах чаще всего становятся на сторону инспекторов. Даже если водитель попытается оспорить методику замера светопропускания, ссылаясь на температуру или влажность, суды не принимают такие доводы. ГОСТ не соответствует требованиям к условиям проверок, и этим активно пользуются сотрудники ГИБДД. Как отмечает адвокат Московской коллегии адвокатов Степан Корбут, оспорить протокол практически невозможно. Повторное нарушение грозит уже не только штрафом до 1000 рублей, но и арестом до 15 суток.
Закон разрешает тонировать только заднюю полусферу автомобиля, а зеркальная пленка полностью запрещена из-за риска ослепления других участников движения. Передние боковые и лобовое стекла должны пропускать не менее 70% света. Однако даже легкое помутнение старого стекла или использование недорогих материалов может привести к нарушению. Новые измерительные приборы и автоматическая фиксация результатов делают споры с инспекторами практически бесполезными.
По статистике, только за две недели июня в Москве было выявлено более 7000 случаев нарушения правил тонировки. Летом эта цифра традиционно растет из-за жары и желания водителей защититься от солнца. При каждой остановке инспектор выписывает новый штраф, и символическая мера быстро оборачивается регулярными финансовыми потерями.
Для российских водителей важно помнить: ужесточение контроля за тонировкой — это часть общей тенденции, связанной с цифровизацией и автоматизацией дорожного надзора. Новые технологии позволяют фиксировать нарушения без участия человека, а судебная практика складывается не в пользу автомобилистов. В ближайшие годы можно ожидать дальнейшего усиления контроля и роста подобных дел. Водителям следует внимательно следить за изменениями в законодательстве и неукоснительно соблюдать требования инспекторов, чтобы избежать серьезных последствий.
В условиях ужесточения контроля за соблюдением ПДД стоит помнить, что похожие проблемы возникают и в других сферах. Например, вопросы с регистрацией автомобилей на умерших владельцев также приводят к неожиданным штрафам и юридическим сложностям, как это подробно разбирается в соответствующем материале о рисках вождения автомобилей, числящихся за умершими .
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