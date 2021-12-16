Новые штрафы для водителей 2022: что год грядущий нам готовит
Сначала поговорим об изменениях для водителей, точная дата вступления в действие которых уже известна.
Санкции за отсутствующий техосмотр с 1 марта 2022 года
Данное нововведение вводится поправкой к статье 12.1 КоАП. Взыскание в размере 2 тысяч рублей получат водители, управляющие машиной без действующей карты диагностики. Сейчас КоАП не предусматривает наказания за данное нарушение.
Санкции будут также назначаться по данным камер фотовидеофиксации. Получить такой штраф можно будет не чаще одного раза в сутки.
Напомним, что в этом году техосмотр стал не обязательным для получения ОСАГО, но вводимый штраф еще раз доказывает, что обязанность проходить ТО ежегодно не отменена. Водителям, как и прежде, нужно следить за техническим состоянием своей машины, и иметь действующую карту диагностики.
Кроме того, с 1 октября этого года карта диагностики стала электронной. Это значит, что все данные о пройденном техосмотре хранятся в единой базе ЕАИСТО, а инспектору достаточно предъявить карту со своего смартфона или бумажную распечатку, которую вам выдадут по просьбе на СТО.
Конечно, обязательный техосмотр для личного транспорта могут и отменить. В Госдуме об этом уже не раз говорилось. Но пока никаких законов так и не принято.
Санкции с камеры за отсутствующую страховку с 1 марта 2022 года
Неприятное изменение для водителей 2022 года – взыскание за отсутствующую или просроченную страховку начнут назначать по данным камер. При этом не важно, сколько раз за сутки вы проедите под камерой в течение дня – санкции назначат единожды за сутки.
Напоминаем, что просроченная или отсутствующая страховка грозит водителю санкциями по статье 12.37 КоАП в следующем размере:
- 500 рублями, если управлял машиной водитель, не вписанный в полис, или забывший страховку дома;
- 800 рублями, если полис просроченный или вовсе отсутствует у водителя.
Постановление о порядке внесения оплаты по платным дорогам с 1 марта 2022 года
С 1 марта следующего года начнет действовать Постановление Правительства № 1652, касающееся порядка внесения оплаты за проезд по платным дорогам России.
Внесение платежа будет возможно:
- Закрытым способом, то есть, на въезде на платный участок водитель возьмет талон, а на выезде с дороги его оплатит;
- Открытым способом, когда водитель оплачивает проезд на каждом встречающемся на пути пункте оплаты, которые расположены на дороге.
Таким образом, если водитель едет на дальнюю дистанцию, на которой расположены несколько участков платной дороги, то лучше прибегнуть к закрытому способу оплаты. Тогда придется остановиться лишь дважды. А если участок только один, целесообразнее выбрать открытый способ оплаты. Хотя обычно платный участок уже построен по определенному типу – закрытому или открытому, и оплата вносится в соответствии с правилами участка.
Также оплата может взиматься по барьерному типу, когда нужно останавливаться у пунктов оплаты, оборудованных шлагбаумами, чтобы оплатить проезд, и безбарьерному (свободный поток), когда нет ни шлагбаумов, ни пропускных пунктов. Автомобиль без остановок проезжает платный участок, а затем в течение 5 суток вносит оплату за проезд. Плата может списываться с транспондера автоматически, либо водитель оплачивает пользование дорогой на сайте Автодора.
С 1 марта 2022 года водителей начнут штрафовать за езду на машине с техническими неисправностями
Поправки внесут в статью 12.5 КоАП, расширив список неисправностей, запрещающих эксплуатировать автомобиль. Многие из них содержит техрегламент Таможенного союза, и пройти ТО с ними нельзя, но штрафы за данные неисправности ранее КоАП не содержал. Санкции в 500 рублей будут назначаться за управление автомобилями:
- со стертыми покрышками или шинами не по сезону;
- с неработающими фонарями заднего хода;
- с неработающими контурными и габаритными огнями;
- с отсутствующими или неисправными устройствами фароочистки или фарами (световой поток которых свыше 2000 люмен);
- с несоответствующим классом источника света эксплуатационным документам;
- с мешающими обзору водителя навигаторами, пленками и наклейками, видеорегистраторами;
- с отсутствующими противосолнечными козырьками;
- с отсутствующими подушками безопасности, подголовниками, если производитель их предусмотрел;
- с поврежденным бампером;
- с установленной не по закону лебедкой.
За езду на автомобиле с указанными неисправностями инспектор выпишет штраф и запретит эксплуатацию машины. Водителю придется вызывать эвакуатор.
Изменения в сдаче анализов мочи и крови для получения медсправки с 1 марта 2022 года
Уже не первый год правительством переносятся сроки введения анализа мочи и крови для получения водительской справки некоторыми категориями водителей. Сначала хотели ввести процедуру для всех без исключения автомобилистов, получающих водительскую справку, но закон подвергся корректировкам.
Не факт, что это изменение для водителей начнет действовать в назначенную дату, но если оно заработает, анализы крови на CDT и мочи на наличие психоактивных веществ станут обязательными для водителей, которых:
- заподозрил в хроническом алкоголизме или наркомании врач нарколог;
- которым требуется возврат прав после лишения по любым статьям КоАП.
Сейчас анализы сдают только водители, лишенные прав по «нетрезвым» статьям и попавшие под подозрение в заболевании алкоголизмом или наркоманией.
В КОАП внесут понятие «средней скорости»
Данное нововведение лишит водителей основания обжаловать штрафы за превышение средней скорости в суде. Если ранее они могли сослаться на отсутствие этого понятия в ПДД, то в следующем году его официально пропишут.
«За нарушение средней скорости движения штрафовали с 2013 года. Нарушения при этом фиксировали с помощью парных камер, которые фиксировали проезд одного и того же автомобиля. На основании этих данных автоматически рассчитывалась средняя скорость на участке дороги между камерами. При этом часто суды отменяли такие штрафы, так правилами дорожного движения не установлено такое понятие как «средняя скорость», а при нарушении скоростного режима должна быть зафиксирована скорость в конкретное время и в конкретном месте, что при определении средней скорости на участке было невозможно. В настоящее время такие постановления о привлечении к административной ответственности, основанные на расчете средней скорости не выносятся», - рассказал 110km.ru адвокат Игорь Муханов.
«В 2022 году планируют официально обозначить определение средней скорости в ПДД. Санкции будут назначаться на законных основаниях, и обжаловать их будет невозможно. Хотя есть сомнения, что нововведение будет введено, так как нарушение средней скорости не является нарушением скорости, и прописывать это в законодательстве, по сути, не законно. Например, водитель движется со скоростью 60км/ч, проезжает под первой камерой, а потом, сократив путь на каком-либо отрезке дороги, проезжает под второй камерой. Получится, что он нарушил среднюю скорость, так как проехал под второй камерой раньше на 3 минуты, поскольку сократил путь. Но он не нарушал при этом установленный скоростной режим», - пояснил 110km.ru автомобильный эксперт Олег Мазай
Какие еще новые штрафы для водителей могут ввести в 2022 году
Уже не первый год законодатели готовят новый КоАП, однако пандемия и недоработки постоянно отодвигают сроки введения документа в действие. Ожидалось, что он вступит в силу в конце 2021 года, но пока этого не случилось.
Документ постоянно дорабатывается, и для российских водителей на сегодняшний день подготовили следующие новые штрафы:
- За неоднократный отказ остановиться по требованию полицейского, если действия водителя создают угрозу жизни и здоровью людей, предусмотрено взыскание в 40 тысяч рублей или лишение удостоверения на срок до 3-х лет. Подразумеваются ситуации, когда полиции приходится гнаться за машиной нарушителя и даже стрелять. Сейчас санкции за данное нарушение 500-800 рублей.
- За перевозку детей до 16 лет в нетрезвом состоянии предусмотрены санкции в 50 тысяч рублей или лишение прав на 2-3 года.
- Водители, совершающие систематические грубые нарушения ПДД, будут наказываться лишением прав на 1-1,5 лет.
- За опасное вождение будут наказывать штрафом в 3 тысячи рублей.
- За мытье машины в неположенном месте и парковку на тротуарах или газоне планируют штрафовать на 1-3 тысячи рублей.
- За грязный или нечитаемый номер будут наказывать штрафом в 5 тысяч рублей.
- Повторная тонировка сверх установленных законом норм будет наказываться 3 тысячами рублей.
- Перевозка детей вне детских кресел будет караться 5 тысячами рублей, вместо 3 тысяч рублей.
- На 1-2 тысячи рублей планируют штрафовать за езду по дорогам общего пользования на не предусмотренных для этого средствах (снегоходы, мотоблоки, болотоходы и т.п.).
Кроме того, хотят начать штрафовать водителей за автохлам, брошенный во дворах, и шумную езду с музыкой в ночное время суток.
«Санкции за брошенный автохлам в жилых дворах облегчат жизнь горожанам. Никому не нужных машин, которые давно стоят и занимают чужие места во дворах, довольно много, и правильно, что за них взялись. Такие авто нужно эвакуировать, если невозможно найти хозяев, либо штрафовать за них. А взыскания за ночную шумную езду вызывают массу вопросов. Как будет фиксироваться нарушение, если нет четких критериев измерения шума? Если штраф и введут, на практике применяться он будет крайне редко, и коснется очень маленького процента автомобилистов. А несовершенства законодательства оставят возможность для обжалования этих санкций», – поясняет Олег Мазай.
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