Новые штрафы ГИБДД с 2021 года: какие уже действуют, а какие должны вступить в силу
- Новый штраф ГИБДД за неоплату проезда по платным дорогам;
- Новые штрафы ГИБДД с 1 марта для операторов техосмотра;
- Ужесточилось наказание за неповиновение сотруднику полиции;
- Водителям общественного транспорта запретили высаживать детей, не оплативших проезд;
- Введены новые штрафы ГИБДД за нарушения на ж/д переездах;
- Ужесточение наказания с 12 июля для пьяных водителей;
- Новые штрафы ГИБДД: таблица;
- Новые штрафы ГИБДД, которые могут появиться в ближайшее время.
Новый штраф ГИБДД за неоплату проезда по платным дорогам
10 января были введены санкции для водителей, проезжающих по платным дорогам без внесения оплаты.
Не оплаченный проезд для водителя легковушки обойдется в 1500 рублей, а для водителя грузовика или автобуса – в 5000 рублей.
При этом есть возможность воспользоваться 50% скидкой, если заплатить штраф в течение первых 20 дней.
Данное нарушение фиксируют камеры фотовидеофиксации, и единожды за сутки выписывают нарушителям штраф, не зависимо от количества проездов под камерами в течение суток.
Новые штрафы ГИБДД с 1 марта для операторов техосмотра
В марте для водителей внесли изменения, значительно усложнившие процесс прохождения техосмотра. Выезд и въезд водителя на пункт ТО теперь фиксируется камерой, а информация об осмотре передается в единую базу данных в режиме реального времени. Карты диагностики приобрели электронный вид.
Данные меры приняты правительством, дабы исключить выдачу «серых» карт осмотра, которые выдавались без реального прохождения проверки авто. Операторам данное нарушение теперь обойдется в сумму до 300 тысяч рублей по статье 14.4 КоАП.
Обычным водителям штрафы пока не грозят, но это лишь до 1 марта 2022 года, когда начнут применяться санкции за отсутствие действующей карты диагностики.
Ужесточилось наказание за неповиновение сотруднику полиции
Гражданин, не исполнивший требование сотрудника полиции, нацгвардии или уголовно-исполнительных органов, понесет административное наказание по статье 19.3 КоАП.
Непослушание обойдется водителям в 2000-4000 рублей штрафа, 15 суток ареста или 40-120 часов обязательных работ.
Санкция может быть применена, например, в случае отказа растонировать стекла на месте при остановке инспектором автоинспекции.
Водителям общественного транспорта запретили высаживать детей, не оплативших проезд
1 мая появился новый штраф для водителей городского транспорта за высадку детей до 16 лет, у которых не оказалось денег за проезд.
Водитель получит за это правонарушение 5000 рублей штрафа, а должностному лицу грозит 20-30 тысяч рублей взыскания. Детям же неоплаченный проезд никакими санкциями не грозит.
Меры приняты правительством для исключения ситуаций, когда дети, забывшие или потерявшие деньги, высаживались водителями из городского транспорта на мороз.
Введены новые штрафы ГИБДД за нарушения на ж/д переездах
С 1 мая статья 12.10 КоАП подверглась изменениям, в результате которых наказание за нарушения правил на ж/д переездах увеличилось с 1000 рублей до 5000 рублей.
Кроме того, эти санкции не подлежат льготной оплате в 20-дневный срок.
Ужесточение наказания с 12 июля для пьяных водителей
Законодатели дополнили статью 264 УК РФ, предусматривающую меры наказания для водителей, привлекаемых к административным санкциям за вождение в нетрезвом виде, и совершивших это правонарушение повторно. Теперь она содержит более суровое наказание для тех, кто задержан нетрезвым за рулем в третий раз, то есть уже имея административное наказание за первый инцидент, и уголовное – за повторный.
Рассмотрим эти санкции в таблице:
Новые штрафы ГИБДД: таблица
Новые штрафы ГИБДД, которые могут появиться в ближайшее время
Еще в 2020 году был разработан проект нового КоАП, ужесточающего наказания за ряд правонарушений. Для удобства рассмотрим их в таблице:
Как видите, появятся санкции, которые ранее КоАП не предусматривал.
Кроме того, с 22 августа водителей ожидает отмена обязательного техосмотра при покупке страховки ОСАГО. Диагностическая карта для приобретения полиса больше не понадобится. Однако это ненадолго – уже с 1 марта 2022 года начнет действовать штраф для водителей за отсутствующую карту техосмотра в размере 2000 рублей.
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