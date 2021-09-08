Новые соседи Криштиану Роналду опасаются его мощных спорткаров и требуют ограничить скорость на своей улице
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Любовь звезды футбола к мощным и быстрым автомобилям известна по всему миру, как и его коллекция стоимостью десятки миллионов долларов. В ней есть Ferrari Monza за 2 млн долларов, Bugatti Chiron за 3 млн долларов и Bugatti Veyron Grand Sport за 2,3 млн долларов, а также Porsche, Lamborghini, Rolls-Royce и другие достойные автомобили. Но соседей коллекция впечатлила лишь одним – потенциальной опасностью, которую Роналду будет представлять на дороге.
Чиновники совета в Олдерли-Эдж (графство Чешир) уже рассматривают возможность ограничения скорости в поселке до 20 миль в час (32 км/ч). И хотя разгон до 20 миль в час на Lamborghini выглядит немного глупо, Роналду вскоре придется внимательно следить за скоростью, проезжая мимо своего нового дома.
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