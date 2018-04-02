2 апреля 2018, 10:33

Новые ставки утилизационного сбора вступили в силу

С 1 апреля начали действовать новые, повышенные ставки налога на утилизацию автомобилей. Серьезнее всего, почти вдвое, увеличился налог для машин с объемом двигателя от 1 до 2 литров. Для автомобилей с объемом двигателя от 3 литров и выше сумма сбора не изменилась.
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Новые ставки утилизационного сбора вступили в силу
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Утилизационный сбор должны платить все автопроизводители, машины которых продаются на российском рынке. На этот раз увеличение налогового бремени оказалось несимметричным. С 1 апреля установлены следующие ставки:

объем двигателя до 1 литра – 33 000 рублей (+17,86%)
объем двигателя от 1 до2 литров – 84 000 рублей (+90%)
объем двигателя от 2 до 3 литров – 126 000 рублей (+49,3%)
объем двигателя от 3 до 3,5 литров – 114 600 рублей (0)
объем двигателя от 3,5 литров и более – 181 600 рублей (0)

Увеличился утилизационный сбор и для других транспортных средств. Например, для электромобилей налог вырос на 14,79% до 32 600 рублей. Аналогичная картина наблюдается в сегменте грузовых машин – в среднем на 14 – 15 процентов. Исключение составляют грузовики массой от 2,5 до 3,5 тонн. Новая ставка для них – 30 000 рублей (+51,5%). Интересно, что утильсбор для тяжелых грузовиков (от 20 до 50 тонн) равен 82 500 рублей, то есть в 1,5 раза меньше, чем для легковушек объемом двигателя в 2 – 3 литра.

Предыдущее увеличение утилизационного сбора состоялось в 2016 году. Как говорили, сделано это было в связи с ослаблением курса рубля. По мнению экспертов, нынешний рост ставок и, как следствие, рост цен на автомобили не затронет производителей, которые собирают машины в России. Для них утилизационный сбор компенсируется за счет государственных субсидий. Подорожать могут лишь автомобили, импортируемые из-за рубежа. Повышение цен будет постепенным и составит 10 – 15% в зависимости от марки и модели автомобиля.

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Новые ставки утилизационного сбора вступили в силу
{{material_121670}}Утилизационный сбор должны платить все автопроизводители, машины которых продаются на российском рынке. На этот раз увеличение налогового бремени оказалось несимметричным. С 1 апреля установлены следующие ставки:• объем двигателя до 1 литра – 33 000 рублей (+17,86%)• объем двигателя от 1 до2 литров – 84 000 рублей (+90%)• объем двигателя от 2 до 3 литров – 126 000 рублей (+49,3%)• объем двигателя от 3 до 3,5 литров – 114 600 рублей (0)• объем двигателя от 3,5 литров и более – 181 600 рублей (0)Увеличился утилизационный сбор и для других транспортных средств. Например, для электромобилей налог вырос на 14,79% до 32 600 рублей. Аналогичная картина наблюдается в сегменте грузовых машин – в среднем на 14 – 15 процентов. Исключение составляют грузовики массой от 2,5 до 3,5 тонн. Новая ставка для них – 30 000 рублей (+51,5%). Интересно, что утильсбор для тяжелых грузовиков (от 20 до 50 тонн) равен 82 500 рублей, то есть в 1,5 раза меньше, чем для легковушек объемом двигателя в 2 – 3 литра.Предыдущее увеличение утилизационного сбора состоялось в 2016 году. Как говорили, сделано это было в связи с ослаблением курса рубля. По мнению экспертов, нынешний рост ставок и, как следствие, рост цен на автомобили не затронет производителей, которые собирают машины в России. Для них утилизационный сбор компенсируется за счет государственных субсидий. Подорожать могут лишь автомобили, импортируемые из-за рубежа. Повышение цен будет постепенным и составит 10 – 15% в зависимости от марки и модели автомобиля.
2018-04-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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