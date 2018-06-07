7 июня 2018, 12:05
Новые тарифы ОСАГО принесут страховщикам дополнительные 15 млрд рублей
Зампред ЦБ Владимир Чистюхин сообщил, что главная цель введения новых тарифов по ОСАГО – снизить убыточность этого вида страхования для страховых компаний. По итогам прошлого года, страховщики ушли в «минус» на 15 млрд рублей. Следовательно, сейчас они должны восполнить эти потери.
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Предполагается, что коридор тарифов расширится для легковых автомобилей с нынешних 3 400 – 4 100 рублей до 2 700 – 4 900 рублей. ЦБ хочет сделать расчет ОСАГО максимально индивидуальным для каждого клиента. Для коэффициента возраста и стажа, например, введут 50 градаций, вместо нынешних пяти. Значение КБМ привяжут не к договору страхования, а к конкретному водителю.
В ЦБ рассчитывают, что страховщики точно получат недостающие 15 млрд рублей после изменения методики расчета стоимости ОСАГО. Ожидается, что с осени средняя стоимость полиса «автогражданки» возрастет с 5 800 рублей до 7 000 рублей. При этом цена полиса, по мнению регулятора, должна стать более справедливой.
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22 проданных автомобиля за год - это сильно! Не понимает душа русская корейских дизайнерских изысков, особенно за такие деньги. За полтора миллиона в России можно купить вполне приличный кроссовер, и места больше, и проходимость выше, и человеком себя ощущаешь.
Странный автомобиль во всех смыслах. Непонятно даже к какому классу его отнести можно. Молодежный недоспорткар какой-то. Для гоночного слабоват, даже с 280 лошадьми под капотом, для обычной жизни слишком оригинален и непрактичен. Наверное, только американцы и смогут найти ему применение.
Про рабочее место - хорошо) В это авто можно и письменный стол при желании запихнуть, и даже вполне приличных размеров "обезъянник" организовать) Потолок низковат, а по всем остальным параметрам очень подходит. Повезло шведским полицейским, это не наши козлики.
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