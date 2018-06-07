7 июня 2018, 12:05

Новые тарифы ОСАГО принесут страховщикам дополнительные 15 млрд рублей

Зампред ЦБ Владимир Чистюхин сообщил, что главная цель введения новых тарифов по ОСАГО – снизить убыточность этого вида страхования для страховых компаний. По итогам прошлого года, страховщики ушли в «минус» на 15 млрд рублей. Следовательно, сейчас они должны восполнить эти потери.
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Ранее стало известно, что в конце августа Центробанк намерен скорректировать стоимость ОСАГО, расширив границы тарифного коридора на 20% в каждую сторону, и также изменив коэффициенты «бонус-малус» и «возраст-стаж». Главная задача – установить убыточность по «автогражданке» для страховщиков на уровне 100%. В прошлом году убыточность составила 103%, по оценкам страховых компаний они потеряли 15 млрд рублей.

Предполагается, что коридор тарифов расширится для легковых автомобилей с нынешних 3 400 – 4 100 рублей до 2 700 – 4 900 рублей. ЦБ хочет сделать расчет ОСАГО максимально индивидуальным для каждого клиента. Для коэффициента возраста и стажа, например, введут 50 градаций, вместо нынешних пяти. Значение КБМ привяжут не к договору страхования, а к конкретному водителю.

В ЦБ рассчитывают, что страховщики точно получат недостающие 15 млрд рублей после изменения методики расчета стоимости ОСАГО. Ожидается, что с осени средняя стоимость полиса «автогражданки» возрастет с 5 800 рублей до 7 000 рублей. При этом цена полиса, по мнению регулятора, должна стать более справедливой.

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Новые тарифы ОСАГО принесут страховщикам дополнительные 15 млрд рублей
{{material_123103}}Ранее стало известно, что в конце августа Центробанк намерен скорректировать стоимость ОСАГО, расширив границы тарифного коридора на 20% в каждую сторону, и также изменив коэффициенты «бонус-малус» и «возраст-стаж». Главная задача – установить убыточность по «автогражданке» для страховщиков на уровне 100%. В прошлом году убыточность составила 103%, по оценкам страховых компаний они потеряли 15 млрд рублей.Предполагается, что коридор тарифов расширится для легковых автомобилей с нынешних 3 400 – 4 100 рублей до 2 700 – 4 900 рублей. ЦБ хочет сделать расчет ОСАГО максимально индивидуальным для каждого клиента. Для коэффициента возраста и стажа, например, введут 50 градаций, вместо нынешних пяти. Значение КБМ привяжут не к договору страхования, а к конкретному водителю.В ЦБ рассчитывают, что страховщики точно получат недостающие 15 млрд рублей после изменения методики расчета стоимости ОСАГО. Ожидается, что с осени средняя стоимость полиса «автогражданки» возрастет с 5 800 рублей до 7 000 рублей. При этом цена полиса, по мнению регулятора, должна стать более справедливой.
2018-06-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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