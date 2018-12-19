Новые тарифы ОСАГО: ждать ли подорожания?
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Согласно документу, максимальная ставка для владельцев легковых автомобилей будет повышена с 4118 до 4942 рублей, а базовую ставку понизят с 3432 до 2746 рублей. Для мотоциклов и легковых автомобилей, принадлежащих юридическим лицам, верхняя граница увеличится на 10,9% и 5,7% соответственно.
По данным пресс-службы ГК «АвтоСпецЦентр», расширение тарифного коридора на 20% приведет к росту стоимости полисов. Если в 2018 году базовый тариф ЦБ по ОСАГО составляет от 3,5-4,1 тыс. руб., а средняя цена полиса – 5,8 тыс. руб., то уже с января 2019-го, по оценкам регулятора, средняя стоимость страховки составит 7 тыс. руб. при базовых ставках 3,4-4,1 тыс. руб. Вдобавок к этому, с 1 сентября следующего года Минфин позволит страховым компаниям повышать стоимость страховых услуг на 30% ниже или выше базовой ставки ЦБ, а с 1 сентября 2020 года – на 40%. В результате максимальная стоимость полиса может уже к осени 2019 года превысить базовый тариф ЦБ в 3 раза, но не более.
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Тарифы ОСАГО для половины водителей останутся неизменными после освобождения цен. Мы видим ситуацию с убыточностью по результатам третьего квартала. Опираясь на наши расчеты убыточности рынка ОСАГО в перспективе расширения тарифного коридора, мы можем снизить тарифы для трети всех водителей. Для половины всех покупателей страховок в стране тарифы останутся на прежнем уровне и в неизменном виде. И лишь небольшая часть, до 15%, те кто действительно безответственно ведут себя за рулем, увидят повышение стоимости ОСАГО
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Генеральный директор «АльфаСтрахование» Владимир Скворцов
Центробанк также предлагает рассчитывать коэффициент бонус-малус (КБМ), позволяющий получить «скидку» за безаварийное вождение, каждый год. Такие меры нужны для того, чтобы водитель, вписанный в разные полисы, не мог присвоить себе сразу несколько КБМ. Страховщики говорят, что эти меры приведут к снижению средней премии на 2-5% в долгосрочном периоде.
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Мы поддерживаем любое решение, расширяющее возможности страховщиков по дифференциации цен, когда и базовые ставки, и виды коэффициентов (набор факторов), влияющих на окончательную цену, и размер этих коэффициентов определяются каждым страховщиком самостоятельно на основании собственных актуарных расчетов. В результате таких дифференциаций аккуратные и добросовестные водители будут только в выигрыше. Недовольными останутся лишь недисциплинированные автовладельцы, что станет стимулом к улучшению их стиля вождения
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Александр Потитов, заместитель генерального директора «Либерти Страхование»
Однако реформа ОСАГО в 2016 году, когда стоимость страховки выросла фактически на 60%, показала, что гибкость тарифов страховые компании используют себе во благо по полной. Тогда решение Центробанка РФ повысить минимальные значения базовых ставок «автогражданки» и расширить тарифный коридор объяснялось убыточностью этого вида страхования. В конечном итоге, сборы страховщиков действительно увеличились, но вместе с тем автомобилисты стали реже оформлять ОСАГО, выросло число поддельных полисов.
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Конечно, расширение тарифного коридора приведет к подорожанию полисов ОСАГО. Если мы находимся на уровне обязательного страхования, есть смысл оставить на рынке одну страховую компанию по этому направлению, с понятными тарифами и выплатами. В бардаке сегодняшнего дня с различными требованиями и ограничениями, водителю крайне сложно просто даже разобраться, сколько придется платить и почему именно эту сумму
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Наталья Веселова, основатель автоклуба «АвтоПитер»
Информация о страховой истории автовладельцев фиксируется в единой системе АИС РСА, но пока она несовершенна: Ф.И.О. владельца ТС может быть внесено с ошибками, данные клиента могут измениться (смена фамилии, автомобиля). Кроме того, сегодня на рынке работает много недобросовестных игроков, которые искажают или вовсе не передают данные о своих клиентах. Особенно это касается небольших страховых компаний, которые все чаще покидают рынок. В результате в единой базе могут содержаться недостоверные, устаревшие и неполные сведения. Подобные ошибки могут приводить к незаслуженному завышению стоимости ОСАГО.
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