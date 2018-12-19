19 декабря 2018, 07:30

Новые тарифы ОСАГО: ждать ли подорожания?

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Конец года принес автомобилистам не самую приятную новость: Банк России утвердил расширение верхней и нижней границы тарифного коридора ОСАГО по 20%. Новшество не означает обязательного увеличения стоимости полисов, но удастся ли его избежать?
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Новые тарифы ОСАГО: ждать ли подорожания?

Согласно документу, максимальная ставка для владельцев легковых автомобилей будет повышена с 4118 до 4942 рублей, а базовую ставку понизят с 3432 до 2746 рублей. Для мотоциклов и легковых автомобилей, принадлежащих юридическим лицам, верхняя граница увеличится на 10,9% и 5,7% соответственно.

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Страховщики заверяют: ОСАГО было и остается социально - ориентированным видом страхования, стоимость которого должна быть доступной для всех категорий граждан. Но при этом, мол, страховые компании не могут работать себе в убыток, ведь это направление, как и любой другой бизнес должно приносить прибыль, в противном случае акционеры потеряют интерес к его поддержке. Как соблюсти баланс интересов, власти думают уже не первый год. Правда, пока что игра идет в одни ворота – страховщиков.

По данным пресс-службы ГК «АвтоСпецЦентр», расширение тарифного коридора на 20% приведет к росту стоимости полисов. Если в 2018 году базовый тариф ЦБ по ОСАГО составляет от 3,5-4,1 тыс. руб., а средняя цена полиса – 5,8 тыс. руб., то уже с января 2019-го, по оценкам регулятора, средняя стоимость страховки составит 7 тыс. руб. при базовых ставках 3,4-4,1 тыс. руб. Вдобавок к этому, с 1 сентября следующего года Минфин позволит страховым компаниям повышать стоимость страховых услуг на 30% ниже или выше базовой ставки ЦБ, а с 1 сентября 2020 года – на 40%. В результате максимальная стоимость полиса может уже к осени 2019 года превысить базовый тариф ЦБ в 3 раза, но не более.

Генеральный директор «АльфаСтрахование» Владимир Скворцов « Тарифы ОСАГО для половины водителей останутся неизменными после освобождения цен. Мы видим ситуацию с убыточностью по результатам третьего квартала. Опираясь на наши расчеты убыточности рынка ОСАГО в перспективе расширения тарифного коридора, мы можем снизить тарифы для трети всех водителей. Для половины всех покупателей страховок в стране тарифы останутся на прежнем уровне и в неизменном виде. И лишь небольшая часть, до 15%, те кто действительно безответственно ведут себя за рулем, увидят повышение стоимости ОСАГО »
Генеральный директор «АльфаСтрахование» Владимир Скворцов
По мнению эксперта, после старта коридора, когда у страховых компаний появится возможность варьировать в рамках тарифного коридора, на рынке будет реальная конкуренция. Плюс-минус 20% позволят создавать стимулы для потребителей искать более правильную цену.

Центробанк также предлагает рассчитывать коэффициент бонус-малус (КБМ), позволяющий получить «скидку» за безаварийное вождение, каждый год. Такие меры нужны для того, чтобы водитель, вписанный в разные полисы, не мог присвоить себе сразу несколько КБМ. Страховщики говорят, что эти меры приведут к снижению средней премии на 2-5% в долгосрочном периоде.

Александр Потитов, заместитель генерального директора «Либерти Страхование» « Мы поддерживаем любое решение, расширяющее возможности страховщиков по дифференциации цен, когда и базовые ставки, и виды коэффициентов (набор факторов), влияющих на окончательную цену, и размер этих коэффициентов определяются каждым страховщиком самостоятельно на основании собственных актуарных расчетов. В результате таких дифференциаций аккуратные и добросовестные водители будут только в выигрыше. Недовольными останутся лишь недисциплинированные автовладельцы, что станет стимулом к улучшению их стиля вождения »
Александр Потитов, заместитель генерального директора «Либерти Страхование»
Специалисты призывают автомобилистов не паниковать раньше времени, якобы для подорожания страховок есть конкретные причины. Чем чаще автовладелец будет попадать в аварии, тем дороже ему обойдется следующий полис ОСАГО, и наоборот. Цена полиса будет расти, если автомобилист в течение последнего года нарушил ПДД: водил в нетрезвом виде, значительно превысил скорость – более чем на 60 км/ч, выехал на полосу встречного движения или проехал на красный сигнал светофора. Общее число категорий водителей для расчета стоимости страховки возрастет с 5 до 50.  Подобные меры призваны снизить аварийность на дорогах и мотивировать водителей к безаварийному вождению для того, чтобы получить скидки.

Однако реформа ОСАГО в 2016 году, когда стоимость страховки выросла фактически на 60%, показала, что гибкость тарифов страховые компании используют себе во благо по полной. Тогда решение Центробанка РФ повысить минимальные значения базовых ставок «автогражданки» и расширить тарифный коридор объяснялось убыточностью этого вида страхования. В конечном итоге, сборы страховщиков действительно увеличились, но вместе с тем автомобилисты стали реже оформлять ОСАГО, выросло число поддельных полисов.

Наталья Веселова, основатель автоклуба «АвтоПитер» « Конечно, расширение тарифного коридора приведет к подорожанию полисов ОСАГО. Если мы находимся на уровне обязательного страхования, есть смысл оставить на рынке одну страховую компанию по этому направлению, с понятными тарифами и выплатами. В бардаке сегодняшнего дня с различными требованиями и ограничениями, водителю крайне сложно просто даже разобраться, сколько придется платить и почему именно эту сумму »
Наталья Веселова, основатель автоклуба «АвтоПитер»
Примирению автомобилистов и страховщиков должны поспособствовать поправки Минфина, которые позволят владельцам ТС страховать автомобиль не на год, а сразу на 3 года. Коэффициент «бонус-малус» представляет собой поощрительную систему за безаварийную езду. С одной стороны, это прозрачная система мотивации: если автовладелец не попадет в ДТП ни разу за 10 лет, то скидка на приобретение следующей страховки достигнет 50%. Но на сегодняшний день, скидка КБМ учитывается по результатам одного страхового периода – т.е. 1 года. Соответственно, при досрочном расторжении, безаварийная езда при оформлении новой страховки не учитывается.

Информация о страховой истории автовладельцев фиксируется в единой системе АИС РСА, но пока она несовершенна: Ф.И.О. владельца ТС может быть внесено с ошибками, данные клиента могут измениться (смена фамилии, автомобиля). Кроме того, сегодня на рынке работает много недобросовестных игроков, которые искажают или вовсе не передают данные о своих клиентах. Особенно это касается небольших страховых компаний, которые все чаще покидают рынок. В результате в единой базе могут содержаться недостоверные, устаревшие и неполные сведения. Подобные ошибки могут приводить к незаслуженному завышению стоимости ОСАГО.

Арина Милая
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Новые тарифы ОСАГО: ждать ли подорожания?
Согласно документу, максимальная ставка для владельцев легковых автомобилей будет повышена с 4118 до 4942 рублей, а базовую ставку понизят с 3432 до 2746 рублей. Для мотоциклов и легковых автомобилей, принадлежащих юридическим лицам, верхняя граница увеличится на 10,9% и 5,7% соответственно.{{material_124784}}Страховщики заверяют: ОСАГО было и остается социально - ориентированным видом страхования, стоимость которого должна быть доступной для всех категорий граждан. Но при этом, мол, страховые компании не могут работать себе в убыток, ведь это направление, как и любой другой бизнес должно приносить прибыль, в противном случае акционеры потеряют интерес к его поддержке. Как соблюсти баланс интересов, власти думают уже не первый год. Правда, пока что игра идет в одни ворота – страховщиков.По данным пресс-службы ГК «АвтоСпецЦентр», расширение тарифного коридора на 20% приведет к росту стоимости полисов. Если в 2018 году базовый тариф ЦБ по ОСАГО составляет от 3,5-4,1 тыс. руб., а средняя цена полиса – 5,8 тыс. руб., то уже с января 2019-го, по оценкам регулятора, средняя стоимость страховки составит 7 тыс. руб. при базовых ставках 3,4-4,1 тыс. руб. Вдобавок к этому, с 1 сентября следующего года Минфин позволит страховым компаниям повышать стоимость страховых услуг на 30% ниже или выше базовой ставки ЦБ, а с 1 сентября 2020 года – на 40%. В результате максимальная стоимость полиса может уже к осени 2019 года превысить базовый тариф ЦБ в 3 раза, но не более.{{person_214_Тарифы ОСАГО для половины водителей останутся неизменными после освобождения цен. Мы видим ситуацию с убыточностью по результатам третьего квартала. Опираясь на наши расчеты убыточности рынка ОСАГО в перспективе расширения тарифного коридора, мы можем снизить тарифы для трети всех водителей. Для половины всех покупателей страховок в стране тарифы останутся на прежнем уровне и в неизменном виде. И лишь небольшая часть, до 15%, те кто действительно безответственно ведут себя за рулем, увидят повышение стоимости ОСАГО}} По мнению эксперта, после старта коридора, когда у страховых компаний появится возможность варьировать в рамках тарифного коридора, на рынке будет реальная конкуренция. Плюс-минус 20% позволят создавать стимулы для потребителей искать более правильную цену.Центробанк также предлагает рассчитывать коэффициент бонус-малус (КБМ), позволяющий получить «скидку» за безаварийное вождение, каждый год. Такие меры нужны для того, чтобы водитель, вписанный в разные полисы, не мог присвоить себе сразу несколько КБМ. Страховщики говорят, что эти меры приведут к снижению средней премии на 2-5% в долгосрочном периоде. {{person_213_Мы поддерживаем любое решение, расширяющее возможности страховщиков по дифференциации цен, когда и базовые ставки, и виды коэффициентов (набор факторов), влияющих на окончательную цену, и размер этих коэффициентов определяются каждым страховщиком самостоятельно на основании собственных актуарных расчетов. В результате таких дифференциаций аккуратные и добросовестные водители будут только в выигрыше. Недовольными останутся лишь недисциплинированные автовладельцы, что станет стимулом к улучшению их стиля вождения}} Специалисты призывают автомобилистов не паниковать раньше времени, якобы для подорожания страховок есть конкретные причины. Чем чаще автовладелец будет попадать в аварии, тем дороже ему обойдется следующий полис ОСАГО, и наоборот. Цена полиса будет расти, если автомобилист в течение последнего года нарушил ПДД: водил в нетрезвом виде, значительно превысил скорость – более чем на 60 км/ч, выехал на полосу встречного движения или проехал на красный сигнал светофора. Общее число категорий водителей для расчета стоимости страховки возрастет с 5 до 50.  Подобные меры призваны снизить аварийность на дорогах и мотивировать водителей к безаварийному вождению для того, чтобы получить скидки.Однако реформа ОСАГО в 2016 году, когда стоимость страховки выросла фактически на 60%, показала, что гибкость тарифов страховые компании используют себе во благо по полной. Тогда решение Центробанка РФ повысить минимальные значения базовых ставок «автогражданки» и расширить тарифный коридор объяснялось убыточностью этого вида страхования. В конечном итоге, сборы страховщиков действительно увеличились, но вместе с тем автомобилисты стали реже оформлять ОСАГО, выросло число поддельных полисов. {{person_111_Конечно, расширение тарифного коридора приведет к подорожанию полисов ОСАГО. Если мы находимся на уровне обязательного страхования, есть смысл оставить на рынке одну страховую компанию по этому направлению, с понятными тарифами и выплатами. В бардаке сегодняшнего дня с различными требованиями и ограничениями, водителю крайне сложно просто даже разобраться, сколько придется платить и почему именно эту сумму}} Примирению автомобилистов и страховщиков должны поспособствовать поправки Минфина, которые позволят владельцам ТС страховать автомобиль не на год, а сразу на 3 года. Коэффициент «бонус-малус» представляет собой поощрительную систему за безаварийную езду. С одной стороны, это прозрачная система мотивации: если автовладелец не попадет в ДТП ни разу за 10 лет, то скидка на приобретение следующей страховки достигнет 50%. Но на сегодняшний день, скидка КБМ учитывается по результатам одного страхового периода – т.е. 1 года. Соответственно, при досрочном расторжении, безаварийная езда при оформлении новой страховки не учитывается. Информация о страховой истории автовладельцев фиксируется в единой системе АИС РСА, но пока она несовершенна: Ф.И.О. владельца ТС может быть внесено с ошибками, данные клиента могут измениться (смена фамилии, автомобиля). Кроме того, сегодня на рынке работает много недобросовестных игроков, которые искажают или вовсе не передают данные о своих клиентах. Особенно это касается небольших страховых компаний, которые все чаще покидают рынок. В результате в единой базе могут содержаться недостоверные, устаревшие и неполные сведения. Подобные ошибки могут приводить к незаслуженному завышению стоимости ОСАГО.
2018-12-19
Автор: Арина Милая
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