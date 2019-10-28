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28 октября 2019, 00:02

Новые Toyota RAV4 появляются у дилеров

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Фото: Toyota
Российские дилеры Toyota начали принимать заказы на кроссовер RAV4 пятого поколения еще в первых числах октября. Цены стартуют с отметки в 1 756 000 рублей. Сейчас первые «живые» кроссоверы, предназначенные для тест-драйвов, постепенно появляются в дилерских центрах.
Новые Toyota RAV4 появляются у дилеров

Фото: Тойота Центр Воронеж

Новые Toyota RAV4 появляются у дилеров

Фото: Toyota

Новые Toyota RAV4 появляются у дилеров

Фото: Toyota

Новые Toyota RAV4 появляются у дилеров

Фото: Toyota

Новые Toyota RAV4 появляются у дилеров

Фото: Toyota

Новые Toyota RAV4 появляются у дилеров

Фото: Toyota

Новые Toyota RAV4 появляются у дилеров

Фото: Toyota

Новые Toyota RAV4 появляются у дилеров

Фото: Toyota

Новые Toyota RAV4 появляются у дилеров

Фото: Toyota

Новые Toyota RAV4 появляются у дилеров
Новые Toyota RAV4 появляются у дилеров
Новые Toyota RAV4 появляются у дилеров
Новые Toyota RAV4 появляются у дилеров
Новые Toyota RAV4 появляются у дилеров
Новые Toyota RAV4 появляются у дилеров
Новые Toyota RAV4 появляются у дилеров
Новые Toyota RAV4 появляются у дилеров
Новые Toyota RAV4 появляются у дилеров
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Российские дилеры Toyota начали принимать заказы на кроссоверы RAV4 пятого поколения. Покупателям предложили ...
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Кроссовер Toyota RAV4 представили еще весной 2018 года на автосалоне в Нью-Йорке. Автомобиль переехал на новую платформу TNGA-K, благодаря чему стал более прочным и устойчивым на дороге. Сборку для российского рынка наладили на петербургском заводе Toyota. Покупателям предложили выбор из двух моторов, трех коробок передач, двух типов привода и четырех уровней оснащения.

В моторную гамму вошли бензиновые «атмосферники»: 2.0 литра (149 л.с.) и 2.5 литра (199 л.с.). Автопроизводитель разрешил заправлять новый RAV4 бензином АИ-92. «Младший» двигатель может работать в паре с 6-ступенчатой «механикой» и вариатором. Второй мотор сочетается только с новым 8-диапазонным «автоматом». Кроссовер с 2,0-литровым двигателем набирает первую «сотню» за 9,8 секунды (с МКПП) или за 11 секунд (с вариатором).

Базовый кроссовер со 149-сильным мотором, «механикой» и передним приводом в комплектации «Стандарт» стоит от 1 756 000 рублей. В список штатного оборудования входят 7 подушек безопасности, система стабилизации, простенький кондиционер, светодиодные фары, медиасистема с 7-дюймовым экраном, обогрев руля и передних сидений, датчик света и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Топовый автомобиль Престиж Safety с 2,5-литровым мотором, «автоматом» и продвинутой системой полного привода с динамическим распределением крутящего момента Dynamic Torque Vectoring AWD стоит от 2 661 000 рублей. В дополнение к кожаному салону, подогреву всех сидений и парктроникам спереди и сзади покупатели получат систему кругового обзора, навигатор и пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0.

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Цитата:| Кому: сергей До этого был RAV4 2012 года, взял посвежее. Хочу заметить, что эта машина едет значительно тише, плавнее, управлять ей приятнее. Проходимость отличная, амортизация на 5+. Сама машина в этой комплектации стала больше, места в салоне прибавилось, но свободного пространства в гараже ...
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Новые Toyota RAV4 появляются у дилеров
{{material_127699}}Кроссовер Toyota RAV4 представили еще весной 2018 года на автосалоне в Нью-Йорке. Автомобиль переехал на новую платформу TNGA-K, благодаря чему стал более прочным и устойчивым на дороге. Сборку для российского рынка наладили на петербургском заводе Toyota. Покупателям предложили выбор из двух моторов, трех коробок передач, двух типов привода и четырех уровней оснащения.В моторную гамму вошли бензиновые «атмосферники»: 2.0 литра (149 л.с.) и 2.5 литра (199 л.с.). Автопроизводитель разрешил заправлять новый RAV4 бензином АИ-92. «Младший» двигатель может работать в паре с 6-ступенчатой «механикой» и вариатором. Второй мотор сочетается только с новым 8-диапазонным «автоматом». Кроссовер с 2,0-литровым двигателем набирает первую «сотню» за 9,8 секунды (с МКПП) или за 11 секунд (с вариатором).Базовый кроссовер со 149-сильным мотором, «механикой» и передним приводом в комплектации «Стандарт» стоит от 1 756 000 рублей. В список штатного оборудования входят 7 подушек безопасности, система стабилизации, простенький кондиционер, светодиодные фары, медиасистема с 7-дюймовым экраном, обогрев руля и передних сидений, датчик света и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски.Топовый автомобиль Престиж Safety с 2,5-литровым мотором, «автоматом» и продвинутой системой полного привода с динамическим распределением крутящего момента Dynamic Torque Vectoring AWD стоит от 2 661 000 рублей. В дополнение к кожаному салону, подогреву всех сидений и парктроникам спереди и сзади покупатели получат систему кругового обзора, навигатор и пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0.
2019-10-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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