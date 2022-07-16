Новые тракторы приступят к нарезке противопожарных лесных полос

Об этом на своей страничке в соцсетях проинформировал губернатор 60-го региона Михаил Ведерников. По его словам, подобные трактора незаменимы для создания противопожарных минерализованных полос - как в процессе тушения лесных пожаров, так и для профилактических мероприятий.

Также на грузовой платформе каждого трактора располагаются 2 ёмкости общим объемом 2 тыс. литров, которые необходимы для доставки воды.

До конца текущего года в Псковскую область должны поступить ещё 2 седельных тягача, полуприцеп тяжеловоз и лесопожарная автоцистерна.

«Общий объем финансирования на модернизацию автотракторного парка в 2022 году составит 68 млн рублей», - сообщает Михаил Ведерников.

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