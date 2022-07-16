Новые тракторы приступят к нарезке противопожарных лесных полос
Фото: Правительство Псковской области
Об этом на своей страничке в соцсетях проинформировал губернатор 60-го региона Михаил Ведерников. По его словам, подобные трактора незаменимы для создания противопожарных минерализованных полос - как в процессе тушения лесных пожаров, так и для профилактических мероприятий.
Также на грузовой платформе каждого трактора располагаются 2 ёмкости общим объемом 2 тыс. литров, которые необходимы для доставки воды.
До конца текущего года в Псковскую область должны поступить ещё 2 седельных тягача, полуприцеп тяжеловоз и лесопожарная автоцистерна.
«Общий объем финансирования на модернизацию автотракторного парка в 2022 году составит 68 млн рублей», - сообщает Михаил Ведерников.
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-
08.07.2022, 13:31
Обанкротившийся ТагАЗ возвращается к жизни: что там будут выпускать?
На выставке Иннопром, прошедшей на этой неделе в Екатеринбурге, решилась судьба многострадального Таганрогского автозавода. Ростсельмаш подписал соглашение с Ростовской областью о возобновлении производства.Читать далее
-
19.05.2022, 19:40
Шведские автоброневики в НАТО - анализируем, что есть у скандинавов
Два дня назад посол Швеции передал генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявку на присоединение к Северо-Атлантическому альянсу. До недавних пор скандинавы не отличались милитаристским нравом, и их Вооруженные силы не входили в число самых крупных на планете.Читать далее
-
10.05.2022, 11:27
Дело пошло: первый «камазовский» мусоровоз «Компас» отгружен потребителю
Камский автозавод в лице «Торгово-финансовой компании «КамАЗ» поставил одному из своих московских официальных дилеров первый мусоровоз на шасси КамАЗ-Компас 43089-F5.Читать далее
-
10.05.2022, 09:59
Китайцы построили беспилотный грузовик-пылесос: он убирает улицы 24/7 (видео)
Китайская марка Yutong известна в России своими автобусами. Однако в последнее время ассортимент выпускаемых машин серьезно расширился за счет коммунальной, грузовой и тяжелой строительной техники. Недавняя новинка – беспилотный электрогрузовик для уборки улиц.Читать далее
-
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