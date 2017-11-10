10 ноября 2017, 16:00

Новые «УАЗы» задействовали в инкассаторской службе

«УАЗ» поставил службе инкассации Узбекистана 300 новых автомобилей Patriot и Pickup. Планируется, что ведомство продолжит обновлять автопарк продукцией ульяновского завода.
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Новые «УАЗы» задействовали в инкассаторской службе УАЗ Патриот, УАЗ Пикап

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Служба инкассации заказала 200 внедорожников и 100 пикапов. Обе модели – в комплектации «Классик» белого цвета, при этом Pickup отправились в Узбекистан с установленным кунгом. Кроме того, уже в Ташкенте местные партнеры Ульяновского автозавода проведут специальную подготовку автомобилей для работы в инкассации.

В Узбекистане успешно продаются все модели марки, хотя в республике иностранным автопроизводителям сложно показывать хорошие результаты. Тем не менее, отечественные внедорожники пользуются здесь особой популярностью. Традиционно «УАЗы» востребованы в первую очередь среди силовых структур и ряда государственных корпораций. Но в ближайшем компания планирует расширить своё присутствие также и на коммерческом рынке страны.

На службе ЦБ РУз автомобили «УАЗ» уже зарекомендовали себя как надежные и выносливые внедорожники. С объявлением либерализации валютного регулирования в Узбекистане объём задач перед службой инкассации cтал только возрастать, а объём новой мобильной техники в парке инкассаторов – увеличиваться.

Комплектации и технические характеристики

УАЗ Патриот Классик 2.7 МТ 4х4УАЗ Пикап Лимитед 2.7 МТ 4х4
Год выпуска, с2017 2015
Год выпуска, по2017 2017
Кузоввнедорожник пикап
Количество дверей/мест5/5 4/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин135 135
Объем двигателя2693 2693
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая Механическая 5-ступенчатая
Приводполный полный
Городской цикл14.0
Загородный цикл11.5
Смешанный цикл 11.5
ТопливоАИ-92 АИ-92
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Форум УАЗ 3163 Патриот
Внедорожники UAZ Patriot производятся в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Версия Classic оборудуется гидроусилителем руля, регулируемой по углу наклона рулевой колонкой, центральным замком, аудиоподготовкой, тканевой обивкой сидений и внутренних панелей дверей. Исполнение Limited отличается ...
Auto
UAZ Patriot обзавелся мультимедийной системой
Очень неплохая мультимедийка, судя по характеристикам. Потихоньку уходим от магнитол из 90-х - это хорошо!!Плюс инет, без него как без рук теперь.... Ждем
Кирилл
«УАЗ» подготовил «Патриот» к дикому бездорожью
Лебедочка - это приятно. То, что доктор прописал, так сказать. Давно ждали и вот наконец теперь она есть. Спасибо заводу - теперь Патрик стал еще внедорожнее.
Пётр
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Новые «УАЗы» задействовали в инкассаторской службе
{{material_121643}}Служба инкассации заказала 200 внедорожников и 100 пикапов. Обе модели – в комплектации «Классик» белого цвета, при этом Pickup отправились в Узбекистан с установленным кунгом. Кроме того, уже в Ташкенте местные партнеры Ульяновского автозавода проведут специальную подготовку автомобилей для работы в инкассации.В Узбекистане успешно продаются все модели марки, хотя в республике иностранным автопроизводителям сложно показывать хорошие результаты. Тем не менее, отечественные внедорожники пользуются здесь особой популярностью. Традиционно «УАЗы» востребованы в первую очередь среди силовых структур и ряда государственных корпораций. Но в ближайшем компания планирует расширить своё присутствие также и на коммерческом рынке страны.На службе ЦБ РУз автомобили «УАЗ» уже зарекомендовали себя как надежные и выносливые внедорожники. С объявлением либерализации валютного регулирования в Узбекистане объём задач перед службой инкассации cтал только возрастать, а объём новой мобильной техники в парке инкассаторов – увеличиваться.
2017-11-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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