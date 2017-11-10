Новые «УАЗы» задействовали в инкассаторской службе
В Узбекистане успешно продаются все модели марки, хотя в республике иностранным автопроизводителям сложно показывать хорошие результаты. Тем не менее, отечественные внедорожники пользуются здесь особой популярностью. Традиционно «УАЗы» востребованы в первую очередь среди силовых структур и ряда государственных корпораций. Но в ближайшем компания планирует расширить своё присутствие также и на коммерческом рынке страны.
На службе ЦБ РУз автомобили «УАЗ» уже зарекомендовали себя как надежные и выносливые внедорожники. С объявлением либерализации валютного регулирования в Узбекистане объём задач перед службой инкассации cтал только возрастать, а объём новой мобильной техники в парке инкассаторов – увеличиваться.
Комплектации и технические характеристики
|УАЗ Патриот Классик 2.7 МТ 4х4
|УАЗ Пикап Лимитед 2.7 МТ 4х4
|Год выпуска, с
|2017
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|2017
|Кузов
|внедорожник
|пикап
|Количество дверей/мест
|5/5
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|135
|135
|Объем двигателя
|2693
|2693
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|полный
|полный
|Городской цикл
|14.0
|Загородный цикл
|11.5
|Смешанный цикл
|11.5
|Топливо
|АИ-92
|АИ-92
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