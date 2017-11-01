1 ноября 2017, 08:52
Новые условия лизинга для моделей Nissan и Datsun
Российский офис Nissan меняет условия программы льготного лизинга автотранспортных средств Nissan Leasing с государственной поддержкой для всех корпоративных клиентов.
В рамках реализуемой программы в период до 1 декабря 2017 года любое физическое и юридическое лицо, а также индивидуальные предприниматели, приобретающие автомобили Almera, Terrano, Qashqai, X-Trail стоимостью до 1 450 000 рублей по вышеуказанной программе, а также Datsun on-DO и mi-DO по программе Datsun Leasing могут получить субсидию от государства на первоначальный взнос в размере 10%.
А для клиентов - участников государственных программ «Свое дело» и «Российский Фермер» госсубсидия составит 12,5%. При этом все действия по оформлению субсидии по госпрограмме Nissan Leasing1берет на себя.
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