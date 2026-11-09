Душевая отдельно от туалета и полки по 2 метра: РЖД показала вагоны, в которых захочется ехать дольше

9 ноября 2026, 23:59
Верхняя полка стала длиннее на 16 см: что еще изменилось в новых вагонах РЖД
Верхняя полка стала длиннее на 16 см: что еще изменилось в новых вагонах РЖД
Вагоны габарита Т получили полки длиной до двух метров и отдельную душевую. Для семей предусмотрены купе «МАМА+». Пользовательский концепт одноместного купе с личным санузлом пока остается идеей РЖД.
Верхняя полка в новом купе стала длиннее на 16 см, нижняя на 6. Для пассажиров, которым не хватает места в обычных вагонах, это одно из самых передовых изменений.
РЖД представила вагоны нового поколения еще в 2025 году. Их разработаны совместно с «Трансмашхолдингом» в габарите Т. По сравнению с предыдущей моделью вагон стал длиннее на 73 сантиметра и шире на 28 см. Проход между купе увеличен на 9 см. Полки стали шире на 3 сантиметра, а их длина теперь достигает двух метров.
Дополнительное пространство дополняет отдельную душевую комнату, не совмещенную с туалетом. В купе установлены розетки и выключатели освещения. Предусмотрены и встроенные сейфы. В столиках в безопасных местах встроена беспроводная зарядка для смартфонов. На верхних позициях появились складные столики для ноутбуков или планшетов.
Для пассажиров с детьми предусмотрена купе по концепции «МАМА+». Интерьер в них сделан более ярким и уютным, спальные места шире стандартных. Подходящий формат рассчитан на семейные поездки: на дальних маршрутах они могут утомить и маленьких детей, и взрослых.
Отдельного внимания заслуживает и багажная зона: в новом вагоне увеличены ниши для ручной клади, а под нижними полками появились дополнительные отсеки для чемоданов. Освещение выполнено по технологии LED с плавной регулировкой яркости, что позволяет создать комфортную атмосферу для чтения или отдыха в любое время суток.
Особое внимание уделено и доступности для маломобильных пассажиров. В вагоне предусмотрено специализированное купе с расширенным дверным проемом, поручнями и кнопкой вызова проводника. Санузел оборудован откидными поручнями и душевой лейкой с регулируемой высотой, а также тактильными элементами для слабовидящих.
Интерьер нового вагона выполнен в спокойной цветовой гамме с использованием износостойких и гипоаллергенных материалов. Для каждого пассажира предусмотрены индивидуальные светильники с плавной регулировкой яркости и направленным светом, что позволяет читать, не мешая соседям. Шторы-блэкаут на окнах обеспечивают полноценный отдых даже в светлое время суток.
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