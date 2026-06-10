РЖД внедрила модернизированные вагоны с уникальными удобствами - душ, гладильная доска, новые технологии

Новые вагоны СВ: душевые кабины, мультимедиа и двухметровые полки для дальних маршрутов

РЖД внедряет вагоны СВ нового поколения с душевыми кабинами, удлиненными спальными местами и мультимедийными системами. Это решение может изменить стандарты комфорта на дальних маршрутах и привлечь внимание пассажиров, ценящих удобство в пути.

РЖД внедряет вагоны СВ нового поколения с душевыми кабинами, удлиненными спальными местами и мультимедийными системами. Это решение может изменить стандарты комфорта на дальних маршрутах и привлечь внимание пассажиров, ценящих удобство в пути.

Появление новых вагонов СВ на российских железных дорогах — заметное событие для всех, кто часто ездит на дальние расстояния. РЖД внедряет современные решения, которые способны изменить представление о комфорте в поездах: теперь пассажиры могут пользоваться душевыми кабинами, удлинёнными спальными местами и продвинутыми мультимедийными системами.

В каждом из восьми купе установлены спальные полки длиной от двух метров, что особенно актуально для высоких пассажиров. Внутренние закрытые полки для ручной клади, напольные светильники, розетки и USB-разъёмы делают купе более удобным. Для верхней одежды предусмотрены вешалки, широкий экран с выбором контента и кнопка вызова проводника для создания ощущения индивидуального пространства.

Главное новшество — отдельная душевая кабина, которой раньше не было в вагонах СВ. Теперь пассажиры могут воспользоваться не только душем, но и феном, а также утюгом с гладильной доской. Это особенно ценят те, кто отправляется в длительные командировки или путешествия.

Как сообщает РЖД, длина спальных мест увеличена на 16 сантиметров по сравнению с прежними стандартами. Модернизированные вагоны уже курсируют по маршрутам № 19/20 «Тихий Дон» (Ростов-на-Дону — Москва) и № 11/12 (Анапа — Москва). В ближайшее время такие вагоны появятся и на направлениях между Москвой и Новороссийском, Саранском, Воронежем, Тамбовом, Белгородом, а также Санкт-Петербургом.

Судя по реакции пассажиров, новые вагоны СВ уже вызвали интерес, а РЖД планирует расширить географию их использования. Важное замечание: подобные инновации могут стать новым стандартом для российских железных дорог, где комфорт и технологичность будут на первом плане. Для справки: в России протяжённость железнодорожной сети составляет 85 тысяч километров, а поездами дальнего следования ежегодно пользуются миллионы человек. Внедрение новых вагонов может повысить востребованность железнодорожных перевозок для разных категорий пассажиров.

Введение новых вагонов — не просто шаг навстречу пассажирам, но и попытка изменить саму философию железнодорожных перевозок. Теперь на дальних расстояниях остаётся место для полноценного отдыха и работы в пути. Кстати, в других видах транспорта тоже происходят постоянные перемены: например, недавно эксперты проанализировали, почему американский грузовик не справляется с бездорожьем, — подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о конструктивных особенностях Oshkosh FMTV M1083 .