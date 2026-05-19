Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

19 мая 2026, 07:07

Новые «Волги»: как изменились автомобили после локализации Geely в России

Что отличает свежие модели Volga от китайских оригиналов Geely: локализация, российская сборка и китайская основа

Возвращение бренда «Волга» вызвало оживленное обсуждение среди автолюбителей. Новые модели, собранные на базе Geely, получили ряд доработок и адаптаций для российских условий. Разбираемся, что изменилось и как это повлияет на выбор покупателей.

Возвращение легендарной марки «Волга» стало одной из самых обсуждаемых тем среди российских автомобилистов. На фоне укрепления западных брендов и изменений на рынке появление новых моделей под этим названием воспринимается как важный сигнал для отрасли. Однако за громким именем скрывается глубокая интеграция с китайским автопромом: новые «Волги» — это локализованные версии Geely, адаптированные для российских условий.

Производство автомобилей организовано на двух площадках: в Беларуси на заводе «БелДжи» и в России на мощностях «ГАЗа». Раньше здесь выпускали Skoda и Volkswagen, а теперь конвейер вновь заработал для сборки моделей под брендом «Волга». На первом этапе на рынок выходят три модели: седан C50 (Geely Preface) и кроссоверы K40 (Geely Atlas) и K50 (Geely Monjaro). Уже сейчас эти автомобили можно встретить на дорогах, что позволяет оценить первые отличия от китайского рынка.

Самое заметное изменение — новая решётка радиатора. Инженерам пришлось переработать этот элемент, чтобы разместить логотип «Волги», вдохновлённый классическим «китовым усом» советских моделей. Вместе с этим был доработан и передний бампер, чтобы сохранить гармоничный внешний вид. Впрочем, дизайнерские отличия не радикальны: стилистика Geely изначально близка к традициям марки.

В салоне перемен почти не заметно. Уже базовые версии Geely хорошо подготовлены к российскому климату и оснащены «тёплым пакетом». Основное отличие – замена фирменных знаков на надписи «Волга». Первые партии выходят в комплектации First Edition, о которой пока известно немного. Можно предположить, что она будет включать расширенный доступ к телеметрии, помощь на дорогах и максимальное оснащение, но детали будут объявлены позже.

Техническая часть также подверглась корректировке. Например, ранее Geely Preface поставлялся в Россию с дефорсированным мотором на 150 л.с. для снижения пошлины. Теперь же, с запуском локального производства, ожидается повышение мощности до 200 л.с. без существенного удорожания. Это может сделать «Волгу С50» более привлекательной для покупателей, ищущих баланс между ценой и динамикой.

Важный аспект – антикоррозионная обработка. Geely и так хорошо защищена для российских дорог, но на заводе «ГАЗ» остались технологии и оборудование от Volkswagen, включая современные роботы и установку катафорезного грунтования. Это позволяет обеспечить высокий уровень защиты кузова новых «Волг».

В заключение стоит отметить несколько ключевых фактов: локализация производства позволяет снизить стоимость и повысить доступность моделей, использование проверенных технологий сборки и антикоррозионной защиты улучшает адаптацию автомобилей, возвращение прежней мощности моторов делает новые «Волги» конкурентоспособными на фоне других предложений рынка. Всё это создаёт предпосылки для успеха и интереса со стороны покупателей, особенно в условиях ограниченного выбора среди новых автомобилей.

Упомянутые марки: ГАЗ, Geely, Belgee, Volkswagen, Chery, Skoda
