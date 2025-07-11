Новые vs подержанные: пять ключевых различий авторынка в 2025 году

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Фото: t.me / Сергей Целиков

С января по июнь 2025 года в России было реализовано около 530 тысяч новых легковых автомобилей и более 2,7 млн машин с пробегом – разница почти в пять раз. Однако в денежном выражении картина выглядит иначе. Новые автомобили принесли 1,66 трлн рублей, тогда как подержанные – 3,05 трлн, пишет в своем телеграм-канале глава «Автостата» Сергей Целиков . Другими словами, на вторичном рынке в обороте очень много недорогих машин.Еще одно важное отличие касается модельных предпочтений. На рынке новых автомобилей доминируют кроссоверы и внедорожники – их доля составляет 67%. На вторичном рынке SUV-модели занимают лишь четверть продаж (26%), уступая место седанам и хэтчбекам, которые уже практически исчезли из актуальных модельных линеек производителей. Таким образом, покупатели подержанных авто могут рассчитывать на более широкое разнообразие типов кузова, чем представлено в дилерских шоурумах.

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Еще один интересный аспект – присутствие китайских брендов. Если на рынке новых автомобилей они занимают более половины всех продаж (55%), то среди подержанных моделей их доля не превышает 4%. Это связано с тем, что большинство китайских новинок начали массово поставлять в Россию только в последние пару лет, и пока немногие из них успели попасть на вторичный рынок. Зато на «вторичке» можно найти множество европейских, японских и корейских моделей, давно ушедших брендов.Наконец, стоит отметить значительное расхождение в доле автомобилей с альтернативными типами двигателей. Электромобили и гибриды составляют лишь по 0,2% на рынке подержанных авто, тогда как их популярность на первичном рынке растет. Дизельные же двигатели, напротив, теряют позиции среди новых автомобилей (менее 2%), но сохраняют долю в 6% на вторичном рынке.