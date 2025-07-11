Новые vs подержанные: пять ключевых различий авторынка в 2025 году
Еще одно важное отличие касается модельных предпочтений. На рынке новых автомобилей доминируют кроссоверы и внедорожники – их доля составляет 67%. На вторичном рынке SUV-модели занимают лишь четверть продаж (26%), уступая место седанам и хэтчбекам, которые уже практически исчезли из актуальных модельных линеек производителей. Таким образом, покупатели подержанных авто могут рассчитывать на более широкое разнообразие типов кузова, чем представлено в дилерских шоурумах.
Наконец, стоит отметить значительное расхождение в доле автомобилей с альтернативными типами двигателей. Электромобили и гибриды составляют лишь по 0,2% на рынке подержанных авто, тогда как их популярность на первичном рынке растет. Дизельные же двигатели, напротив, теряют позиции среди новых автомобилей (менее 2%), но сохраняют долю в 6% на вторичном рынке.
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11.07.2025, 10:51
Система ESC стала доступна на популярных моделях ГАЗ
Автомобили семейств «Газель NEXT», «Газель NN» и «Соболь NN» в версии с задним приводом получили систему курсовой устойчивости (ESC). Она уже доступна на цельнометаллических фургонах, версиях комби и автобусах, а с августа 2025 года появится и на бортовых грузовиках.Читать далее
-
11.07.2025, 08:53
Mazda CX-5 вырос в размерах, стал просторнее и получил самый большой экран в истории бренда
Mazda официально представила третье поколение популярного кроссовера CX-5, который считается самым продаваемым автомобилем марки. С момента дебюта в 2012 году модель разошлась по всему миру тиражом более 4,5 млн экземпляров.Читать далее
-
11.07.2025, 08:01
Продажи автомобилей европейских брендов в Казахстане обеспечивают россияне
В Казахстане, где выбор брендов намного богаче, чем в России, продолжается перераспределение спроса. За первые пять месяцев 2025 года на рынке страны было продано более 85 тысяч новых легковых автомобилей, однако доля европейских марок оказалась крайне скромной – всего 1772 единицы без учета коммерческих моделей, да и их покупают преимущественно для дальнейшей перепродажи в Россию.Читать далее
-
11.07.2025, 00:14
Стальные скелеты мостов изготавливают в Петербурге
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков совершил рабочую поездку на завод «СтройМеталКонструкция», одно из ключевых промышленных предприятий города, специализирующихся на изготовлении стальных конструкций для мостов, зданий и технологического оборудования. Читать далее
-
10.07.2025, 17:39
Nissan приостановил выпуск трех моделей из-за торговых пошлин
Компания Nissan объявила о приостановке производства трех моделей на заводах в США, предназначенных для поставок в Канаду. Речь идет об автомобилях Pathfinder и Murano, выпускаемых в штате Теннесси, а также о пикапах Frontier, которые собирают в Миссисипи. Читать далее
-
10.07.2025, 15:42
Петербургские контролеры выловили более 700 тысяч «зайцев»
За первые шесть месяцев 2025 года в Санкт-Петербурге зафиксировано 711 378 случаев безбилетного проезда в наземном общественном транспорте. Это на 31 тысячу меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Комитета по транспорту, одной из причин снижения числа нарушений стали усиленные проверки.Читать далее
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