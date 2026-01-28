13 новых позиций для Lixiang, Chery и Omoda: какие детали появились и что важно знать владельцам

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

28 января 2026, 14:25

Новые запчасти Febest для китайских автомобилей: расширение ассортимента

Новые запчасти Febest для китайских автомобилей: расширение ассортимента

13 новых позиций для Lixiang, Chery и Omoda: какие детали появились и что важно знать владельцам

Новые запчасти Febest для китайских автомобилей: расширение ассортимента

Febest представил свежие детали для популярных китайских авто, что может изменить подход к ремонту и обслуживанию. В каталоге теперь более тысячи позиций, а новинки уже доступны для заказа. Почему это событие привлекло внимание рынка - разбираемся в деталях.

Febest представил свежие детали для популярных китайских авто, что может изменить подход к ремонту и обслуживанию. В каталоге теперь более тысячи позиций, а новинки уже доступны для заказа. Почему это событие привлекло внимание рынка - разбираемся в деталях.

В условиях, когда спрос на запчасти для китайских автомобилей в России продолжает расти, появление новых позиций в каталоге Febest становится заметным событием для владельцев Lixiang, Chery и Omoda. Это не просто очередное обновление ассортимента - речь идет о расширении возможностей для тех, кто рассчитывает на качественный и быстрый ремонт своих машин.

По информации пресс-службы бренда, теперь в каталоге Febest насчитывается свыше тысячи наименований для китайских моделей, а к заказу доступны еще 13 новых артикулов. Такой шаг выглядит логичным на фоне увеличения парка «китайцев» на дорогах страны и растущего интереса к альтернативным поставщикам автокомпонентов.

Особое внимание уделено владельцам Lixiang L9. Для этой модели появились передние нижние рычаги в сборе, а также отдельные сайлентблоки для них. Кроме того, в линейке - сайлентблок для задней поперечной тяги и стойки стабилизатора, что позволяет закрыть сразу несколько типовых задач по ремонту ходовой части.

Chery и Omoda также не остались без внимания: для них выпущены задние нижние рычаги, поперечные тяги, натяжители ремня и отбойники передних амортизаторов. Все детали, как отмечают в компании, соответствуют требованиям автопроизводителей, что особенно важно для тех, кто не готов рисковать надежностью ради экономии.

Гарантийные условия на новые запчасти - два года или 60 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Это серьезный аргумент для тех, кто выбирает между оригинальными и альтернативными комплектующими. В условиях, когда сроки поставки оригинальных деталей могут затягиваться, наличие качественных аналогов становится настоящим спасением.

Как сообщает пресс-служба Febest, расширение ассортимента - это не разовая акция, а часть долгосрочной стратегии по поддержке владельцев китайских автомобилей. В компании подчеркивают, что будут и дальше следить за потребностями рынка и оперативно реагировать на запросы клиентов.

На мой взгляд, появление новых позиций в каталоге Febest - это не только про удобство, но и про уверенность в завтрашнем дне для тысяч автовладельцев. Когда есть выбор, когда детали доступны и понятны условия гарантии, снижается риск простоев и неожиданных расходов. Впрочем, время покажет, насколько эти новинки оправдают ожидания на практике.

Упомянутые марки: LiXiang , Chery, OMODA
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лисян, Чери, Омода

Похожие материалы Лисян, Чери, Омода

Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Новый Haval Dargo выходит на российский рынок
Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Московская область Пенза Тольятти
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться