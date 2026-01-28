13 новых позиций для Lixiang, Chery и Omoda: какие детали появились и что важно знать владельцам

28 января 2026, 14:25
Новые запчасти Febest для китайских автомобилей: расширение ассортимента
Febest представил свежие детали для популярных китайских авто, что может изменить подход к ремонту и обслуживанию. В каталоге теперь более тысячи позиций, а новинки уже доступны для заказа. Почему это событие привлекло внимание рынка - разбираемся в деталях.
В условиях, когда спрос на запчасти для китайских автомобилей в России продолжает расти, появление новых позиций в каталоге Febest становится заметным событием для владельцев Lixiang, Chery и Omoda. Это не просто очередное обновление ассортимента - речь идет о расширении возможностей для тех, кто рассчитывает на качественный и быстрый ремонт своих машин.
По информации пресс-службы бренда, теперь в каталоге Febest насчитывается свыше тысячи наименований для китайских моделей, а к заказу доступны еще 13 новых артикулов. Такой шаг выглядит логичным на фоне увеличения парка «китайцев» на дорогах страны и растущего интереса к альтернативным поставщикам автокомпонентов.
Особое внимание уделено владельцам Lixiang L9. Для этой модели появились передние нижние рычаги в сборе, а также отдельные сайлентблоки для них. Кроме того, в линейке - сайлентблок для задней поперечной тяги и стойки стабилизатора, что позволяет закрыть сразу несколько типовых задач по ремонту ходовой части.
Chery и Omoda также не остались без внимания: для них выпущены задние нижние рычаги, поперечные тяги, натяжители ремня и отбойники передних амортизаторов. Все детали, как отмечают в компании, соответствуют требованиям автопроизводителей, что особенно важно для тех, кто не готов рисковать надежностью ради экономии.
Гарантийные условия на новые запчасти - два года или 60 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Это серьезный аргумент для тех, кто выбирает между оригинальными и альтернативными комплектующими. В условиях, когда сроки поставки оригинальных деталей могут затягиваться, наличие качественных аналогов становится настоящим спасением.
Как сообщает пресс-служба Febest, расширение ассортимента - это не разовая акция, а часть долгосрочной стратегии по поддержке владельцев китайских автомобилей. В компании подчеркивают, что будут и дальше следить за потребностями рынка и оперативно реагировать на запросы клиентов.
На мой взгляд, появление новых позиций в каталоге Febest - это не только про удобство, но и про уверенность в завтрашнем дне для тысяч автовладельцев. Когда есть выбор, когда детали доступны и понятны условия гарантии, снижается риск простоев и неожиданных расходов. Впрочем, время покажет, насколько эти новинки оправдают ожидания на практике.
Похожие материалы Лисян, Чери, Омода
-
29.01.2026, 08:50
Haval Dargo X тульская версия и китайская сборка: сравнение комплектаций и возможностей
Haval Dargo представлен в двух вариантах: российской сборки и китайской версии X с расширенными внедорожными функциями. Разбираемся, какие отличия в оснащении, дизайне и возможностях для бездорожья могут повлиять на выбор будущего владельца.Читать далее
-
29.01.2026, 08:27
Как Belgee меняет рынок: белорусские кроссоверы для России
Белорусский бренд Belgee вышел на российский рынок с адаптированными кроссоверами, собранными на современном заводе. Чем эти машины отличаются от китайских моделей, как устроено производство и какие перспективы у марки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:18
NHTSA проверяет эффективность отзыва Mazda CX-90 из-за проблем с рулевым управлением
Mazda CX-90 попала под пристальное внимание американских регуляторов: спустя два года после масштабного отзыва из-за внезапного увеличения усилия на руле, NHTSA начала проверку эффективности предпринятых мер. Почему проблема оказалась сложнее, чем казалось на первый взгляд, и что теперь ждет владельцев этих автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:10
Tesla внедрила автоматизацию по принципу IFTTT в своих электромобилях для Китая
Tesla представила в Китае обновление, позволяющее настраивать автоматические сценарии работы автомобиля по принципу IFTTT. Как это повлияет на привычки водителей, какие возможности открываются и почему такие функции появляются сначала в Китае - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 08:03
Chery Exlantix ET на российском рынке с доработанным гибридом
Chery вывел в продажу в России премиальный кроссовер Exlantix ET, который получил уникальные доработки для местных условий. Гибридная силовая установка, полный привод и обновленный экстерьер - что еще изменилось в модели для РФ, и почему этот автомобиль может стать новым ориентиром в сегменте?Читать далее
-
29.01.2026, 07:44
BMW снижает мощность V8 в M5 и XM Label из-за новых экологических норм
В 2026 году BMW вынуждена уменьшить мощность знаменитого V8 в M5 и XM Label, чтобы соответствовать стандарту Euro 7. Как это повлияет на динамику и стоит ли ждать новых сюрпризов от немецкого бренда - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 07:38
Mercedes-AMG S 63 2027: обновленный седан с новым V8 и свежим дизайном
Mercedes-AMG S 63 2027 модельного года выходит на рынок с заметными изменениями: более 2 700 новых и доработанных деталей, уникальная оптика, обновленная решетка радиатора и совершенно новый V8 с плоским коленвалом. Разбираемся, что еще приготовил Mercedes для флагманского седана и почему эта версия может стать самой интересной за последние годы.Читать далее
-
29.01.2026, 07:24
Сравнение BELGEE X50 и X70: особенности, отличия и выбор для российских дорог
Детальный разбор кроссоверов BELGEE X50 и X70: дизайн, технические параметры, комфорт, технологии и безопасность. Узнайте, какой из этих автомобилей лучше справится с городскими пробками, а какой - с выездом на природу. Экспертный взгляд на белорусские новинки и их возможности для российских автолюбителей.Читать далее
-
29.01.2026, 07:00
Владелец Cadillac CT4-V Blackwing проехал 1150 км и вернул авто дилеру
В России все чаще встречаются случаи, когда новые автомобили возвращают дилерам после минимального пробега. Один из владельцев Cadillac CT4-V Blackwing проехал всего 1150 км и решил обменять машину на более оснащенную версию. Почему такие ситуации происходят, какие подводные камни ждут покупателей и что советуют эксперты - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 06:50
Volga K50: новый кроссовер для России с китайскими корнями
Volga K50 - свежий кроссовер, который будут собирать в Нижнем Новгороде, уже прошел сертификацию в России. Эксперты раскрыли, как он связан с Geely Monjaro, чего ждать от новинки и какова будет ее цена. Подробности - в материале.Читать далее
