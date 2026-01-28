13 новых позиций для Lixiang, Chery и Omoda: какие детали появились и что важно знать владельцам

Новые запчасти Febest для китайских автомобилей: расширение ассортимента

Febest представил свежие детали для популярных китайских авто, что может изменить подход к ремонту и обслуживанию. В каталоге теперь более тысячи позиций, а новинки уже доступны для заказа. Почему это событие привлекло внимание рынка - разбираемся в деталях.

Febest представил свежие детали для популярных китайских авто, что может изменить подход к ремонту и обслуживанию. В каталоге теперь более тысячи позиций, а новинки уже доступны для заказа. Почему это событие привлекло внимание рынка - разбираемся в деталях.

В условиях, когда спрос на запчасти для китайских автомобилей в России продолжает расти, появление новых позиций в каталоге Febest становится заметным событием для владельцев Lixiang, Chery и Omoda. Это не просто очередное обновление ассортимента - речь идет о расширении возможностей для тех, кто рассчитывает на качественный и быстрый ремонт своих машин.

По информации пресс-службы бренда, теперь в каталоге Febest насчитывается свыше тысячи наименований для китайских моделей, а к заказу доступны еще 13 новых артикулов. Такой шаг выглядит логичным на фоне увеличения парка «китайцев» на дорогах страны и растущего интереса к альтернативным поставщикам автокомпонентов.

Особое внимание уделено владельцам Lixiang L9. Для этой модели появились передние нижние рычаги в сборе, а также отдельные сайлентблоки для них. Кроме того, в линейке - сайлентблок для задней поперечной тяги и стойки стабилизатора, что позволяет закрыть сразу несколько типовых задач по ремонту ходовой части.

Chery и Omoda также не остались без внимания: для них выпущены задние нижние рычаги, поперечные тяги, натяжители ремня и отбойники передних амортизаторов. Все детали, как отмечают в компании, соответствуют требованиям автопроизводителей, что особенно важно для тех, кто не готов рисковать надежностью ради экономии.

Гарантийные условия на новые запчасти - два года или 60 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Это серьезный аргумент для тех, кто выбирает между оригинальными и альтернативными комплектующими. В условиях, когда сроки поставки оригинальных деталей могут затягиваться, наличие качественных аналогов становится настоящим спасением.

Как сообщает пресс-служба Febest, расширение ассортимента - это не разовая акция, а часть долгосрочной стратегии по поддержке владельцев китайских автомобилей. В компании подчеркивают, что будут и дальше следить за потребностями рынка и оперативно реагировать на запросы клиентов.

На мой взгляд, появление новых позиций в каталоге Febest - это не только про удобство, но и про уверенность в завтрашнем дне для тысяч автовладельцев. Когда есть выбор, когда детали доступны и понятны условия гарантии, снижается риск простоев и неожиданных расходов. Впрочем, время покажет, насколько эти новинки оправдают ожидания на практике.