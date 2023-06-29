Новым директором завода «Москвич» стал немец

Дмитрий Пронин успешно справился с первоначально поставленной перед ним задачей – перезапустить производство на бывшем московском заводе Renault, перешедшем в собственность столичной мэрии в мае 2022 года. Теперь предприятию необходим специалист, знающий все тонкости технологических процессов в автопроме. Дмитрий Пронин займет пост председателя совета директоров «Москвича», а должность директора предложили Хансу-Петеру Мозеру, который на протяжении последних 9 лет, до осени 2022 года, руководил проектом «Реинжиниринг» на КамАЗе.

Как сообщили в пресс-службе МАЗ «Москвич», Мозер много лет работал на руководящих позициях в крупных международных и отечественных производственных компаниях, где проявил себя как сильный лидер, способный добиваться высоких финансово-экономических результатов. Ханс-Петер Мозер родился в 1954 году в Германии, проект «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей КАМАЗ» он возглавлял с 2013 по 2022 год.

Фото: МАЗ "Москвич"

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах