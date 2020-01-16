16 января 2020, 17:42
Новым главой Citroen назначен бывший топ-менеджер Nissan
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Фото: Citroen
Генеральным директором Citroen назначен Венсан Кобэ, перешедший в PSA Group после коррупционного скандала в Renault-Nissan. Он сменил на посту руководителя французской марки Линду Джексон, которая теперь сосредоточится на расширении модельного ряда.
Фото: Citroen
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На посту генерального директора Citroen Венсан Кобэ сменил Линду Джексон, которая возглавляла французскую марку на протяжении последних шести лет. Сейчас она назначена руководителем департамента по исследованию и поддержке дифференциации брендов. Среди поставленных перед ней руководством концерна задач – расширение модельной линейки.
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Я рад сообщить, что Линда Джексон, возглавлявшая марку Citroen шесть лет, в течение которых ей удалось удачно определить позиционирование бренда, повысить объемы продаж и долю на европейском рынке, подготовить базу для международной экспансии, теперь, имея колоссальный опыт, берет на себя новую, важную роль внутри Группы.
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Глава PSA Карлос Таварес
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