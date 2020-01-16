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16 января 2020, 17:42

Новым главой Citroen назначен бывший топ-менеджер Nissan

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Фото: Citroen
Генеральным директором Citroen назначен Венсан Кобэ, перешедший в PSA Group после коррупционного скандала в Renault-Nissan. Он сменил на посту руководителя французской марки Линду Джексон, которая теперь сосредоточится на расширении модельного ряда.
Новым главой Citroen назначен бывший топ менеджер Nissan

Фото: Citroen

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Новый глава Citroen Венсан Кобэ имеет большой опыт работы на международных рынках. Предыдущие 15 лет он отдал альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi. На протяжении нескольких лет возглавлял марку Datsun. В апреле 2017 года был назначен директором по оперативному планированию Nissan. В апреле 2019 года господин Кобэ покинул альянс после скандала вокруг Карлоса Гона и смены всего правления. В концерн PSA Group он пришел осенью прошлого года. Сначала занял должность заместителя, а затем и генерального директора компании Citroen.

На посту генерального директора Citroen Венсан Кобэ сменил Линду Джексон, которая возглавляла французскую марку на протяжении последних шести лет. Сейчас она назначена руководителем департамента по исследованию и поддержке дифференциации брендов. Среди поставленных перед ней руководством концерна задач – расширение модельной линейки.

Глава PSA Карлос Таварес « Я рад сообщить, что Линда Джексон, возглавлявшая марку Citroen шесть лет, в течение которых ей удалось удачно определить позиционирование бренда, повысить объемы продаж и долю на европейском рынке, подготовить базу для международной экспансии, теперь, имея колоссальный опыт, берет на себя новую, важную роль внутри Группы. »
Глава PSA Карлос Таварес

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Новым главой Citroen назначен бывший топ-менеджер Nissan
{{material_128050}}Новый глава Citroen Венсан Кобэ имеет большой опыт работы на международных рынках. Предыдущие 15 лет он отдал альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi. На протяжении нескольких лет возглавлял марку Datsun. В апреле 2017 года был назначен директором по оперативному планированию Nissan. В апреле 2019 года господин Кобэ покинул альянс после скандала вокруг Карлоса Гона и смены всего правления. В концерн PSA Group он пришел осенью прошлого года. Сначала занял должность заместителя, а затем и генерального директора компании Citroen.На посту генерального директора Citroen Венсан Кобэ сменил Линду Джексон, которая возглавляла французскую марку на протяжении последних шести лет. Сейчас она назначена руководителем департамента по исследованию и поддержке дифференциации брендов. Среди поставленных перед ней руководством концерна задач – расширение модельной линейки.{{person_44_ Я рад сообщить, что Линда Джексон, возглавлявшая марку Citroen шесть лет, в течение которых ей удалось удачно определить позиционирование бренда, повысить объемы продаж и долю на европейском рынке, подготовить базу для международной экспансии, теперь, имея колоссальный опыт, берет на себя новую, важную роль внутри Группы.}}
2020-01-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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