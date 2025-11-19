Крупные кадровые перестановки в автопроме: кто теперь будет рулить Solaris и Tenet?

19 ноября 2025, 14:44
Новым главой холдинга-владельца Tenet и Solaris стал выходец из АвтоВАЗа
В российском автобизнесе произошли серьезные изменения. «АГР Холдинг» объявил о новом руководителе. На эту должность пришел опытный управленец. Он имеет большой опыт в автопроме. Его ждут амбициозные задачи по развитию. Узнайте подробности кадрового решения.
В структуре «АГР Холдинга», который управляет автомобильными брендами Solaris и Tenet, произошла важная кадровая ротация. Пост генерального директора занял Андрей Карагин, который теперь будет отвечать за операционное управление всей группой компаний. Прежний руководитель, Алексей Калицев, не покидает холдинг, а переключается на стратегическое развитие новых направлений и проектов, что говорит о планах компании по дальнейшему расширению своей деятельности на российском рынке.
Новый глава холдинга - фигура в отечественном автопроме известная. Андрей Карагин обладает более чем двадцатилетним опытом работы в отрасли, причем как в российских, так и в международных компаниях. Его карьерный путь включает учебу в Тольяттинском политехническом институте, получение экономического образования в РАНХиГС и степени MBA в престижной французской бизнес-школе. Одним из ключевых этапов его карьеры стала работа на АвтоВАЗе, где он занимал пост вице-президента по производству автомобилей. Совсем недавно, в 2024 году, он возглавил автомобильный завод «АГР» в Калуге, что, по-видимому, стало ступенью к новому назначению.
Перед Андреем Карагиным поставлены весьма амбициозные цели. Как сообщает «Российская Газета», в его зону ответственности войдет развитие всех производственных площадок, принадлежащих группе. Кроме того, ему предстоит курировать углубление локализации выпускаемых автомобилей - ключевой аспект для устойчивости бизнеса в текущих условиях. Еще одной важной задачей станет работа над повышением технологической независимости компании от внешних поставщиков и партнеров. Руководство холдинга уверено, что обширные компетенции и опыт Карагина полностью соответствуют стратегии по укреплению производственной базы и масштабированию бизнеса.
Напомним, что «АГР Холдинг» активно развивает производство на бывших мощностях иностранных концернов. Под брендом Solaris выпускаются модели, ранее известные российским покупателям как Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. Бренд Tenet, в свою очередь, представляет собой перелицованные модели китайских партнеров (Chery), что является распространенной практикой на современном российском авторынке. Таким образом, назначение управленца с опытом работы на АвтоВАЗе выглядит логичным шагом для компании, стремящейся укрепить свои позиции в сегменте массовых автомобилей.
Похожие материалы
