Новыми Kia можно будет управлять с телефона
В сентябре 2021 года Kia презентует новый сервис Kia Connect. На все новые и обновленные модели Kia уже на стадии производства начнут устанавливать телематические комплексы.
Телематическая система обладает функциями удаленного включения двигателя и управления климат-контролем, подогревом и вентиляцией сидений, подогревом руля и стекол. Также водителю будут доступны и другие функции, благодаря которым он всегда будет на связи с автомобилем с помощью смартфона.
Первым получит заводской комплекс телематики Kia Connect обновлённый седан Cerato. В дальнейшем компания планирует предложить Kia Connect в практически во всех комплектациях моделей.
- 570 000 РKIA Cerato 2018 в Москве
- 1 080 000 РKIA Cerato 2019 в Москве
- 1 170 000 РKIA Cerato 2015 в Москве
- 600 000 РKIA Cerato 2012 в Москве
- 539 000 РKIA Cerato 2011 в Москве
- 1 234 000 РKIA Cerato 2020 в Москве
- 1 425 000 РKIA Cerato 2018 в Москве
- 869 000 РKIA Cerato 2016 в Москве
- 2 047 932 РKIA Cerato 2021 в Москве
- 1 099 990 РKIA Cerato 2015 в Москве
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