НАМИ представил новый 4-цилиндровый двигатель для российских авто: зачем он нужен

6 июля 2026, 05:46
Новый 2,2-литровый двигатель НАМИ: российская альтернатива для авто и коммерческого транспорта
Новый 2,2-литровый двигатель НАМИ: российская альтернатива для авто и коммерческого транспорта
Российский институт НАМИ вывел на рынок 2,2-литровый бензиновый двигатель мощностью 299 л.с., который может стать ключевым для отечественных автомобилей и коммерческого транспорта. Эта разработка важна на фоне растущей потребности в локальных силовых агрегатах.
Появление нового 4-цилиндрового 2,2-литрового бензинового двигателя от НАМИ — событие, которое может заметно повлиять на российский автопром. В условиях острого дефицита отечественных силовых агрегатов было предложено решение, способное заменить импортные моторы в легковых и коммерческих моделях.
На выставке «ИННОПРОМ» в июле 2026 года НАМИ представит сразу два новых двигателя. Один из них — судовая версия V8 для специальных задач, а второй — 2,2-литровый турбомотор под индексом 414320, вызывающий особый интерес у специалистов. Данный агрегат основан на проверенных решениях, ранее использовавшихся в двигателе НАМИ-4123 для «Аурусов», но теперь адаптирован для более широкого применения.
Производство мотора полностью локализовано: отливка деталей производится на заводе КАМАЗа, дальнейшая обработка — на российских предприятиях. Модульный подход позволил инженерам создать двигатель, который по объему и мощности (299 л. с., 420 Нм) ровно на четверть уступает V8, но при этом сохраняет надежность и технологичность. Важно подчеркнуть, что для создания 4-цилиндровой версии потребовалась новая отливка блока цилиндров, переработанная головка блока цилиндров (ГБЦ) и доработанные комплектующие, — речь идет не о простом «разделении» старого мотора.
Для коммерческого транспорта двигатель может быть доработан: установка другой турбины и изменение прошивки позволят снизить мощность и повысить ресурс, что особенно важно для «Газелей» и грузовиков Sollers. Подобный подход уже давно используется мировыми производителями, когда одна платформа служит основой для разных сегментов.
Важно отметить, что модульная архитектура является мировой тенденцией, позволяющей быстро адаптировать силовые агрегаты под различные задачи. В России этот подход только набирает обороты, и появление собственного мощного турбомотора может стать шагом к снижению зависимости от импортных технологий. Кроме того, локализация компонентов и сборка внутри страны создают дополнительные рабочие места и свидетельствуют о технологической независимости отрасли.
На первый взгляд столь мощный двигатель может показаться избыточным для массовых моделей, включая кроссовер «Азимут» от АвтоВАЗа. Однако у НАМИ есть стратегический расчет: новый мотор рассчитан на премиальные автомобили, такие как Senat, а также на бизнес-минивэны и коммерческий транспорт. Например, минивэн Sollers SP7, который сейчас комплектуется китайским двигателем, вполне может получить российский агрегат. Подробнее о моделе можно узнать в материале о преимуществах SP7 на рынке .
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