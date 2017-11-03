3 ноября 2017, 10:14

Новый A-Class «попался» без камуфляжа

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz готовит к выходу хэтчбек A-Class нового поколения. Фотошпионам удалось сделать снимки модели без камуфляжной пленки.
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  Новый A-Class «попался» без камуфляжа Mercedes Benz A-класс Новый A-Class «попался» без камуфляжа
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Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz приступил к дорожным испытаниям нового поколения A-Class. Фотошпионам ...
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Судя по всему, именно так будет выглядеть товарная версия автомобиля. Официальных данных по ней пока нет - компания тщательно скрывает все подробности. Предположительно, в объективы попали модели, предназначенные для участия в краш-тестах.

Известно, что основные стилистические черты новинки заимствованы у концепта Concept A Sedan, который был впервые показан публике на автосалоне в Шанхае весной текущего года.

A-семейство построено на модульной платформе MFA. Это шасси позволит автомобилю «подрасти» в размерах, но при этом стать легче предшественника. Моторную гамму составят модернизированные 1,2- и 1,4-литровые силовые агрегаты, в разработке которых принимали участие инженеры альянса Renault-Nissan. Такие же двигатели будут использоваться при создании обновленного B-Class, а позже появятся и на паркетнике GLB. Скорее всего, линейка моторов расширится за счет 1,6- и 2-литровых агрегатов.

В начальных комплектациях пару двигателю составит 6-диапазонная механическая коробка передач, а топовые вариации получат новый 9-скоросной «робот» с двумя сцеплениями.

Кроме того, планируется выпуск «заряженной» AMG-версии. В состав ее комбинированной силовой установки войдет турбированный двигатель с четырьмя цилиндрами и небольшой электромотор, получающий энергию от 48-вольтной системы. Суммарная отдача агрегатов составит не менее 400 «лошадей».

В серийное производство модель выйдет в следующем году. Официальный дебют пятидверной модификации состоится на Женевском мотор-шоу в марте следующего года. После премьеры A-Class в кузове «хэтчбек» компания обещает выпустить седан этой же линейки. Он появится к концу 2018 года. Прототип, который будет представлен в Шанхае, даст представления о внешности «четырехдверки», которая займет место ниже модели CLA.

Новинки и концепт кары Мерседес Бенц, Мерседес A-class

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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz A-класс
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Из-за недостатки масла в коробке передач может ли показывать букву 'F' на ходу? Если отключаешь мотор и снова заводишь, тогда показывает 'D'.
Jyldyz Ermekova
Отзыв о Mercedes Benz A-класс 2002 года
отличная машина но есть один недостаток при езде за городом- низкая посадка.в снежную зиму в городе отлично себя показала.
pixlena
Подскажите по АКПП
| Здравствуйте! На мерседесе А-140 стал вклучаться аварийный режим (F) . При двидении может включиться или когда только заводишь машину. Сказали кулису надо менять. Подскажите где её можно заказать подешевле? как вариант у дилера можно заказать
Usovich
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Новый A-Class «попался» без камуфляжа
{{material_121521}}Судя по всему, именно так будет выглядеть товарная версия автомобиля. Официальных данных по ней пока нет - компания тщательно скрывает все подробности. Предположительно, в объективы попали модели, предназначенные для участия в краш-тестах.Известно, что основные стилистические черты новинки заимствованы у концепта Concept A Sedan, который был впервые показан публике на автосалоне в Шанхае весной текущего года.A-семейство построено на модульной платформе MFA. Это шасси позволит автомобилю «подрасти» в размерах, но при этом стать легче предшественника. Моторную гамму составят модернизированные 1,2- и 1,4-литровые силовые агрегаты, в разработке которых принимали участие инженеры альянса Renault-Nissan. Такие же двигатели будут использоваться при создании обновленного B-Class, а позже появятся и на паркетнике GLB. Скорее всего, линейка моторов расширится за счет 1,6- и 2-литровых агрегатов.В начальных комплектациях пару двигателю составит 6-диапазонная механическая коробка передач, а топовые вариации получат новый 9-скоросной «робот» с двумя сцеплениями.Кроме того, планируется выпуск «заряженной» AMG-версии. В состав ее комбинированной силовой установки войдет турбированный двигатель с четырьмя цилиндрами и небольшой электромотор, получающий энергию от 48-вольтной системы. Суммарная отдача агрегатов составит не менее 400 «лошадей».В серийное производство модель выйдет в следующем году. Официальный дебют пятидверной модификации состоится на Женевском мотор-шоу в марте следующего года. После премьеры A-Class в кузове «хэтчбек» компания обещает выпустить седан этой же линейки. Он появится к концу 2018 года. Прототип, который будет представлен в Шанхае, даст представления о внешности «четырехдверки», которая займет место ниже модели CLA.
2017-11-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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