Новый A-Class «попался» без камуфляжа
Известно, что основные стилистические черты новинки заимствованы у концепта Concept A Sedan, который был впервые показан публике на автосалоне в Шанхае весной текущего года.
A-семейство построено на модульной платформе MFA. Это шасси позволит автомобилю «подрасти» в размерах, но при этом стать легче предшественника. Моторную гамму составят модернизированные 1,2- и 1,4-литровые силовые агрегаты, в разработке которых принимали участие инженеры альянса Renault-Nissan. Такие же двигатели будут использоваться при создании обновленного B-Class, а позже появятся и на паркетнике GLB. Скорее всего, линейка моторов расширится за счет 1,6- и 2-литровых агрегатов.
В начальных комплектациях пару двигателю составит 6-диапазонная механическая коробка передач, а топовые вариации получат новый 9-скоросной «робот» с двумя сцеплениями.
Кроме того, планируется выпуск «заряженной» AMG-версии. В состав ее комбинированной силовой установки войдет турбированный двигатель с четырьмя цилиндрами и небольшой электромотор, получающий энергию от 48-вольтной системы. Суммарная отдача агрегатов составит не менее 400 «лошадей».
В серийное производство модель выйдет в следующем году. Официальный дебют пятидверной модификации состоится на Женевском мотор-шоу в марте следующего года. После премьеры A-Class в кузове «хэтчбек» компания обещает выпустить седан этой же линейки. Он появится к концу 2018 года. Прототип, который будет представлен в Шанхае, даст представления о внешности «четырехдверки», которая займет место ниже модели CLA.
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