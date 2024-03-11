Новый американский кроссовер оказался подозрительно похож на нашу «Ниву»
Фото: Rivian
Фото: Rivian
Фото: Rivian
Фото: Rivian
Фото: Rivian
Фото: Rivian
Легендарный отечественный внедорожник хорошо знаком западным автолюбителям. Выходцы из Европы и стран бывшего Союза видели его вживую. Кроме того, «Нива» - частый участник разного рода тест-драйвов и видео, где ее внедорожные качества приятно удивляют на фоне более мощных и дорогих американских, европейских и японских моделей. Новый Rivian R3 родним с Lada Niva широкая задняя стойка крыши и наклон передней стойки, отвесная передняя часть, а также оформление задней части и общие пропорции кузова.
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13.03.2024, 13:34
Представлена новая автомобильная марка. Автомобили собирают в Петербурге
«Автозавод Санкт-Петербург», некогда принадлежавший Nissan, представил первую модель нового бренда Xcite – среднеразмерный кроссовер X-Cross 7. Покупателям предложат версию со связкой 147-сильного мотора и вариатора.Читать далее
-
13.03.2024, 12:36
В Петербурге открылся обновленный дилерский центр Exeed
Обновленный дилерский центр Exeed появился на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге. На церемонии открытия гостям показали рестайлинговый флагманский кроссовер Exeed VX.Читать далее
-
13.03.2024, 08:55
Toyota Land Cruiser вновь возглавил рейтинг самых угоняемых автомобилей. На этот раз в Японии
Ассоциация страховых компаний Японии составила список самых угоняемых автомобилей 2023 года. Первые 9 из 10 мест заняли модели Toyota и Lexus. Десятым стал Mercedes-Benz.Читать далее
-
13.03.2024, 08:18
Регионы Сибири пожаловались на острую нехватку водителей
Службы занятости сразу нескольких крупных сибирских регионов пожаловались на острый дефицит водителей. Именно эта профессия занимает лидирующие места в списках вакансий в Омской и Томской областях, Красноярском и Алтайском крае.Читать далее
-
13.03.2024, 07:39
Китайским автомобилям ограничивают путь в Россию. Кто в группе риска?
Изменения порядка уплаты таможенных пошлин, вступающие в силу с 1 апреля 2024 года, приведут к серьезному сокращению потока китайских автомобилей, которые везут в Россию по схеме параллельного импорта.Читать далее
-
13.03.2024, 07:18
Водителей предупредили: один из штрафов может вырасти в 20 раз
В начале февраля 2024 года на рассмотрение Госдумы внесли законопроект, предусматривающий ужесточение наказания для российских водителей. В первую очередь, поправки касались водителей большегрузов, но поскольку статья КоАП, которую предлагают изменить, распространяется на всех водителей, то и ужесточение затронет всех автомобилистов.Читать далее
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