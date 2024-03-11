Новый американский кроссовер оказался подозрительно похож на нашу «Ниву»

Ранее мы писали Британский блогер сильно удивился, когда утопленная им Lada Niva Legend завелась Британский блогер решил протестировать Lada Niva Legend на пересеченной местности с заездом в небольшой водоем ... Читать далее

Будущий Rivian R3 расположится на ступень ниже представленного на днях электрического кроссовера Rivian R2. Производитель опубликовал изображения новинки с разных ракурсов, но технические характеристики пока раскрывать не стал. Известно лишь, что расстояние между осями составит 2 800 мм. По размеру кроссовер мог бы стать одноклассником BMW X1 или Audi Q3, но его дизайн вызывает совсем иные ассоциации. В нем заметили отголоски классических хэтчбеков 1980-х годов, например, Volkswagen Golf второго поколения или Lancia Delta. Но учитывая внедорожный характер новинки, многие сразу вспомнили о нашей «Ниве».

Легендарный отечественный внедорожник хорошо знаком западным автолюбителям. Выходцы из Европы и стран бывшего Союза видели его вживую. Кроме того, «Нива» - частый участник разного рода тест-драйвов и видео, где ее внедорожные качества приятно удивляют на фоне более мощных и дорогих американских, европейских и японских моделей. Новый Rivian R3 родним с Lada Niva широкая задняя стойка крыши и наклон передней стойки, отвесная передняя часть, а также оформление задней части и общие пропорции кузова.

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