26 февраля 2018, 09:21

Новый Audi A6 покажут в Женеве

Компания Audi опубликовала первый видео-тизер седана A6 нового поколения, в котором пообещала рассказать еще больше в ближайшие несколько дней. По всей видимости, новинку привезут на международный Женевский автосалон.
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Audi A6
Выпускается с 1994 г.
Новый от 2 380 000 до 3 761 000 Р
Отзывов: 8
В коротком ролике отдельными кадрами выхватываются кольца на радиаторной решетке, шильдики с названием модели на крышке багажника, светодиодные фары и электронная панель приборов. Как и в любом тизере, информации здесь мало. Зато любопытство раззадоривает прекрасно.

По всей видимости, новое поколение Audi A6 оснастят автопилотом 3 уровня, как во флагманском седане A8. Автомобиль сможет самостоятельно двигаться по дорогам с «предсказуемым» движением на скоростях до 60 км/ч, но водитель должен быть готов в любой момент взять управление на себя. Также седан получит широкий список электронных систем и функций. 

Архитектура передней панели будет напоминать Audi A7 Sportback второго поколения. Автомобиль обзаведется цифровой приборной панелью и двумя цветными экранами, расположенными один под другим на центральной консоли. Верхний с диагональю 10,1 дюйма будет служить для управления информационно-развлекательной системой, а нижний 8,6-дюймовый позволит настраивать климат-контроль и другие функции, обеспечивающие комфорт.

В моторную гамму войдут четырех- и шестицилиндровые двигатели, среди которых обязательно появится 3,0-литровый агрегат TFSI V6 от Audi A7. По слухам, «горячая» версия седана S6 может также получить дизельный двигатель. Но ее дебют состоится, скорее всего, чуть позже.
Новинки и концепт кары Ауди А6, a 6
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Отзывы по теме
Форум Audi A6
Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
AlexKuzmin
Audi показали Ленину, кто «живее всех живых»!
нужное дело! да еще с призами! думаю амех порадовал данный тестдрайв
psyhofreak
Не работает подушка безопасности AUDI A6
Смотря какой удар при столкновении был. В некоторых случаях подушки и не срабатывают. А если машина б/ у покупалась, то там может подушки уже сработали давно, поставили назад крышки от них, а ничего и нет...
Leger_Artur
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Новый Audi A6 покажут в Женеве
{{model_88}}В коротком ролике отдельными кадрами выхватываются кольца на радиаторной решетке, шильдики с названием модели на крышке багажника, светодиодные фары и электронная панель приборов. Как и в любом тизере, информации здесь мало. Зато любопытство раззадоривает прекрасно.По всей видимости, новое поколение Audi A6 оснастят автопилотом 3 уровня, как во флагманском седане A8. Автомобиль сможет самостоятельно двигаться по дорогам с «предсказуемым» движением на скоростях до 60 км/ч, но водитель должен быть готов в любой момент взять управление на себя. Также седан получит широкий список электронных систем и функций. Архитектура передней панели будет напоминать Audi A7 Sportback второго поколения. Автомобиль обзаведется цифровой приборной панелью и двумя цветными экранами, расположенными один под другим на центральной консоли. Верхний с диагональю 10,1 дюйма будет служить для управления информационно-развлекательной системой, а нижний 8,6-дюймовый позволит настраивать климат-контроль и другие функции, обеспечивающие комфорт.В моторную гамму войдут четырех- и шестицилиндровые двигатели, среди которых обязательно появится 3,0-литровый агрегат TFSI V6 от Audi A7. По слухам, «горячая» версия седана S6 может также получить дизельный двигатель. Но ее дебют состоится, скорее всего, чуть позже.
2018-02-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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