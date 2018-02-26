26 февраля 2018, 09:21
Новый Audi A6 покажут в Женеве
Компания Audi опубликовала первый видео-тизер седана A6 нового поколения, в котором пообещала рассказать еще больше в ближайшие несколько дней. По всей видимости, новинку привезут на международный Женевский автосалон.
По всей видимости, новое поколение Audi A6 оснастят автопилотом 3 уровня, как во флагманском седане A8. Автомобиль сможет самостоятельно двигаться по дорогам с «предсказуемым» движением на скоростях до 60 км/ч, но водитель должен быть готов в любой момент взять управление на себя. Также седан получит широкий список электронных систем и функций.
Архитектура передней панели будет напоминать Audi A7 Sportback второго поколения. Автомобиль обзаведется цифровой приборной панелью и двумя цветными экранами, расположенными один под другим на центральной консоли. Верхний с диагональю 10,1 дюйма будет служить для управления информационно-развлекательной системой, а нижний 8,6-дюймовый позволит настраивать климат-контроль и другие функции, обеспечивающие комфорт.
В моторную гамму войдут четырех- и шестицилиндровые двигатели, среди которых обязательно появится 3,0-литровый агрегат TFSI V6 от Audi A7. По слухам, «горячая» версия седана S6 может также получить дизельный двигатель. Но ее дебют состоится, скорее всего, чуть позже.
Читайте по теме
Audi A8 против BMW 7-Series: немецкое дерби
26.02.2018, 07:12
Kia Stinger против Audi A5 Sportback: дерзишь, парниша?!
14.02.2018, 09:14
Помощник в деле: ТОП-5 седанов для бизнесменов
31.01.2018, 09:49
«Хочу такую красненькую»! ТОП-5 женских автомобилей
04.12.2017, 10:40
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
ТОП-5 главных июньских новинок рынка
07.06.2017, 22:23
Читайте по теме
Audi A8 против BMW 7-Series: немецкое дерби
26.02.2018, 07:12
Kia Stinger против Audi A5 Sportback: дерзишь, парниша?!
14.02.2018, 09:14
Помощник в деле: ТОП-5 седанов для бизнесменов
31.01.2018, 09:49
«Хочу такую красненькую»! ТОП-5 женских автомобилей
04.12.2017, 10:40
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
ТОП-5 главных июньских новинок рынка
07.06.2017, 22:23
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
нужное дело! да еще с призами! думаю амех порадовал данный тестдрайв
Смотря какой удар при столкновении был. В некоторых случаях подушки и не срабатывают. А если машина б/ у покупалась, то там может подушки уже сработали давно, поставили назад крышки от них, а ничего и нет...
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное