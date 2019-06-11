11 июня 2019, 18:17

Новый Audi A6 получил в России 2,0-литровый мотор

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Российские дилеры Audi начали принимать заказы на новую модификацию седана Audi A6. Если раньше седаны предлагались с безальтернативным двигателем 3.0 TFSI мощностью 340 л.с., то сейчас у клиентов есть возможность приобрести более доступную версию Audi A6 45 TFSI quattro с 2,0-литровым турбомотором отдачей 245 л.с.
Новый Audi A6 получил в России 2 0 литровый мотор
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Премьера Audi A6 нового поколения состоялась в феврале 2018 года, но до сих пор в салонах российских дилеров была представлена лишь одна версия с топовым 3,0-литровым мотором по цене от 4 млн рублей. Такие автомобили не пользовались особым спросом из-за внушительной цены. Если судить по продажам предыдущего поколения, то львиная доля приходилась на переднеприводные седаны с 1,8-литровым турбомотором. На втором месте были 2,0-литровые модификации с полным приводом. Именно такая версия и появилась сейчас в России.

Audi A6 45 TFSI quattro оснащен 2,0-литровым наддувным двигателем мощностью 245 л.с., в помощь которому идет гибридный «довесок» в виде стартер-генератора. Мотор сочетается с 7-ступенчатым преселективным «роботом» S tronic и системой полного привода quattro ultra с двумя муфтами подключения задней оси. На разгон с места до «сотни» такой седан тратит 6,0 секунд. 

В список базового оснащения входит тканевый салон, 2-зонный климат-контроль, обогрев передних сидений, медиасистема, парктроники по кругу, светодиодная оптика и 17-дюймовые колесные диски. Стоит Audi A6 45 TFSI quattro от 3 305 000 рублей. При желании можно добавить пакеты опций. Исполнение Advance (+55 тыс. рублей) отличается кожаной отделкой салона, камерой заднего вида, обогревом руля, электроприводом передних сидений и крышки багажника. Версии Sport и Design получили особую отделку и стоят минимум 3 540 000 рублей. Первые поставки ожидаются в сентябре.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Audi A6
Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
AlexKuzmin
Звезды Женевы. ТОП-5 новинок, которые приедут в Россию
Этот год богат на интересные новинки. Больше всего поразило, что крупный автопром наконец-то выпустил электрокар в массы, до этого была и есть Тесла конечно, но ее тяжко обслуживать в наших реалиях + все-таки не выглядит она полноценным доработанным авто, много сырых нюансов. Ягуар в этом плане безусловно ...
Andrey
Audi показали Ленину, кто «живее всех живых»!
нужное дело! да еще с призами! думаю амех порадовал данный тестдрайв
psyhofreak
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Новый Audi A6 получил в России 2,0-литровый мотор
{{material_124836}}Премьера Audi A6 нового поколения состоялась в феврале 2018 года, но до сих пор в салонах российских дилеров была представлена лишь одна версия с топовым 3,0-литровым мотором по цене от 4 млн рублей. Такие автомобили не пользовались особым спросом из-за внушительной цены. Если судить по продажам предыдущего поколения, то львиная доля приходилась на переднеприводные седаны с 1,8-литровым турбомотором. На втором месте были 2,0-литровые модификации с полным приводом. Именно такая версия и появилась сейчас в России.Audi A6 45 TFSI quattro оснащен 2,0-литровым наддувным двигателем мощностью 245 л.с., в помощь которому идет гибридный «довесок» в виде стартер-генератора. Мотор сочетается с 7-ступенчатым преселективным «роботом» S tronic и системой полного привода quattro ultra с двумя муфтами подключения задней оси. На разгон с места до «сотни» такой седан тратит 6,0 секунд. В список базового оснащения входит тканевый салон, 2-зонный климат-контроль, обогрев передних сидений, медиасистема, парктроники по кругу, светодиодная оптика и 17-дюймовые колесные диски. Стоит Audi A6 45 TFSI quattro от 3 305 000 рублей. При желании можно добавить пакеты опций. Исполнение Advance (+55 тыс. рублей) отличается кожаной отделкой салона, камерой заднего вида, обогревом руля, электроприводом передних сидений и крышки багажника. Версии Sport и Design получили особую отделку и стоят минимум 3 540 000 рублей. Первые поставки ожидаются в сентябре.
2019-06-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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