11 июня 2019, 18:17
Новый Audi A6 получил в России 2,0-литровый мотор
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Российские дилеры Audi начали принимать заказы на новую модификацию седана Audi A6. Если раньше седаны предлагались с безальтернативным двигателем 3.0 TFSI мощностью 340 л.с., то сейчас у клиентов есть возможность приобрести более доступную версию Audi A6 45 TFSI quattro с 2,0-литровым турбомотором отдачей 245 л.с.
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Российские дилеры Audi начали принимать заказы на седан A6 нового поколения. Отечественным покупателям предложат ...Читать далее
Audi A6 45 TFSI quattro оснащен 2,0-литровым наддувным двигателем мощностью 245 л.с., в помощь которому идет гибридный «довесок» в виде стартер-генератора. Мотор сочетается с 7-ступенчатым преселективным «роботом» S tronic и системой полного привода quattro ultra с двумя муфтами подключения задней оси. На разгон с места до «сотни» такой седан тратит 6,0 секунд.
В список базового оснащения входит тканевый салон, 2-зонный климат-контроль, обогрев передних сидений, медиасистема, парктроники по кругу, светодиодная оптика и 17-дюймовые колесные диски. Стоит Audi A6 45 TFSI quattro от 3 305 000 рублей. При желании можно добавить пакеты опций. Исполнение Advance (+55 тыс. рублей) отличается кожаной отделкой салона, камерой заднего вида, обогревом руля, электроприводом передних сидений и крышки багажника. Версии Sport и Design получили особую отделку и стоят минимум 3 540 000 рублей. Первые поставки ожидаются в сентябре.
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Тест-драйв Audi A8: пурпур на серебре
03.05.2018, 09:12
Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
07.03.2018, 00:11
Тест-драйв Audi Q5: упрямый премиум
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
Этот год богат на интересные новинки. Больше всего поразило, что крупный автопром наконец-то выпустил электрокар в массы, до этого была и есть Тесла конечно, но ее тяжко обслуживать в наших реалиях + все-таки не выглядит она полноценным доработанным авто, много сырых нюансов. Ягуар в этом плане безусловно ...
нужное дело! да еще с призами! думаю амех порадовал данный тестдрайв
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