28 февраля 2018, 11:35

Новый Audi A6 представлен официально

Компания Audi на закрытом мероприятии в Ингольштадте провела презентацию седана A6 нового поколения. Автомобиль немного прибавил в размерах, получил богатый набор электронных помощников и избавился от кнопок на приборной панели.
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  Новый Audi A6 представлен официально Audi A6 Новый Audi A6 представлен официально Audi A6 Новый Audi A6 представлен официально Audi A6 Новый Audi A6 представлен официально Audi A6 Новый Audi A6 представлен официально
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фото
  
Audi A6
Выпускается с 1994 г.
Новый от 2 380 000 до 3 761 000 Р
Отзывов: 8
Как и ожидалось, за утечкой изображений последовала официальная премьера модели. Новый A6 построен на платформе MLB EVO, которая легла в основу всех новинок Audi, включая Q7, A7 и A8. Поэтому автомобиль по сравнению с текущим поколением стал на 7 мм длиннее, на 12 мм шире и на 2 мм выше. Audi A6 сохранил узнаваемый профиль, но передняя и задняя части изменились существенно. Седан получил внушительную решетку радиатора, как у А7 и отчеркнутую хромированной панелью ровно по середине крышку багажника – в духе нового А8. Для новинки предлагаются 14 цветов кузова, причем 7 из них – абсолютно новые оттенки 2019-го модельного года. 

Интерьер Audi A6 изменилась радикально. Первое, что сразу бросается в глаза – сенсорные экраны пришли на смену традиционным кнопкам. Кнопок осталось всего четыре, зато появилась полностью цифровая панель приборов, и два больших тачскрина для управления информационно-развлекательной системой, навигацией, климатом и бортовым компьютером.

Новое поколение – наиболее технологичное из всех. Седан оснащен многочисленными датчиками, сканерами и камерами, сканирующими пространство вокруг. Поэтому автомобиль может самостоятельно парковаться или следить за рядностью движения. А благодаря новой самообучающейся системе, сопряженной с навигацией, автомобиль может без участия водителя ездить по ежедневным стандартным маршрутам – например, из дома на работу и обратно. Представители Audi отдельно подчеркнули, что одновременно с совершенствованием технологии автопилотов, необходимо вносить изменения в законодательство.

Автомобиль получил новую подвеску и стал значительно маневреннее. Теперь радиус разворота составляет всего 11,1 метра. Водитель получит возможность регулировать жесткость амортизаторов, отчего даже на 21-дюймовых дисках с низкопрофильной резиной удастся сохранить привычный комфорт бизнес-класса.

В моторную гамму нового поколения войдут 4 агрегата: один 3-литровый бензиновый TFSI и два дизельных TDI объемом 2.0 и 3.0. Мощность двигателей варьируется от 204 до 340 сил., а крутящий момент – от 400 до 620 Нм. Мощные дизели получат в комплекте 8-диапазонный автомат, остальные будут работать в паре с 7-ступенчатый «роботом» S tronic.

Российские продажи новинки стартуют осенью. Сейчас в салонах дилеров Audi седаны А6 предлагаются по цене от 2 600 000 рублей.
Новинки и концепт кары Ауди А6, a 6
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Отзывы по теме
Форум Audi A6
Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
AlexKuzmin
Audi показали Ленину, кто «живее всех живых»!
нужное дело! да еще с призами! думаю амех порадовал данный тестдрайв
psyhofreak
Не работает подушка безопасности AUDI A6
Смотря какой удар при столкновении был. В некоторых случаях подушки и не срабатывают. А если машина б/ у покупалась, то там может подушки уже сработали давно, поставили назад крышки от них, а ничего и нет...
Leger_Artur
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Новый Audi A6 представлен официально
{{model_88}}Как и ожидалось, за утечкой изображений последовала официальная премьера модели. Новый A6 построен на платформе MLB EVO, которая легла в основу всех новинок Audi, включая Q7, A7 и A8. Поэтому автомобиль по сравнению с текущим поколением стал на 7 мм длиннее, на 12 мм шире и на 2 мм выше. Audi A6 сохранил узнаваемый профиль, но передняя и задняя части изменились существенно. Седан получил внушительную решетку радиатора, как у А7 и отчеркнутую хромированной панелью ровно по середине крышку багажника – в духе нового А8. Для новинки предлагаются 14 цветов кузова, причем 7 из них – абсолютно новые оттенки 2019-го модельного года. Интерьер Audi A6 изменилась радикально. Первое, что сразу бросается в глаза – сенсорные экраны пришли на смену традиционным кнопкам. Кнопок осталось всего четыре, зато появилась полностью цифровая панель приборов, и два больших тачскрина для управления информационно-развлекательной системой, навигацией, климатом и бортовым компьютером.Новое поколение – наиболее технологичное из всех. Седан оснащен многочисленными датчиками, сканерами и камерами, сканирующими пространство вокруг. Поэтому автомобиль может самостоятельно парковаться или следить за рядностью движения. А благодаря новой самообучающейся системе, сопряженной с навигацией, автомобиль может без участия водителя ездить по ежедневным стандартным маршрутам – например, из дома на работу и обратно. Представители Audi отдельно подчеркнули, что одновременно с совершенствованием технологии автопилотов, необходимо вносить изменения в законодательство.Автомобиль получил новую подвеску и стал значительно маневреннее. Теперь радиус разворота составляет всего 11,1 метра. Водитель получит возможность регулировать жесткость амортизаторов, отчего даже на 21-дюймовых дисках с низкопрофильной резиной удастся сохранить привычный комфорт бизнес-класса.В моторную гамму нового поколения войдут 4 агрегата: один 3-литровый бензиновый TFSI и два дизельных TDI объемом 2.0 и 3.0. Мощность двигателей варьируется от 204 до 340 сил., а крутящий момент – от 400 до 620 Нм. Мощные дизели получат в комплекте 8-диапазонный автомат, остальные будут работать в паре с 7-ступенчатый «роботом» S tronic.Российские продажи новинки стартуют осенью. Сейчас в салонах дилеров Audi седаны А6 предлагаются по цене от 2 600 000 рублей.
2018-02-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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