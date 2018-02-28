28 февраля 2018, 11:35
Новый Audi A6 представлен официально
Компания Audi на закрытом мероприятии в Ингольштадте провела презентацию седана A6 нового поколения. Автомобиль немного прибавил в размерах, получил богатый набор электронных помощников и избавился от кнопок на приборной панели.
Интерьер Audi A6 изменилась радикально. Первое, что сразу бросается в глаза – сенсорные экраны пришли на смену традиционным кнопкам. Кнопок осталось всего четыре, зато появилась полностью цифровая панель приборов, и два больших тачскрина для управления информационно-развлекательной системой, навигацией, климатом и бортовым компьютером.
Новое поколение – наиболее технологичное из всех. Седан оснащен многочисленными датчиками, сканерами и камерами, сканирующими пространство вокруг. Поэтому автомобиль может самостоятельно парковаться или следить за рядностью движения. А благодаря новой самообучающейся системе, сопряженной с навигацией, автомобиль может без участия водителя ездить по ежедневным стандартным маршрутам – например, из дома на работу и обратно. Представители Audi отдельно подчеркнули, что одновременно с совершенствованием технологии автопилотов, необходимо вносить изменения в законодательство.
Автомобиль получил новую подвеску и стал значительно маневреннее. Теперь радиус разворота составляет всего 11,1 метра. Водитель получит возможность регулировать жесткость амортизаторов, отчего даже на 21-дюймовых дисках с низкопрофильной резиной удастся сохранить привычный комфорт бизнес-класса.
В моторную гамму нового поколения войдут 4 агрегата: один 3-литровый бензиновый TFSI и два дизельных TDI объемом 2.0 и 3.0. Мощность двигателей варьируется от 204 до 340 сил., а крутящий момент – от 400 до 620 Нм. Мощные дизели получат в комплекте 8-диапазонный автомат, остальные будут работать в паре с 7-ступенчатый «роботом» S tronic.
Российские продажи новинки стартуют осенью. Сейчас в салонах дилеров Audi седаны А6 предлагаются по цене от 2 600 000 рублей.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
нужное дело! да еще с призами! думаю амех порадовал данный тестдрайв
Смотря какой удар при столкновении был. В некоторых случаях подушки и не срабатывают. А если машина б/ у покупалась, то там может подушки уже сработали давно, поставили назад крышки от них, а ничего и нет...
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