28 февраля 2018, 09:36
Новый Audi A6: утечка официальных фото
В Сети неофициально всплыли официальные изображения Audi A6 нового поколения. Утечка произошла накануне публичного дебюта новинки на Женевском мотор-шоу.
Новый седан Audi A6 выглядит более спортивным и динамичным. Его дизайн выполнен в новой стилистике немецкой компании, которую первыми воплотили А4, A7 и A8. Внешность всех новых моделей марки разрабатывалась под руководством Марка Лихте, занявшего пост шеф-дизайнера Audi в 2014 году. В частности, от флагманского седана новый A6 получил в наследство хромированную планку, соединяющую задние фонари и матричные фары. В дизайне передней части есть понемногу и от A4, и от A8.
Новое поколение Audi A6 станет восьмым, если вести отсчет от прямого «прародителя» Audi 100, выпускавшегося с 1968 года. Ожидается, что седан построят на принципиально новой платформе, что позволит снизить массу автомобиля сразу на 100 килограмм. Текущее поколение Audi A6 (C7) впервые было представлено в 2011 году. В 2016-м модель пережила рейстайлинг. Сейчас в салонах российских дилеров седан доступен с богатым выбором бензиновых и дизельных двигателей. Стоимость базовой версии начинается от 2,6 млн рублей.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
нужное дело! да еще с призами! думаю амех порадовал данный тестдрайв
Смотря какой удар при столкновении был. В некоторых случаях подушки и не срабатывают. А если машина б/ у покупалась, то там может подушки уже сработали давно, поставили назад крышки от них, а ничего и нет...
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