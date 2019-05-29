29 мая 2019, 11:31

Новый Audi Q3 готовится к приезду в Россию

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Премьера кроссовера Audi Q3 второго поколения состоялась еще в июле прошлого года, но до России новинка пока не добралась. Сейчас в открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для нового Audi Q3. Дилеры ждут первые автомобили в августе.
Новый Audi Q3 готовится к приезду в Россию
Новый Audi Q3 готовится к приезду в Россию
Новый Audi Q3 готовится к приезду в Россию
Новый Audi Q3 готовится к приезду в Россию
Новый Audi Q3 готовится к приезду в Россию
Новый Audi Q3 готовится к приезду в Россию
Новый Audi Q3 готовится к приезду в Россию
Новый Audi Q3 готовится к приезду в Россию
Новый Audi Q3 готовится к приезду в Россию
Новый Audi Q3 готовится к приезду в Россию
Новый Audi Q3 готовится к приезду в Россию
Новый Audi Q3 готовится к приезду в Россию
Новый Audi Q3 готовится к приезду в Россию
Новый Audi Q3 готовится к приезду в Россию
Новый Audi Q3 готовится к приезду в Россию
Новый Audi Q3 готовится к приезду в Россию
Новый Audi Q3 готовится к приезду в Россию
Новый Audi Q3 готовится к приезду в Россию
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ОТТС оформлено только на одну модификацию Audi Q3, оснащенную самым «младшим» бензиновым турбомотором TSI (индекс CZDA) – объемом 1,4 литра и мощностью 150 л.с. Агрегат будет работать в паре только с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и передним приводом. Для сравнения, европейским покупателям новые Audi Q3 предлагают с современными 1,5- и 2,0-литровыми бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 150 до 230 л.с. Есть в европейском прайс-листе и полноприводные модификации.

Audi Q3 второго поколения построен на модульной платформе MQB. Новинка стала длиннее, шире и ниже, по сравнению с предшественником. За счет удлиненной колесной базы и модифицированной крыши увеличилось пространство внутри салона, а объем багажника вырос до 625 литров (или до 1 525 литров при сложенных сидениях второго ряда). Для кроссовера доступны три типа подвесок: стандартная, более жесткая спортивная, которая идет в комплекте с обвесом S line, а также подвеска с регулируемыми амортизаторами, автоматически меняющими сопротивление в зависимости от дорожных условий.

Автомобили для России будут собирать на заводе концерна Volkswagen Group в Венгрии. Кроме того, в ОТТС указаны два предприятия в Германии. Первые поставки ожидаются в августе, но предварительный заказ на новинку можно оставить уже сейчас. Возможно, со временем Audi сертифицирует в России и другие модификации нового Q3.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi Q3
Хорошая машина, можно поискать на сервисах вроде avtosito
Аркаша
Не включается обогрев сидений AUDI Q3
В первую очередь, я бы поменял сервис, потому-что советовать менять все сидения из-за подогрева, можно только в том случаем, если этот подогрев спалил эти сидения. Ну и поскольку есть ошибка, которая загорается снова и снова, значит эту проблему надо решать. Напишите для начала что за ошибка. А там уже ...
Richard
Покупка Audi Q3
Если материальное положение позволяет, то конечно брать!) С такими наворотами тачку всегда с руками и ногами купят, если что.
StepanovKiril
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Новый Audi Q3 готовится к приезду в Россию
{{material_126291}}ОТТС оформлено только на одну модификацию Audi Q3, оснащенную самым «младшим» бензиновым турбомотором TSI (индекс CZDA) – объемом 1,4 литра и мощностью 150 л.с. Агрегат будет работать в паре только с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и передним приводом. Для сравнения, европейским покупателям новые Audi Q3 предлагают с современными 1,5- и 2,0-литровыми бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 150 до 230 л.с. Есть в европейском прайс-листе и полноприводные модификации.Audi Q3 второго поколения построен на модульной платформе MQB. Новинка стала длиннее, шире и ниже, по сравнению с предшественником. За счет удлиненной колесной базы и модифицированной крыши увеличилось пространство внутри салона, а объем багажника вырос до 625 литров (или до 1 525 литров при сложенных сидениях второго ряда). Для кроссовера доступны три типа подвесок: стандартная, более жесткая спортивная, которая идет в комплекте с обвесом S line, а также подвеска с регулируемыми амортизаторами, автоматически меняющими сопротивление в зависимости от дорожных условий.Автомобили для России будут собирать на заводе концерна Volkswagen Group в Венгрии. Кроме того, в ОТТС указаны два предприятия в Германии. Первые поставки ожидаются в августе, но предварительный заказ на новинку можно оставить уже сейчас. Возможно, со временем Audi сертифицирует в России и другие модификации нового Q3.
2019-05-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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