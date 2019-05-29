29 мая 2019, 11:31
Новый Audi Q3 готовится к приезду в Россию
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Премьера кроссовера Audi Q3 второго поколения состоялась еще в июле прошлого года, но до России новинка пока не добралась. Сейчас в открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для нового Audi Q3. Дилеры ждут первые автомобили в августе.
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Audi Q3 второго поколения построен на модульной платформе MQB. Новинка стала длиннее, шире и ниже, по сравнению с предшественником. За счет удлиненной колесной базы и модифицированной крыши увеличилось пространство внутри салона, а объем багажника вырос до 625 литров (или до 1 525 литров при сложенных сидениях второго ряда). Для кроссовера доступны три типа подвесок: стандартная, более жесткая спортивная, которая идет в комплекте с обвесом S line, а также подвеска с регулируемыми амортизаторами, автоматически меняющими сопротивление в зависимости от дорожных условий.
Автомобили для России будут собирать на заводе концерна Volkswagen Group в Венгрии. Кроме того, в ОТТС указаны два предприятия в Германии. Первые поставки ожидаются в августе, но предварительный заказ на новинку можно оставить уже сейчас. Возможно, со временем Audi сертифицирует в России и другие модификации нового Q3.
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Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
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Комментарии пользователей
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