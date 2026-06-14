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Автор: Дарья Климова

14 июня 2026, 14:51

Новый Audi Q7: автоматические двери, ChatGPT и дизель на растительном масле

Новый Audi Q7: автоматические двери, ChatGPT и дизель на растительном масле

Чем удивил новейший Audi Q7: двери сами открываются, а мотор едет на растительном масле

Новый Audi Q7: автоматические двери, ChatGPT и дизель на растительном масле

Audi Q7 третьего поколения удивил не только внешностью, но и технологиями: автоматические двери, встроенный искусственный интеллект и возможность ездить на топливе из растительного масла. Какие еще неожиданные решения появились в новом кроссовере - разбираемся, почему это важно для российских водителей прямо сейчас.

Audi Q7 третьего поколения удивил не только внешностью, но и технологиями: автоматические двери, встроенный искусственный интеллект и возможность ездить на топливе из растительного масла. Какие еще неожиданные решения появились в новом кроссовере - разбираемся, почему это важно для российских водителей прямо сейчас.

Для российских автолюбителей появление нового Audi Q7 - не просто очередная премьера. Это сигнал о том, как быстро меняются стандарты комфорта и безопасности в сегменте крупных кроссоверов. В условиях, когда конкуренция среди премиальных SUV только растет, немецкий бренд сделал ставку на технологии, которые раньше казались фантастикой.

Одной из самых заметных новинок стали автоматические двери. Теперь водитель и пассажиры могут не прикасаться к ручкам: двери открываются и закрываются сами, а если рядом окажется препятствие, система остановит движение, чтобы избежать повреждений. Управлять дверями можно не только кнопкой в салоне, но и через приложение на смартфоне. Для России, где зимой часто приходится держать руки в перчатках, это решение может стать настоящим спасением.

Еще одна необычная функция - проекционные поворотники. В темноте сигнал поворота теперь виден не только на корпусе машины, но и прямо на асфальте. Это повышает заметность автомобиля для других участников движения, особенно в сложных погодных условиях. Задние фонари с цифровой OLED-графикой умеют менять рисунок в зависимости от ситуации: если система фиксирует опасность, привычные стоп-сигналы сменяются специальными символами-предупреждениями. В пробке, если сзади кто-то подъехал слишком близко, фонари загораются ярче, а при риске гололеда на асфальте появляется проекция снежинки.

Впервые в истории марки кроссовер получил голосового помощника Audi Assistant на базе искусственного интеллекта. Он не только строит маршруты и ищет магазины или заправки, но и запоминает привычки водителя: любимую температуру в салоне, музыку, часто используемые маршруты и даже места для парковки. Если ассистент не справляется с вопросом, запрос автоматически передается в ChatGPT - и водитель получает ответ прямо в интерфейсе автомобиля, не отвлекаясь на сторонние приложения.

В базовой комплектации теперь есть видеорегистратор, который фиксирует все происходящее перед машиной. Это особенно актуально для российских дорог, где спорные ситуации на трассе - не редкость. Аудиосистема Bang & Olufsen с 22 динамиками и вибрационными приводами в креслах создает эффект концертного зала: низкие частоты буквально ощущаются телом, а подсветка салона может работать в такт музыке. Динамики в подголовниках транслируют звук при звонках и навигации, что делает поездки еще комфортнее.

Главная техническая особенность для Европы - дизельные двигатели V6, которые могут работать на HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), то есть на топливе из переработанного растительного масла и отходов. По данным Audi, использование такого топлива позволяет снизить выбросы CO2 на 70-95%. Причем HVO можно заливать как в чистом виде, так и смешивать с обычным дизелем. Для России это пока экзотика, но тенденция к экологичным решениям очевидна.

Как пишет Autonews, новая Q7 также получила расширенные возможности индивидуализации: десять дополнительных цветов кузова, новые варианты отделки и дизайнерские пакеты. Система безопасности при выходе из машины предупреждает о приближении велосипедистов или автомобилей, проецируя на асфальт специальный символ. Это особенно актуально для городских условий, где риск столкновения с двухколесным транспортом высок.

В целом, Audi Q7 третьего поколения демонстрирует, как современные технологии могут сделать автомобиль не только комфортнее, но и безопаснее. В условиях, когда российский рынок постепенно возвращается к премиальным новинкам, такие решения могут стать новым стандартом для всего сегмента. Важно отметить, что многие из представленных функций ранее не встречались ни у одного немецкого бренда, а значит, конкуренты будут вынуждены реагировать на этот вызов. Для покупателей это означает больше выбора и новые возможности персонализации, а для рынка - очередной виток технологической гонки.

Упомянутые модели: Audi Q7 (от 6 040 000 Р)
Упомянутые марки: Audi
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