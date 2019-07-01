1 июля 2019, 11:20
Новый Audi R8 сохранит прежний мотор
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Следующее поколение суперкара Audi R8 будет оснащаться фирменным 10-цилиндровым атмосферником. Правда, разработчикам придется его существенно модернизировать из-за ужесточения экологических норм.
Кроме того, следующий R8 может получить электрическую версию. Правда, официального подтвержения этой информации пока что нет. Напомним, что новое поколение немецкого суперкара должно появиться в 2022 году.
В прошлом году Audi R8 пережил рестайлинг. Автомобиль можно опознать по видоизмененному капоту с тремя прорезями воздуховодов. Сзади появились круглые патрубки выпускной системы вместо прямоугольных и внушительный диффузор во всю ширину кормы. С учетом аэродинамики инженеры скорректировали также форму бамперов.
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Видела на натуре.Сосед ездит.Летом. Восхищает аэродинамика и дизайн, уж про рык мотора 4л не говорю. ТОлько дорог бы к ней получше.Пока - не очень для РОссии. А так, - арабских кровей скакун...чистокровный. Ну, а к такому коню и конюха надо и конюшню. Стало быть так.
F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
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