1 июля 2019, 11:20

Новый Audi R8 сохранит прежний мотор

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Следующее поколение суперкара Audi R8 будет оснащаться фирменным 10-цилиндровым атмосферником. Правда, разработчикам придется его существенно модернизировать из-за ужесточения экологических норм.

Audi R8
Выпускается с 2006 г.
Новый 11 200 000 Р
Отзывов: 5
«Мотор V8 — символ суперкара, благодаря которому он является уникальным предложением в своем сегменте. Именно за этот мотор наши клиенты и любят R8 нынешнего поколения», — рассказал глава подразделения Audi Sport Оливер Хоффманн.

Кроме того, следующий R8 может получить электрическую версию. Правда, официального подтвержения этой информации пока что нет. Напомним, что новое поколение немецкого суперкара должно появиться в 2022 году.

В прошлом году Audi R8 пережил рестайлинг. Автомобиль можно опознать по видоизмененному капоту с тремя прорезями воздуховодов. Сзади появились круглые патрубки выпускной системы вместо прямоугольных и внушительный диффузор во всю ширину кормы. С учетом аэродинамики инженеры скорректировали также форму бамперов.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi R8
Видела на натуре.Сосед ездит.Летом. Восхищает аэродинамика и дизайн, уж про рык мотора 4л не говорю. ТОлько дорог бы к ней получше.Пока - не очень для РОссии. А так, - арабских кровей скакун...чистокровный. Ну, а к такому коню и конюха надо и конюшню. Стало быть так.
гаечка
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F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
Anton
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Новый Audi R8 сохранит прежний мотор
{{model_1576}}«Мотор V8 — символ суперкара, благодаря которому он является уникальным предложением в своем сегменте. Именно за этот мотор наши клиенты и любят R8 нынешнего поколения», — рассказал глава подразделения Audi Sport Оливер Хоффманн.Кроме того, следующий R8 может получить электрическую версию. Правда, официального подтвержения этой информации пока что нет. Напомним, что новое поколение немецкого суперкара должно появиться в 2022 году.В прошлом году Audi R8 пережил рестайлинг. Автомобиль можно опознать по видоизмененному капоту с тремя прорезями воздуховодов. Сзади появились круглые патрубки выпускной системы вместо прямоугольных и внушительный диффузор во всю ширину кормы. С учетом аэродинамики инженеры скорректировали также форму бамперов.
2019-07-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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