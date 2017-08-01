1 августа 2017, 19:40

Новый Audi RS 5 Sportback 2019 года замечен во время дорожных тестов

В сети опубликованы первые изображения новинки Audi RS 5 без камуфляжа во время дорожных испытаний. Но специалисты компании прибегли к некоторым ухищрениям, чтобы затруднить идентификацию модели. Автоэксперты сразу обратили внимание на овальные выхлопные наконечники и крылья, которые предназначены для более широких колес и шин.
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Судя по всему, Audi действительно готовит первый в истории компании RS5 Sportback. По мнению аналитиков, премьера новинки состоится не раньше 2018 года, предположительно, в рамках автосалона в Детройте. RS5 Sportback буден оснащен тем же самым двигателем, что и купе RS5 - 2,9-литровый турбированный агрегат с силовой отдачей 450 л.с. На модели предусмотрена система полного привода Quattro и 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Двухдверный вариант модели способен достигать первой «сотни» всего за 3,9 секунды, а максимальная скорость равняется не менее 280 км/ч. RS5 Sportback немного тяжелее из-за дополнительных дверей, поэтому разгон займет примерно 4 секунды.

Есть основания предполагать, что серийная версия автомобиля будет несколько отличаться от тестового прототипа, в частности, получит другую форму аэродинамического обвеса, а также передние сплиттеры иного дизайна.

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Новый Audi RS 5 Sportback 2019 года замечен во время дорожных тестов
{{material_120046}}Судя по всему, Audi действительно готовит первый в истории компании RS5 Sportback. По мнению аналитиков, премьера новинки состоится не раньше 2018 года, предположительно, в рамках автосалона в Детройте. RS5 Sportback буден оснащен тем же самым двигателем, что и купе RS5 - 2,9-литровый турбированный агрегат с силовой отдачей 450 л.с. На модели предусмотрена система полного привода Quattro и 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Двухдверный вариант модели способен достигать первой «сотни» всего за 3,9 секунды, а максимальная скорость равняется не менее 280 км/ч. RS5 Sportback немного тяжелее из-за дополнительных дверей, поэтому разгон займет примерно 4 секунды.Есть основания предполагать, что серийная версия автомобиля будет несколько отличаться от тестового прототипа, в частности, получит другую форму аэродинамического обвеса, а также передние сплиттеры иного дизайна.
2017-08-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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