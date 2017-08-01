1 августа 2017, 19:40
Новый Audi RS 5 Sportback 2019 года замечен во время дорожных тестов
В сети опубликованы первые изображения новинки Audi RS 5 без камуфляжа во время дорожных испытаний. Но специалисты компании прибегли к некоторым ухищрениям, чтобы затруднить идентификацию модели. Автоэксперты сразу обратили внимание на овальные выхлопные наконечники и крылья, которые предназначены для более широких колес и шин.
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Есть основания предполагать, что серийная версия автомобиля будет несколько отличаться от тестового прототипа, в частности, получит другую форму аэродинамического обвеса, а также передние сплиттеры иного дизайна.
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