Цифровой дебют Audi RS 6 — что выберешь ты: RS 6 или M5?

Новый Audi RS 6 2027: седан возвращается, чтобы бросить вызов BMW M5 и AMG E 53

Audi готовит сенсационное возвращение RS 6 в кузове седан. Модель обещает встряхнуть сегмент быстрых бизнес-каров. Впечатляющие рендеры уже будоражат воображение поклонников. Соперники из BMW и Mercedes явно не останутся в стороне.

Похоже, немецкая тройка снова готова к битве в классе мощных представительских автомобилей. На горизонте — долгожданное новое поколение Audi RS 6, которое впервые за много лет предстанет не только в привычном кузове универсал, но и в виде классического седана. Это событие уже сделало немало шума среди поклонников быстрых машин, ведь конкуренты в лице BMW M5 и Mercedes-AMG E 53 тоже не дремлют.

Еще недавно казалось, что эпоха седанов уходит в прошлое под натиском кроссоверов, но рынок оказался куда живучее. Сегмент мощных бизнес-седанов переживает второе рождение. Audi RS 6 всегда был одним из символов этого класса, особенно в версии Avant, но теперь марка решила вернуть и седан.

BMW недавно удивила всех выпуском универсала M5 Touring, а Mercedes — гибридной Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4Matic+ с полным приводом и значительной отдачей. Теперь обе марки предлагают не только седаны, но и универсалы с электрификацией. У BMW под капотом 4,4-литровый V8 мощностью 717 л.с., у Mercedes — рядная «шестерка» 3.0 с гибридной надстройкой и мощностью 604 л.с. Разница в мощности ощутима, но заметна и разница в цене: M5 стоит от 123 тысяч долларов, E 53 Hybrid — от 90 тысяч. К тому же Mercedes легче, что может сыграть свою роль на дороге.

Но ситуация может измениться с выходом нового Audi RS 6. Модель построена на свежей платформе Premium Platform Combustion (PPC), которую уже опробовали на новом поколении Audi A6. Инсайдеры уверяют: Audi не просто сохранит RS 6 Avant, но и вернет седан, чтобы окончательно спутать карты конкурентам.

Виртуальные художники также представили эффектные рендеры будущего RS 6 в кузове седан, изображая агрессивный силуэт с ярким красным кузовом, черными дисками и красными суппортами. Audi готовая бросить вызов любому сопернику.

Главный вопрос — что выберут покупатели: новый Audi RS 6, BMW M5 или Mercedes-AMG E 53? Каждый из этих автомобилей по-своему уникален, но возвращение RS 6 в кузове седан явно добавит интриги в этом сегменте. Audi готовит не просто очередную мощную машину, а настоящий вызов устоявшимся правилам игры, что только подогревает интерес к будущей премьере.