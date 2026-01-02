Цифровой дебют Audi RS 6 — что выберешь ты: RS 6 или M5?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

2 января 2026, 19:33

Новый Audi RS 6 2027: седан возвращается, чтобы бросить вызов BMW M5 и AMG E 53

Новый Audi RS 6 2027: седан возвращается, чтобы бросить вызов BMW M5 и AMG E 53

Цифровой дебют Audi RS 6 — что выберешь ты: RS 6 или M5?

Новый Audi RS 6 2027: седан возвращается, чтобы бросить вызов BMW M5 и AMG E 53

Audi готовит сенсационное возвращение RS 6 в кузове седан. Модель обещает встряхнуть сегмент быстрых бизнес-каров. Впечатляющие рендеры уже будоражат воображение поклонников. Соперники из BMW и Mercedes явно не останутся в стороне.

Audi готовит сенсационное возвращение RS 6 в кузове седан. Модель обещает встряхнуть сегмент быстрых бизнес-каров. Впечатляющие рендеры уже будоражат воображение поклонников. Соперники из BMW и Mercedes явно не останутся в стороне.

Похоже, немецкая тройка снова готова к битве в классе мощных представительских автомобилей. На горизонте — долгожданное новое поколение Audi RS 6, которое впервые за много лет предстанет не только в привычном кузове универсал, но и в виде классического седана. Это событие уже сделало немало шума среди поклонников быстрых машин, ведь конкуренты в лице BMW M5 и Mercedes-AMG E 53 тоже не дремлют.

Еще недавно казалось, что эпоха седанов уходит в прошлое под натиском кроссоверов, но рынок оказался куда живучее. Сегмент мощных бизнес-седанов переживает второе рождение. Audi RS 6 всегда был одним из символов этого класса, особенно в версии Avant, но теперь марка решила вернуть и седан.

BMW недавно удивила всех выпуском универсала M5 Touring, а Mercedes — гибридной Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4Matic+ с полным приводом и значительной отдачей. Теперь обе марки предлагают не только седаны, но и универсалы с электрификацией. У BMW под капотом 4,4-литровый V8 мощностью 717 л.с., у Mercedes — рядная «шестерка» 3.0 с гибридной надстройкой и мощностью 604 л.с. Разница в мощности ощутима, но заметна и разница в цене: M5 стоит от 123 тысяч долларов, E 53 Hybrid — от 90 тысяч. К тому же Mercedes легче, что может сыграть свою роль на дороге.

Но ситуация может измениться с выходом нового Audi RS 6. Модель построена на свежей платформе Premium Platform Combustion (PPC), которую уже опробовали на новом поколении Audi A6. Инсайдеры уверяют: Audi не просто сохранит RS 6 Avant, но и вернет седан, чтобы окончательно спутать карты конкурентам.

Виртуальные художники также представили эффектные рендеры будущего RS 6 в кузове седан, изображая агрессивный силуэт с ярким красным кузовом, черными дисками и красными суппортами. Audi готовая бросить вызов любому сопернику.

Главный вопрос — что выберут покупатели: новый Audi RS 6, BMW M5 или Mercedes-AMG E 53? Каждый из этих автомобилей по-своему уникален, но возвращение RS 6 в кузове седан явно добавит интриги в этом сегменте. Audi готовит не просто очередную мощную машину, а настоящий вызов устоявшимся правилам игры, что только подогревает интерес к будущей премьере.

Упомянутые модели: Audi RS6 (от 6 775 000 Р)
Упомянутые марки: Audi
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ауди

Похожие материалы Ауди

FAW Bestune JoyEE 03: электромобиль для семьи с кроссоверным характером
Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новосибирск Ярославль Калуга
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться