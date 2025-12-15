Кастомизированный фургон с 2-6 спальными местами и кондиционером – идеальный выбор для дальних поездок

Новый автодом для путешествий из Китая: комфортный кемпер с кухней и ванной для семьи

Уникальный автодом с кухней, ванной и кондиционером. Внутри – до шести спальных мест, современная техника и продуманная эргономика. Гарантия, индивидуальная комплектация и поддержка. Откройте новые маршруты с максимальным комфортом.

Уникальный автодом с кухней, ванной и кондиционером. Внутри – до шести спальных мест, современная техника и продуманная эргономика. Гарантия, индивидуальная комплектация и поддержка. Откройте новые маршруты с максимальным комфортом.

На рынке появился новый автодом, который способен изменить представление о комфортных путешествиях на колесах. Этот кемпер создан для тех, кто ценит свободу передвижения и не готов жертвовать удобствами ради приключений. Внутри просторного фургона установлены все необходимые элементы для жизни в дороге: от полноценной кухни до современной ванной комнаты.

Фото: ru.made-in-china.com

В зависимости от выбранной конфигурации автодом рассчитывает на размещение от двух до шести человек. Для сна предусмотрена удобная кровать, а в шкафу установлен трансформируемый стол, который легко трансформируется в дополнительное спальное место. Кухонный блок с холодильником, газовой плитой, микроволновой печью и кухонной плитой, что позволяет готовить любимые блюда даже вдали от цивилизации.

Фото: ru.made-in-china.com

Ванная комната оборудована душем, туалетом и умывальником, а система водоснабжения включает в себя баки для чистой и сточной воды. Для хранения вещей предусмотрено множество шкафов и отсеков, что особенно важно в длительных поездках. Встроенная система климат-контроля с кондиционером и обогревом поддерживает комфортную температуру в любое время года.

Фото: ru.made-in-china.com

Технические характеристики впечатляют: длина автодома составляет почти шесть метров, колесная база – 3600 мм. Под капотом установлен бензиновый двигатель мощностью 150 л.с., соответствующий современным экологическим нормам. Шасси модели KMC1034 обеспечивает устойчивость и надежность на любых дорогах.

Безопасность пассажиров обеспечивают датчики угарного газа и дыма, а также нескользящее покрытие пола. Для автономной работы предусмотрены гелевые аккумуляторы, инвертор на 2 кВт и возможность подключения к внешнему источнику питания. Внутри установлено светодиодное освещение и шумоизоляция, что создает уютную атмосферу даже в ночное время.