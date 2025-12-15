Кастомизированный фургон с 2-6 спальными местами и кондиционером – идеальный выбор для дальних поездок

15 декабря 2025, 19:38
Новый автодом для путешествий из Китая: комфортный кемпер с кухней и ванной для семьи
Новый автодом для путешествий из Китая: комфортный кемпер с кухней и ванной для семьи
Уникальный автодом с кухней, ванной и кондиционером. Внутри – до шести спальных мест, современная техника и продуманная эргономика. Гарантия, индивидуальная комплектация и поддержка. Откройте новые маршруты с максимальным комфортом.
На рынке появился новый автодом, который способен изменить представление о комфортных путешествиях на колесах. Этот кемпер создан для тех, кто ценит свободу передвижения и не готов жертвовать удобствами ради приключений. Внутри просторного фургона установлены все необходимые элементы для жизни в дороге: от полноценной кухни до современной ванной комнаты.
В зависимости от выбранной конфигурации автодом рассчитывает на размещение от двух до шести человек. Для сна предусмотрена удобная кровать, а в шкафу установлен трансформируемый стол, который легко трансформируется в дополнительное спальное место. Кухонный блок с холодильником, газовой плитой, микроволновой печью и кухонной плитой, что позволяет готовить любимые блюда даже вдали от цивилизации.
Ванная комната оборудована душем, туалетом и умывальником, а система водоснабжения включает в себя баки для чистой и сточной воды. Для хранения вещей предусмотрено множество шкафов и отсеков, что особенно важно в длительных поездках. Встроенная система климат-контроля с кондиционером и обогревом поддерживает комфортную температуру в любое время года.
Технические характеристики впечатляют: длина автодома составляет почти шесть метров, колесная база – 3600 мм. Под капотом установлен бензиновый двигатель мощностью 150 л.с., соответствующий современным экологическим нормам. Шасси модели KMC1034 обеспечивает устойчивость и надежность на любых дорогах.
Безопасность пассажиров обеспечивают датчики угарного газа и дыма, а также нескользящее покрытие пола. Для автономной работы предусмотрены гелевые аккумуляторы, инвертор на 2 кВт и возможность подключения к внешнему источнику питания. Внутри установлено светодиодное освещение и шумоизоляция, что создает уютную атмосферу даже в ночное время.
Похожие материалы Фотон
-
15.12.2025, 20:23
Кемпер мечты: роскошный моторхом Dongfeng HOWO SITRAK 4x4 и 6x6 для путешествий и бездорожья
Уникальный моторхом Dongfeng HOWO SITRAK сочетает комфорт и проходимость. Два типа привода, дизель до 300 л.с., выбор руля. Просторный салон, современная техника, индивидуальные опции. Идеален для дальних поездок и экстремальных маршрутов.Читать далее
-
15.12.2025, 19:53
В Китае впервые выдали лицензии на автономное вождение уровня 3 для обычных авто
В Китае стартовал новый этап развития беспилотных технологий. Впервые государство разрешило использовать автомобили с автономным управлением третьего уровня на дорогах общего пользования. Пока лицензии получили только две крупные компании. Это может изменить рынок в ближайшие годы. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 19:28
Mitsubishi возвращается на рынок Великобритании с двумя новыми моделями в 2026 году
Mitsubishi готовит долгожданное возвращение в Великобританию. Компания представит две новые модели, но ждать их придется до лета 2026 года. Подробности о планах японского бренда пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинок только нарастает.Читать далее
-
15.12.2025, 19:19
Jiangling Ford представил автодом с автоматическим подъемом для путешествий вне дорог
Откройте новые горизонты с современным автодомом для кемпинга. Уникальная система автоматического подъема и мощный дизельный мотор. Просторный интерьер и интеллектуальные опции для комфорта в любой поездке. Подходит для любителей приключений и отдыха на природе.Читать далее
-
15.12.2025, 15:59
Adria Matrix 670 SL Axess: новый автодом для семейных путешествий и комфорта
Adria Matrix 670 SL Axess 2024 года – современный автодом для семьи. Просторный салон, пять мест с ремнями, автоматическая коробка. Многофункциональное оснащение и зимний пакет. Откройте новые горизонты путешествий.Читать далее
-
15.12.2025, 15:54
Шаровые опоры для Fiat Ducato, Citroen Jumper и Peugeot Boxer прошли экстремальные испытания
Провели серию испытаний шаровых опор для популярных фургонов. Проверили прочность, износостойкость и реакцию на мороз. Результаты удивили даже экспертов. Не все детали оказались одинаково надежными.Читать далее
-
15.12.2025, 15:43
Geely объявила стоимость новой спецверсии Monjaro Flagship SE для России
Geely представила специальную версию Monjaro для РФ. Цена удивит даже опытных автолюбителей. В комплектации есть неожиданные опции. Официальный старт продаж пока не объявлен. Раскрываем подробности о новинке.Читать далее
-
15.12.2025, 15:22
Lada Vesta 2026 поступила в продажу в России с новыми опциями и прежней ценой
В России стартовали продажи Lada Vesta 2026 года. Модель получила свежие опции и расширенную палитру. Цена осталась прежней, но появились новые технологические решения. Что еще изменилось в популярной модели? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 14:17
Adria Coral XL 660 SL PLUS 2024: семейный автодом с автоматом и пятью местами
Adria Coral XL 660 SL PLUS 2024 года – это современный автодом для семьи. Просторный салон, автоматическая коробка и пять мест с ремнями. Узнайте, чем он выделяется среди других моделей. Откройте новые возможности для путешествий.Читать далее
-
15.12.2025, 14:16
АМТ из Миасса представил вездеход 10×10 и водородный тягач для суровых условий
Российский завод АМТ показал две необычные машины. Одна из них — огромный вездеход, другая — тягач на водороде. Оба проекта удивляют технологиями и возможностями. Интерес к новинкам уже высок.Читать далее
Похожие материалы Фотон
-
15.12.2025, 20:23
Кемпер мечты: роскошный моторхом Dongfeng HOWO SITRAK 4x4 и 6x6 для путешествий и бездорожья
Уникальный моторхом Dongfeng HOWO SITRAK сочетает комфорт и проходимость. Два типа привода, дизель до 300 л.с., выбор руля. Просторный салон, современная техника, индивидуальные опции. Идеален для дальних поездок и экстремальных маршрутов.Читать далее
-
15.12.2025, 19:53
В Китае впервые выдали лицензии на автономное вождение уровня 3 для обычных авто
В Китае стартовал новый этап развития беспилотных технологий. Впервые государство разрешило использовать автомобили с автономным управлением третьего уровня на дорогах общего пользования. Пока лицензии получили только две крупные компании. Это может изменить рынок в ближайшие годы. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 19:28
Mitsubishi возвращается на рынок Великобритании с двумя новыми моделями в 2026 году
Mitsubishi готовит долгожданное возвращение в Великобританию. Компания представит две новые модели, но ждать их придется до лета 2026 года. Подробности о планах японского бренда пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинок только нарастает.Читать далее
-
15.12.2025, 19:19
Jiangling Ford представил автодом с автоматическим подъемом для путешествий вне дорог
Откройте новые горизонты с современным автодомом для кемпинга. Уникальная система автоматического подъема и мощный дизельный мотор. Просторный интерьер и интеллектуальные опции для комфорта в любой поездке. Подходит для любителей приключений и отдыха на природе.Читать далее
-
15.12.2025, 15:59
Adria Matrix 670 SL Axess: новый автодом для семейных путешествий и комфорта
Adria Matrix 670 SL Axess 2024 года – современный автодом для семьи. Просторный салон, пять мест с ремнями, автоматическая коробка. Многофункциональное оснащение и зимний пакет. Откройте новые горизонты путешествий.Читать далее
-
15.12.2025, 15:54
Шаровые опоры для Fiat Ducato, Citroen Jumper и Peugeot Boxer прошли экстремальные испытания
Провели серию испытаний шаровых опор для популярных фургонов. Проверили прочность, износостойкость и реакцию на мороз. Результаты удивили даже экспертов. Не все детали оказались одинаково надежными.Читать далее
-
15.12.2025, 15:43
Geely объявила стоимость новой спецверсии Monjaro Flagship SE для России
Geely представила специальную версию Monjaro для РФ. Цена удивит даже опытных автолюбителей. В комплектации есть неожиданные опции. Официальный старт продаж пока не объявлен. Раскрываем подробности о новинке.Читать далее
-
15.12.2025, 15:22
Lada Vesta 2026 поступила в продажу в России с новыми опциями и прежней ценой
В России стартовали продажи Lada Vesta 2026 года. Модель получила свежие опции и расширенную палитру. Цена осталась прежней, но появились новые технологические решения. Что еще изменилось в популярной модели? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 14:17
Adria Coral XL 660 SL PLUS 2024: семейный автодом с автоматом и пятью местами
Adria Coral XL 660 SL PLUS 2024 года – это современный автодом для семьи. Просторный салон, автоматическая коробка и пять мест с ремнями. Узнайте, чем он выделяется среди других моделей. Откройте новые возможности для путешествий.Читать далее
-
15.12.2025, 14:16
АМТ из Миасса представил вездеход 10×10 и водородный тягач для суровых условий
Российский завод АМТ показал две необычные машины. Одна из них — огромный вездеход, другая — тягач на водороде. Оба проекта удивляют технологиями и возможностями. Интерес к новинкам уже высок.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве