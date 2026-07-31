«Нива Кемпер» за 1,6 млн: Полноценная ванная и спальня в 4,8 метрах от Lux Form

31 июля 2026, 15:58
Новый автодом на базе Lada 4x4: спальня, кухня и ванная за 1,6 млн рублей
Новый автодом на базе Lada 4x4: спальня, кухня и ванная за 1,6 млн рублей
Lada 4x4 в версии автодома от Lux Form получила жилой модуль с полноценной спальней, кухней и ванной. Такой вариант может заинтересовать тех, кто ищет компактное решение для путешествий по России и ценит практичность в деталях.
Автодома на базе массовых моделей редко удивляют функциональностью, но Lux Form решила изменить этот подход. Компания вывела на рынок «Нива Кемпер» - автодом, построенный на базе Lada 4x4, который отличается габаритами и оснащением. Такой вариант может заинтересовать тех, кто ищет компактное и доступное решение для путешествий по России, не жертвуя комфортом.
В основе конструкции - полурамная схема, которая увеличивает размеры по сравнению с обычной Lada 4x4: длина почти 4,8 метра, ширина - 1,75 метра, высота составляет 2,7 метра. Сзади установлены рессоры, двигатель остался стандартным - 1,7 литра, 83 л.с., с механической пятиступенчатой коробкой передач. Это решение сохраняет простоту обслуживания и доступность запчастей.
Главная фишка - жилой модуль. Внутри предусмотрена спальня с кроватью-трансформером, которую можно трансформировать в кухню, гардероб и полноценную ванную комнату. Кухонная зона оборудована газовой плитой (встроенной или съемной), холодильником на 70 литров с морозильной камерой, а также полками и нишами для хранения.
Ванная комната оборудована биотуалетом, душевым поддоном с акриловым покрытием, нишей для кассетного туалета, бойлером на 5 литров и двумя баками для воды - на 70 и 40 литров. Такое оснащение редко встречается в компактных автодомах на российском рынке, что делает «Ниву Кемпер» выгодным предложением для автотуристов.
Базовая версия стоит 1,6 миллиона рублей, максимальная комплектация — 2,1 миллиона. Помимо этого проекта, Lux Form выпускает модули для УАЗ «Патриот» (пикап), автокемперы на базе Lada Granta и уазовской «Буханки», а также фуд-траки и рефрижераторы на Granta и Lada 4x4.
«Нива Кемпер» может стать интересной альтернативой зарубежным автодомам, особенно с учетом обеспечения обслуживания и адаптации к местным условиям. Важно отметить, что спрос на компактные автомобили в России растет, а подобные решения позволяют путешествовать автономно даже в удаленных регионах. Для сравнения: большинство зарубежных аналогов дороже и сложнее в эксплуатации, а отечественные модели выигрывают по цене и просты в ремонте.
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