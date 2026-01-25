Не прошли мимо: как изменился автодом на базе Niva для российского рынка и что ждет покупателей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

25 января 2026, 09:13

Новый автодом на базе Lada Niva Legend — оптимальное решение для российского туризма

Новый автодом на базе Lada Niva Legend — оптимальное решение для российского туризма

Не прошли мимо: как изменился автодом на базе Niva для российского рынка и что ждет покупателей

Новый автодом на базе Lada Niva Legend — оптимальное решение для российского туризма

В России были проведены испытания автодома на базе Lada Niva Legend. Модель адаптировали под отечественные реалии, условия эксплуатации и оснастили газобаллонным оборудованием. Подробности - в материале.

В России были проведены испытания автодома на базе Lada Niva Legend. Модель адаптировали под отечественные реалии, условия эксплуатации и оснастили газобаллонным оборудованием. Подробности - в материале.

В российском автосообществе наметился новый тренд: автодома на базе привычных внедорожников. Один из самых передовых проектов последних лет — дом на колесах, построенный на платформе Lada Niva Legend. Автор идеи - путешественник из Карелии Петр Груздев, который уже не раз удивлял необычным модификациям отечественных автомобилей.

Раньше такие автодома отправлялись на экспорт в Германию, но теперь пришло время для российской версии. В отличие от экспортного образца, отечественные модификации будут максимально доступными по цене и собираются исключительно из российских комплектующих. Даже фары и окна - только отечественного производства. Это не просто дань патриотизму, а еще и способ сделать машину более ремонтопригодной и дешевой в обслуживании.

Фото: gruzdevpn / Drive2

Отличие российской версии заключается в том, что предусмотрена битопливная систему. Вместо стандартного бензинового двигателя здесь существует возможность заправляться как бензином, так и газом. Для этого в систему оснащения встроен 90-литровый газовый баллон. Такой подход не только сокращает расходы на топливо, но и расширяет географию путешествий: заправки с газом есть даже в самых отдаленных уголках страны.

Внутри автодома - два спальных места, откидной столик, кресло с фирменной вышивкой, розетка, шкафчики и даже туалет. Особое внимание уделено деталям: на окнах - шторы разных типов, а в задней части установлены большие навесы. Под ним можно подключить кухонный модуль и приготовить еду на свежем воздухе, что особенно актуально для любителей походов.

Автодом уже прошел тестовые испытания на российских дорогах. Уже преодолен маршрут Тольятти - Сортавала - Петрозаводск, впереди - летний тестовый пробег до Урала и зимние тестовые пробеги. 

Цены на новинку пока держатся в секрете, но известно, что ставка делается на доступность. По задумке автора, такой автодом должен стать альтернативой зарубежным аналогам, которые зачастую не доступны по цене для большинства россиян.

Новый автодом на базе «Нива» - логичное продолжение развитие доступного автотуризма, рассчитанное на тех, кто ценит свободу передвижения и не готов переплачивать за импортные решения.

Узнайте также, как старый ПАЗ превратился в современный дом на колесах своими руками. Какие решения были использованы и в какую сумму обошлась автору проекта переделка автобуса в автодом. 

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Республика Татарстан Уссурийск Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться