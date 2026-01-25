Не прошли мимо: как изменился автодом на базе Niva для российского рынка и что ждет покупателей

25 января 2026, 09:13
Новый автодом на базе Lada Niva Legend — оптимальное решение для российского туризма
В России были проведены испытания автодома на базе Lada Niva Legend. Модель адаптировали под отечественные реалии, условия эксплуатации и оснастили газобаллонным оборудованием. Подробности - в материале.
В российском автосообществе наметился новый тренд: автодома на базе привычных внедорожников. Один из самых передовых проектов последних лет — дом на колесах, построенный на платформе Lada Niva Legend. Автор идеи - путешественник из Карелии Петр Груздев, который уже не раз удивлял необычным модификациям отечественных автомобилей.
Раньше такие автодома отправлялись на экспорт в Германию, но теперь пришло время для российской версии. В отличие от экспортного образца, отечественные модификации будут максимально доступными по цене и собираются исключительно из российских комплектующих. Даже фары и окна - только отечественного производства. Это не просто дань патриотизму, а еще и способ сделать машину более ремонтопригодной и дешевой в обслуживании.
Отличие российской версии заключается в том, что предусмотрена битопливная систему. Вместо стандартного бензинового двигателя здесь существует возможность заправляться как бензином, так и газом. Для этого в систему оснащения встроен 90-литровый газовый баллон. Такой подход не только сокращает расходы на топливо, но и расширяет географию путешествий: заправки с газом есть даже в самых отдаленных уголках страны.
Внутри автодома - два спальных места, откидной столик, кресло с фирменной вышивкой, розетка, шкафчики и даже туалет. Особое внимание уделено деталям: на окнах - шторы разных типов, а в задней части установлены большие навесы. Под ним можно подключить кухонный модуль и приготовить еду на свежем воздухе, что особенно актуально для любителей походов.
Автодом уже прошел тестовые испытания на российских дорогах. Уже преодолен маршрут Тольятти - Сортавала - Петрозаводск, впереди - летний тестовый пробег до Урала и зимние тестовые пробеги.
Цены на новинку пока держатся в секрете, но известно, что ставка делается на доступность. По задумке автора, такой автодом должен стать альтернативой зарубежным аналогам, которые зачастую не доступны по цене для большинства россиян.
Новый автодом на базе «Нива» - логичное продолжение развитие доступного автотуризма, рассчитанное на тех, кто ценит свободу передвижения и не готов переплачивать за импортные решения.
Узнайте также, как старый ПАЗ превратился в современный дом на колесах своими руками. Какие решения были использованы и в какую сумму обошлась автору проекта переделка автобуса в автодом.
