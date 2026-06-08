Как нижегородский «Соболь NN» превратился в полноценный кемпер для туризма и бездорожья

Новый автодом на базе «Соболь NN»: полный привод, кухня и душ для путешествий

В России появился автодом на базе полноприводного микроавтобуса «Соболь NN» с полноценными спальными местами, кухней и душем. Такой вариант может заинтересовать любителей путешествий по стране и тех, кто ищет универсальный транспорт для активного отдыха.

В России появился автодом на базе полноприводного микроавтобуса «Соболь NN» с полноценными спальными местами, кухней и душем. Такой вариант может заинтересовать любителей путешествий по стране и тех, кто ищет универсальный транспорт для активного отдыха.

Российский рынок автодомов пополнился необычной новинкой: нижегородская компания «Луидор» разработала полноценный кемпер на базе полноприводного микроавтобуса «Соболь НН». Такой подход позволяет обеспечить проходимость и комфорт, что особенно актуально для путешествий по дорогам и вне их.

Внутри автодома предусмотрено всё необходимое для длительного пребывания: спальные места рассчитаны на четверых, включая диван и надкрышную палатку. Кухонный блок оборудован мойкой, холодильником, плитой и выдвижным столиком, а передние кресла можно развернуть против движения, что обеспечивает удобство при стоянке. Для хранения вещей предусмотрены полки, дополнительный прожектор и баки для воды, которые делают кемпер автономным даже вдали от цивилизации.

Особое внимание уделяется внедорожным возможностям: автомобиль оснащен подключаемым полным приводом, силовыми бамперами спереди и сзади, запасным колесом, закреплённым на кронштейне за задней дверью. На стоянке автодом можно подключить к внешней электросети, а для комфорта в любом положении предусмотрены автономная печь и кондиционер. В задней части салона установлен портативный летний душ, что редко встречается в других моделях российского производства.

Технические характеристики модифицированного «Соболя НН» компания не раскрывает, однако известно, что стандартная версия оснащена 2,5-литровым дизелем мощностью 150 л.с. и шестиступенчатой механикой. Такой набор параметров позволяет уверенно держать себя как на трассе, так и на бездорожье. Для сравнения: зарубежные аналоги часто уступают по проходимости, но выигрывают в оснащении — теперь российские энтузиасты имеют альтернативу.

Появление такого автодома на базе «Соболь НН» может привести к росту интереса к самостоятельным путешествиям и внутреннему туризму. В условиях ограниченного выбора зарубежных моделей и роста цен на импорт российские производители делают ставку на универсальность и адаптацию к изменяющимся условиям. Судя по комплектации, эта новинка способна конкурировать с иностранными аналогами и может стать востребованной среди любителей активного отдыха и автотуризма.

Интересно, что развитие рынка автодомов в России идёт параллельно с изменениями в законодательстве и инфраструктуре. Например, вопросы оформления ДТП и страховых выплат становятся всё более актуальными для владельцев - подробности о рисках для водителей .