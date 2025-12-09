Купили машину в салоне? Вот почему ее нужно срочно проверить толщиномером

Новый автомобиль из салона оказался битым: как не стать жертвой обмана дилера

Покупка нового авто может стать лотереей. Дилеры иногда скрывают серьезные дефекты. Узнайте, как защитить свои деньги. Простые советы помогут избежать обмана. Не дайте испортить радость от покупки.

Истории о том, как свежеприобретенный в салоне автомобиль на деле оказывался с «сюрпризом» в виде скрытых кузовных ремонтов, все чаще всплывают в интернете. Водители делятся горьким опытом, когда блестящая новизной машина через некоторое время начинает преподносить неприятные открытия. Эксперты разбирались, откуда берутся такие «подснежники» у официальных дилеров и как покупателю не оказаться в дураках.

Один из недавних случаев, получивших огласку, связан с облезшей краской на практически новом автомобиле. Владелец, заподозрив неладное, вооружился толщиномером и был шокирован. Прибор показал, что деталь была перекрашена прямо поверх заводского слоя, без должной подготовки. Это классический пример некачественного локального ремонта, который пытались скрыть.

Важно понимать, что завод-изготовитель здесь не при чем. Процесс окраски на конвейере полностью автоматизирован и проходит в стерильных условиях. Дополнительные малярные работы после схода с линии исключены. Проблемы начинаются позже, на этапе логистики или уже на территории дилерского центра. Как сообщает «Российская Газета», автомобили могут получить повреждения при транспортировке, например, при падении с автовоза, или во время маневров на тесной парковке салона. Чтобы не нести убытки, дилер предпочитает по-тихому устранить дефекты силами своих мастеров и выставить машину на продажу как абсолютно новую.

Разумеется, покупателя о таких «мелочах» никто не информирует. Особенно если сделка проходит с привлечением кредитных средств, когда клиент уже мысленно за рулем и теряет бдительность. Чтобы не пополнить ряды обманутых автовладельцев, специалисты настоятельно советуют проявлять максимальную осмотрительность перед подписанием документов и передачей денег.

Главный инструмент в борьбе с недобросовестными продавцами - это толщиномер. Не поленитесь пройтись с прибором по всем элементам кузова. В идеале, пригласите на сделку независимого эксперта по подбору автомобилей. Его опытный глаз заметит то, что скроется от новичка. Также необходимо скрупулезно изучить все документы на машину и каждую строчку договора купли-продажи, особенно текст, напечатанный мелким шрифтом.

Но что делать, если обман вскрылся уже после того, как вы уехали из салона? Не стоит отчаиваться. Закон о защите прав потребителей в такой ситуации полностью на вашей стороне. Вы имеете полное право потребовать от продавца либо заменить автомобиль на аналогичный новый без дефектов, либо расторгнуть договор и вернуть всю уплаченную сумму. Если дилер идет в отказ и не желает решать вопрос мирно, следующим шагом должно стать обращение в Роспотребнадзор и, при необходимости, в суд.