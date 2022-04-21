Новый автомобиль Lincoln больше похож на трансформер
Фото: Lincoln
Фото: Lincoln
Фото: Lincoln
Фото: Lincoln
Фото: Lincoln
Фото: Lincoln
Фото: Lincoln
Фото: Lincoln
Фото: Lincoln
Большое внимание в Star Concept уделили комфорту пассажиров. Передние и задние кресла разделены по цвету. Задние сиденья оформлены в стиле гостиной, с закругленными углами и отдельными подставками для ног. Во втором ряду есть даже холодильник для напитков. Впереди огромный панорамный плавающий экран. Он протянулся во всю ширину автомобиля и включает в себя приборную панель и экран медиасистемы.
Кроме того, у Star Concept есть несколько интересных секретов. Например, в «лаунж-режиме» крышка багажника превращается в диван для пикника и наблюдения за луной. Капот изготовлен из электрохроматического стекла, которое становится полностью прозрачным одним нажатием кнопки. Эта функция позволяет владельцам видеть, что находится в переднем багажнике, не открывая его. Но под основным уровнем багажного отделения есть потайной ящик, в который можно спрятать личные вещи.
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