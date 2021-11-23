Новый автомобиль получил странное имя «Цветочная фея»: вот как он выглядит
Автопроизводитель не скрывает, что его основными покупателями должны стать представительницы прекрасного пола.
Крохотный (3650x1670x1540 мм, с колесной базой 2390 мм) E10X Huaxianzi будет доступен с 3 вариантами отделки, при этом диапазон цен окажется на уровне 69 900 - 76 900 юаней (10 950-12 050 долларов после уплаты налогов).
E10X Huaxianzi приводится в действие электродвигателем, который производит максимальные 61 л. с. и 150 Нм пикового крутящего момента. Полного объема 30,5-киловаттной аккумуляторной батареи должно хватить для преодоления расстояния в 301 км.
Там же, в Гуанчжоу, было заявлено, что в 2022 году Sehol запустит в производство две новые электрические модели - E50A Pro и E60X. Под это дело Sehol, как информируют китайские СМИ, построит новую полноразмерную автомобильную платформу, на которой планируется выпускать по 2-3 новые машины в год.
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