Новый автомобиль с «механикой» можно купить за 814 тысяч рублей

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Автомобили с механической КПП составляют 36% от общего числа предложений, размещенных на СберАвто. Более половины из этих машин – новые (53%). Продавцы просят за них, в среднем, 814 тысяч рублей. Подержанный автомобиль с «механикой» обойдется в 700 рублей. Как отмечают эксперты, среди всех новых автомобилей с «механикой» 80% составляют «Лады», преимущественно Granta, Vesta и Niva. На втором месте автомобили Renault (10%) – Sandero, Logan и Duster. Замыкает первую тройку Kia Rio.

Если говорить о подержанных автомобилях, то большая часть из выставленных на СберАвто – в возрасте до трех лет. На 4-5-летние модели приходится суммарно 15%. Среди машин с пробегом вновь лидирует Lada (37%). Вторую строчку занимает Renault (9%), третье – Chevrolet (7%). Чаще всего владельцы продают подержанные Lada Granta, Lada Vesta, Chevrolet Niva и Renault Duster.

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