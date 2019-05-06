6 мая 2019, 12:38

Новый автомобиль Skoda можно купить в мае с хорошей скидкой

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Российский офис Skoda продлил действие специальных условий на покупку автомобилей 2019 года выпуска. Например, покупатели лифтбека Skoda Rapid могут рассчитывать на скидку до 143,1 тыс. рублей, а кроссовера Skoda Kodiaq – до 206,5 тыс. рублей.
Новый автомобиль Skoda можно купить в мае с хорошей скидкой
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Компания Skoda продлила в России специальную программу «Утилизация/Трейд-ин», в которой участвует весь модельный ряд чешской марки 2019 года выпуска. Максимальная выгода для покупателя может достигать 130 тысяч рублей в зависимости от сдаваемого в зачет автомобиля. 

Продолжают действовать и выгодные предложения по автокредитованию. Например, при покупке Rapid и Octavia ставка по классическому кредиту начинается от 3% с первоначальным взносом от 50%. Покупателям, остановившим свой выбор на Kodiaq или Superb, предлагают воспользоваться кредитной программой Simply Clever со ставкой от 8,9% и первоначальным взносом от 15%. Кроме того, для всех покупателей новых автомобилей Octavia и Kodiaq действует сниженный тариф на КАСКО – 3%.

Таким образом суммарная выгода при покупке лифтбека Rapid может составить до 143,1 тыс. рублей, Octavia – до 187,4 тыс. рублей, флагманского Superb – до 175 тыс. рублей, а семейного кроссовера Kodiaq – до 206,5 тыс. рублей. По данным агентства «Автостат», с января по март 2019 года российские дилеры Skoda реализовали 18,4 тыс. новых автомобилей (+9%).


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Новый автомобиль Skoda можно купить в мае с хорошей скидкой
{{material_126072}}Компания Skoda продлила в России специальную программу «Утилизация/Трейд-ин», в которой участвует весь модельный ряд чешской марки 2019 года выпуска. Максимальная выгода для покупателя может достигать 130 тысяч рублей в зависимости от сдаваемого в зачет автомобиля. Продолжают действовать и выгодные предложения по автокредитованию. Например, при покупке Rapid и Octavia ставка по классическому кредиту начинается от 3% с первоначальным взносом от 50%. Покупателям, остановившим свой выбор на Kodiaq или Superb, предлагают воспользоваться кредитной программой Simply Clever со ставкой от 8,9% и первоначальным взносом от 15%. Кроме того, для всех покупателей новых автомобилей Octavia и Kodiaq действует сниженный тариф на КАСКО – 3%.Таким образом суммарная выгода при покупке лифтбека Rapid может составить до 143,1 тыс. рублей, Octavia – до 187,4 тыс. рублей, флагманского Superb – до 175 тыс. рублей, а семейного кроссовера Kodiaq – до 206,5 тыс. рублей. По данным агентства «Автостат», с января по март 2019 года российские дилеры Skoda реализовали 18,4 тыс. новых автомобилей (+9%).
2019-05-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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