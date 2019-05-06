6 мая 2019, 12:38
Новый автомобиль Skoda можно купить в мае с хорошей скидкой
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Российский офис Skoda продлил действие специальных условий на покупку автомобилей 2019 года выпуска. Например, покупатели лифтбека Skoda Rapid могут рассчитывать на скидку до 143,1 тыс. рублей, а кроссовера Skoda Kodiaq – до 206,5 тыс. рублей.
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Продолжают действовать и выгодные предложения по автокредитованию. Например, при покупке Rapid и Octavia ставка по классическому кредиту начинается от 3% с первоначальным взносом от 50%. Покупателям, остановившим свой выбор на Kodiaq или Superb, предлагают воспользоваться кредитной программой Simply Clever со ставкой от 8,9% и первоначальным взносом от 15%. Кроме того, для всех покупателей новых автомобилей Octavia и Kodiaq действует сниженный тариф на КАСКО – 3%.
Таким образом суммарная выгода при покупке лифтбека Rapid может составить до 143,1 тыс. рублей, Octavia – до 187,4 тыс. рублей, флагманского Superb – до 175 тыс. рублей, а семейного кроссовера Kodiaq – до 206,5 тыс. рублей. По данным агентства «Автостат», с января по март 2019 года российские дилеры Skoda реализовали 18,4 тыс. новых автомобилей (+9%).
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