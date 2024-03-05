Новый автомобильный бренд в виде буквы Х зарегистрировали на 10 лет. Под ним можно выпускать еще и елочные игрушки

Ранее мы писали Рассекречена внешность новой модели АвтоВАЗа: универсал Lada Iskra В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения перспективной ... Читать далее

Заявка на регистрацию нового товарного знака была подана от имени ООО «Автозавод Санкт-Петербург» еще 11 января 2024 года. Сейчас знак одобрили и внесли в реестр Федерального института промышленной собственности. Он действует с 4 марта 2024 года по 11 января 2034 года, пишет издание Abn.agency . C конвейера бывшего петербургского завода Nissan сходят автомобили именно с такими шильдиками. Донором для первой модели бренда Xcite послужил китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max. По словам инсайдеров, уже собрано несколько тысяч машин.

Попавший под санкции АвтоВАЗ всеми силами старается дистанцироваться от проекта, чтобы не навлечь беду на своих китайских партнеров. Для нового Х-бренда уже придуман собственный слоган: «Выигрывай в самом важном». В оформлении дилерских центров и рекламных материалов будет использована желто-зеленая цветовая гамма. Интересно, что помимо легковых автомобилей, таким товарным знаком можно маркировать игры и игрушки, спортивную продукцию и даже елочные украшения.

Фото: ФИПС

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