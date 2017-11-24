Новый автопоезд экономит время и деньги «КамАЗу»
Прицепные тележки уступили место вкатным, и теперь составу требуется меньше пространства для совершения разворота. Для загрузки и выгрузки комплектующих изделий со специальной подставки отныне нужно лишь нажать на рычаг.
Если обычный тягач с прицепными тележками делает круг от склада до конвейера автомобильного завода и назад за 100 минут, то новый состав – всего за 47 минут, то есть в 2 раза быстрее. При использовании такого автопоезда распределители работ в цехах уже не понадобятся, их обязанности будет выполнять водитель автопоезда.
Осталось только, чтобы на каждой остановке он тратил минимум времени на оформление документов. Но руководители предлагают решить и этот вопрос – посредством внутризаводского электронного документооборота.
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