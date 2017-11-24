24 ноября 2017, 15:19

Новый автопоезд экономит время и деньги «КамАЗу»

«КамАЗ» продолжает модернизацию своих заводских складов, которая идет уже второй год. В настоящее время в департаменте операционной логистики стартовало тестирование нового автопоезда.
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Прицепные тележки уступили место вкатным, и теперь составу требуется меньше пространства для совершения разворота. Для загрузки и выгрузки комплектующих изделий со специальной подставки отныне нужно лишь нажать на рычаг.

Если обычный тягач с прицепными тележками делает круг от склада до конвейера автомобильного завода и назад за 100 минут, то новый состав – всего за 47 минут, то есть  в 2 раза быстрее. При использовании такого автопоезда распределители работ в цехах уже не понадобятся, их обязанности будет выполнять водитель автопоезда.

Осталось только, чтобы на каждой остановке он тратил минимум времени на оформление документов. Но руководители предлагают решить и этот вопрос – посредством внутризаводского электронного документооборота.

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По мне тоже довольно не плох.За такую цену.
Alex098
Автопропуск для грузовиков
Хочу оставить свой положительный отзыв о ребятах с http:// avto-propusk24.ru/ . Очень быстро все оформили. Позвонили, проконсультировали, я будучи в офисе отправил документы и они сами все сделали. Спасибо огромное! Однозначно рекомендую!
Ирина Овраменко
большие обороты. глохнет
При запуске двигателя- набирает большие обороты (3500 ) и глохнет
Камаз6460
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Новый автопоезд экономит время и деньги «КамАЗу»
Прицепные тележки уступили место вкатным, и теперь составу требуется меньше пространства для совершения разворота. Для загрузки и выгрузки комплектующих изделий со специальной подставки отныне нужно лишь нажать на рычаг. Если обычный тягач с прицепными тележками делает круг от склада до конвейера автомобильного завода и назад за 100 минут, то новый состав – всего за 47 минут, то есть  в 2 раза быстрее. При использовании такого автопоезда распределители работ в цехах уже не понадобятся, их обязанности будет выполнять водитель автопоезда. Осталось только, чтобы на каждой остановке он тратил минимум времени на оформление документов. Но руководители предлагают решить и этот вопрос – посредством внутризаводского электронного документооборота.
2017-11-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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