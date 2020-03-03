3 марта 2020, 19:21
Новый BAC Mono разгоняется до «сотни» за 2,7 секунды
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Фото: www.carscoops.com
Briggs Automotive презентовала одноместный суперкар Mono нового поколения на котором можно ездить в городе. Автомобиль оснащен 2,3-литровым четырехцилиндровым рядным двигателем с турбонаддувом, вырабатывающим 332 л.с.
Фото: www.carscoops.com
Фото: www.carscoops.com
Фото: www.carscoops.com
Фото: www.carscoops.com
Фото: www.carscoops.com
Фото: www.carscoops.com
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«Когда дело дошло до разработки BAC Mono нового поколения, мы не просто хотели создать прецедент для эволюции Mono - мы хотели установить совершенно новую планку для дизайна суперкаров», - сказал руководитель по дизайну BAC Ян Бриггс.
Компания BAC использовала совершенно новый подход к проектированию Mono. Цель инженеров состояла в том, чтобы добиться более «органичной, легкой эстетики». Другие конструктивные особенности включают в себя центрально установленные фары, новые светодиодные фонари, двухстворчатые боковые зеркала, более узкий хвост, уменьшение высоты на 20 мм. и увеличение длины на 25 мм., по сравнению с первым поколением. Продавать спорткар будут за скромные £ 165 950 (14 млн рублей).
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Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
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15.01.2020, 00:15
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
вот этот купил год назад, работает отлично + выглядит очень даже интересно https:// dailysalesite.com/ page/ 87d51f6088de151e7697db68674cdad54eea7eb7/
Цитата:| Кому: Света Ерашова не думаю что так будет)
Это ж они все траты повесят в итоге на автовладельцев и такую цену заломят, утопия. Все равно найдут обход. Если сейчас карта 1 тыс руб стоит, будет 2500
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