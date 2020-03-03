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3 марта 2020, 19:21

Новый BAC Mono разгоняется до «сотни» за 2,7 секунды

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Фото: www.carscoops.com
Briggs Automotive презентовала одноместный суперкар Mono нового поколения на котором можно ездить в городе. Автомобиль оснащен 2,3-литровым четырехцилиндровым рядным двигателем с турбонаддувом, вырабатывающим 332 л.с.
Новый BAC Mono разгоняется до сотни за 2 7 секунды

Фото: www.carscoops.com

Новый BAC Mono разгоняется до сотни за 2 7 секунды

Фото: www.carscoops.com

Новый BAC Mono разгоняется до сотни за 2 7 секунды

Фото: www.carscoops.com

Новый BAC Mono разгоняется до сотни за 2 7 секунды

Фото: www.carscoops.com

Новый BAC Mono разгоняется до сотни за 2 7 секунды

Фото: www.carscoops.com

Новый BAC Mono разгоняется до сотни за 2 7 секунды

Фото: www.carscoops.com

Новый BAC Mono разгоняется до сотни за 2 7 секунды
Новый BAC Mono разгоняется до сотни за 2 7 секунды
Новый BAC Mono разгоняется до сотни за 2 7 секунды
Новый BAC Mono разгоняется до сотни за 2 7 секунды
Новый BAC Mono разгоняется до сотни за 2 7 секунды
Новый BAC Mono разгоняется до сотни за 2 7 секунды
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На этом автомобиле можно гонять не только по треку. В отличие от бэтмобиля, на BAC Mono Breaks Cover можно вполне законно передвигаться по городским улицам. Ведь новая модель Mono соответствует последним строгим нормам по выбросам EU6D и уровню шума. Правда нужно с ним быть осторожнее, ведь с нуля до первой «сотни» этот автомобиль разгоняется за 2,7 секунды. 

«Когда дело дошло до разработки BAC Mono нового поколения, мы не просто хотели создать прецедент для эволюции Mono - мы хотели установить совершенно новую планку для дизайна суперкаров», - сказал руководитель по дизайну BAC Ян Бриггс.

Компания BAC использовала совершенно новый подход к проектированию Mono. Цель инженеров состояла в том, чтобы добиться более «органичной, легкой эстетики». Другие конструктивные особенности включают в себя центрально установленные фары, новые светодиодные фонари, двухстворчатые боковые зеркала, более узкий хвост, уменьшение высоты на 20 мм. и увеличение длины на 25 мм., по сравнению с первым поколением. Продавать спорткар будут за скромные £ 165 950 (14 млн рублей).

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вот этот купил год назад, работает отлично + выглядит очень даже интересно https:// dailysalesite.com/ page/ 87d51f6088de151e7697db68674cdad54eea7eb7/
evore
Транспортный налог
Цитата:| Кому: Света Ерашова не думаю что так будет)
evore
Техосмотр будут снимать на камеру. Что это даст?
Это ж они все траты повесят в итоге на автовладельцев и такую цену заломят, утопия. Все равно найдут обход. Если сейчас карта 1 тыс руб стоит, будет 2500
Алина
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Новый BAC Mono разгоняется до «сотни» за 2,7 секунды
{{material_129092}}На этом автомобиле можно гонять не только по треку. В отличие от бэтмобиля, на BAC Mono Breaks Cover можно вполне законно передвигаться по городским улицам. Ведь новая модель Mono соответствует последним строгим нормам по выбросам EU6D и уровню шума. Правда нужно с ним быть осторожнее, ведь с нуля до первой «сотни» этот автомобиль разгоняется за 2,7 секунды. «Когда дело дошло до разработки BAC Mono нового поколения, мы не просто хотели создать прецедент для эволюции Mono - мы хотели установить совершенно новую планку для дизайна суперкаров», - сказал руководитель по дизайну BAC Ян Бриггс.Компания BAC использовала совершенно новый подход к проектированию Mono. Цель инженеров состояла в том, чтобы добиться более «органичной, легкой эстетики». Другие конструктивные особенности включают в себя центрально установленные фары, новые светодиодные фонари, двухстворчатые боковые зеркала, более узкий хвост, уменьшение высоты на 20 мм. и увеличение длины на 25 мм., по сравнению с первым поколением. Продавать спорткар будут за скромные £ 165 950 (14 млн рублей).
2020-03-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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