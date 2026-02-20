Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

20 февраля 2026, 05:39

БАЗ-S36A11 — новый игрок на рынке: военное шасси, гражданские задачи и 22 тонны груза на борту

Есть ли будущее у нового гражданского грузовика БАЗ-S36A11 — новый игрок на рынке тяжелой техники готов к серийному производству

БАЗ-S36A11 - свежий пример диверсификации оборонной промышленности. Грузовик, разработанный на Обуховском заводе, рассчитан на суровые условия и способен удивить даже опытных специалистов. Почему он важен для отрасли - в нашем материале.

Появление БАЗ-С36А11 стало масштабной перестройкой российского военно-промышленного комплекса, который в новых условиях вынужден осваивать гражданские ниши. Обуховский завод, традиционно известный оборонными разработками, спроектировал машины для работ в лесозаготовке, строительстве и нефтегазовой отрасли, где обычная техника часто бессильна. Инженеры опирались на опыт Брянского автозавода, что оснастить машину независимой рычажно-пружинной подвеской и мостами с блокируемыми дифференциалами, рассчитанными на 12-тонную нагрузку.

Конструкция отличается универсальностью дорожного покрытия благодаря просвету в 400 мм и системе регулировки давления в шинах, обеспечивающих уверенное движение по бездорожью. Полная масса автомобиля составляет 35,7 тонны, при этом до 22,1 тонны приходится поднимать полезную грузоподъемную массу или надстройку. Бескапотная компоновка увеличивает монтажную высоту рамы до 5,39 метра, а перфорированные лонжероны упрощают установку дополнительного оборудования. Интересной ситуацией стала наклонная гибкая рама, позволившая соединить моторный отсек под кабиной.

Силовой агрегат представлен ярославским дизелем ЯМЗ-653, работающим в паре с отечественной девятиступенчатой ​​коробкой передачи. Раздаточная коробка передач из Набережных Челнов, система рулевого управления и кабина разработаны собственного производства. Кабина выполнена по каркасно-панельной технологии с прочным металлическим каркасом и пластиковыми панелями, а ее дизайн получается запоминающимся и функциональным.

Предусмотрено три кабины по направлению: с высокой крышей и двумя спальными местами, с низкой крышей и одним спальным видом, а также без спального отделения. Внутреннее оснащение включает пневмоподвеску сидений, электропривод зеркал и эргономичную панель приборов, обеспечивающую комфорт зарубежным аналогам. Ширину спального места можно увеличить за счет сдвига сидений.

БАЗ-С36А11 символизирует смену вектора в российской промышленности, демонстрируя успешную адаптацию международных технологий для решения транспортных задач. Этот грузовик открывает новые возможности для сельскохозяйственных предприятий, где решающее значение имеет надежность и проходимость техники. Его появление показывает, как оборонные предприятия могут эффективно работать на гражданском рынке, соблюдая технологические стандарты.

