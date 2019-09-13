13 сентября 2019, 08:18
Новый Bentley Flying Spur оценили в 15,2 млн рублей
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Фото: Bentley
Российские дилеры Bentley начали принимать заказы на седан Flying Spur третьего поколения. Цены начинаются от 15 190 000 рублей. Первые покупатели получат свои автомобили только во втором квартале 2020 года.
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
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Компания Bentley представила седан Flying Spur третьего поколения. Новинка стала еще просторнее, обзавелась ...Читать далее
Под капотом новинки установлен модернизированный 6,0-литровый битурбо двигатель W12, выдающий 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод – полный с автоматическим перераспределением тяги между осями в зависимости от условий движения. С места до «сотни» седан массой 2 435 килограммов разгоняется всего за 3,8 секунды. Его максимальная скорость – 333 км/ч.
В течение первых 12 месяцев Bentley предлагает Flying Spur в особой версии First Edition, которая отличается расширенным списком опций и уникальной отделкой. Название эксклюзивной серии по желанию клиента будет вышито на подголовниках, ковриках и выгравировано на порогах. В салоне и на кузове появятся специальные шильдики со стилизованным британским флагом и цифрой «1». С список стандартного оснащения войдут 22-дюймовые колесные диски Mulliner, вращающийся дисплей Bentley, панорамный люк и комплекс электронных ассистентов. Базовая цена составляет минимум 15 190 000 рублей, но она легко увеличивается благодаря широкому выбору опций. Поставки ожидаются ближе к лету 2020 года.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Хорошая машина, мне бы такую.
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
спасибо за инфу.
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