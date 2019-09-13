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13 сентября 2019, 08:18

Новый Bentley Flying Spur оценили в 15,2 млн рублей

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Фото: Bentley
Российские дилеры Bentley начали принимать заказы на седан Flying Spur третьего поколения. Цены начинаются от 15 190 000 рублей. Первые покупатели получат свои автомобили только во втором квартале 2020 года.
Новый Bentley Flying Spur оценили в 15 2 млн рублей

Фото: Bentley

Новый Bentley Flying Spur оценили в 15 2 млн рублей

Фото: Bentley

Новый Bentley Flying Spur оценили в 15 2 млн рублей

Фото: Bentley

Новый Bentley Flying Spur оценили в 15 2 млн рублей

Фото: Bentley

Новый Bentley Flying Spur оценили в 15 2 млн рублей

Фото: Bentley

Новый Bentley Flying Spur оценили в 15 2 млн рублей

Фото: Bentley

Новый Bentley Flying Spur оценили в 15 2 млн рублей

Фото: Bentley

Новый Bentley Flying Spur оценили в 15 2 млн рублей
Новый Bentley Flying Spur оценили в 15 2 млн рублей
Новый Bentley Flying Spur оценили в 15 2 млн рублей
Новый Bentley Flying Spur оценили в 15 2 млн рублей
Новый Bentley Flying Spur оценили в 15 2 млн рублей
Новый Bentley Flying Spur оценили в 15 2 млн рублей
Новый Bentley Flying Spur оценили в 15 2 млн рублей
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Компания Bentley представила седан Flying Spur третьего поколения. Новинка стала еще просторнее, обзавелась ...
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Премьера седана Bentley Flying Spur третьего поколения состоялась в июне 2019 года. Автомобиль стал просторнее. Его длина увеличилась на 13 см и теперь составляет 5,3 метра, расстояние между осями – без малого 3,2 метра, ширина – 1,96 метра, а высота – 1,49 метра. Седан получил новый дизайн, выполненный в духе последнего Continental GT. Его оснастили модернизированным мотором W12. Впервые из всех моделей Bentley новый Flying Spur обзавелся полноуправляемым шасси.

Под капотом новинки установлен модернизированный 6,0-литровый битурбо двигатель W12, выдающий 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод – полный с автоматическим перераспределением тяги между осями в зависимости от условий движения. С места до «сотни» седан массой 2 435 килограммов разгоняется всего за 3,8 секунды. Его максимальная скорость – 333 км/ч.

В течение первых 12 месяцев Bentley предлагает Flying Spur в особой версии First Edition, которая отличается расширенным списком опций и уникальной отделкой. Название эксклюзивной серии по желанию клиента будет вышито на подголовниках, ковриках и выгравировано на порогах. В салоне и на кузове появятся специальные шильдики со стилизованным британским флагом и цифрой «1». С список стандартного оснащения войдут 22-дюймовые колесные диски Mulliner, вращающийся дисплей Bentley, панорамный люк и комплекс электронных ассистентов. Базовая цена составляет минимум 15 190 000 рублей, но она легко увеличивается благодаря широкому выбору опций. Поставки ожидаются ближе к лету 2020 года.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Форум Bentley Continental GTC
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
Таяночка
Bentley Bentayga стал гибридом
спасибо за инфу.
manatik
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Новый Bentley Flying Spur оценили в 15,2 млн рублей
{{material_126745}}Премьера седана Bentley Flying Spur третьего поколения состоялась в июне 2019 года. Автомобиль стал просторнее. Его длина увеличилась на 13 см и теперь составляет 5,3 метра, расстояние между осями – без малого 3,2 метра, ширина – 1,96 метра, а высота – 1,49 метра. Седан получил новый дизайн, выполненный в духе последнего Continental GT. Его оснастили модернизированным мотором W12. Впервые из всех моделей Bentley новый Flying Spur обзавелся полноуправляемым шасси.Под капотом новинки установлен модернизированный 6,0-литровый битурбо двигатель W12, выдающий 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод – полный с автоматическим перераспределением тяги между осями в зависимости от условий движения. С места до «сотни» седан массой 2 435 килограммов разгоняется всего за 3,8 секунды. Его максимальная скорость – 333 км/ч.В течение первых 12 месяцев Bentley предлагает Flying Spur в особой версии First Edition, которая отличается расширенным списком опций и уникальной отделкой. Название эксклюзивной серии по желанию клиента будет вышито на подголовниках, ковриках и выгравировано на порогах. В салоне и на кузове появятся специальные шильдики со стилизованным британским флагом и цифрой «1». С список стандартного оснащения войдут 22-дюймовые колесные диски Mulliner, вращающийся дисплей Bentley, панорамный люк и комплекс электронных ассистентов. Базовая цена составляет минимум 15 190 000 рублей, но она легко увеличивается благодаря широкому выбору опций. Поставки ожидаются ближе к лету 2020 года.
2019-09-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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