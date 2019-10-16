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16 октября 2019, 00:01

Новый BMW 2-Series Gran Coupe выходит на рынок

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Фото: BMW
Компания BMW пополнила линейку 2 Серии новой четырехдверной моделью с приставкой Gran Coupe. Новинка получит глобальный статус и будет адресована, в первую очередь, тем рынкам, где седаны пользуются хорошим спросом. Новый BMW 2-Series Gran Coupe станет прямым конкурентом Mercedes-Benz CLA.
Новый BMW 2 Series Gran Coupe выходит на рынок

Фото: BMW

Новый BMW 2 Series Gran Coupe выходит на рынок

Фото: BMW

Новый BMW 2 Series Gran Coupe выходит на рынок

Фото: BMW

Новый BMW 2 Series Gran Coupe выходит на рынок

Фото: BMW

Новый BMW 2 Series Gran Coupe выходит на рынок

Фото: BMW

Новый BMW 2 Series Gran Coupe выходит на рынок
Новый BMW 2 Series Gran Coupe выходит на рынок
Новый BMW 2 Series Gran Coupe выходит на рынок
Новый BMW 2 Series Gran Coupe выходит на рынок
Новый BMW 2 Series Gran Coupe выходит на рынок
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Публичный дебют BMW 2-Series Gran Coupe состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре, но накануне официальной премьеры фотографии новинки, как это часто случается, утекли в Сеть. Мы имеем возможность одними из первых рассмотреть «четырехдверку» во всех подробностях.

Автомобиль получил выразительную переднюю часть, выполненную в духе нового хэтчбека BMW 1-Series. Стоит отметить солидную радиаторную решетку, агрессивный «прищур» головной оптики и большие воздухозаборники, характерные для моделей M Performance. Духом спорта и соревнований пронизан весь облик автомобиля: точеные линии, серебристые корпуса боковых зеркал, синие тормозные суппорты, граненые патрубки выпуска, черный диффузор и изящный спойлер на крышке багажника.

Интерьер перешел практически в неизменном виде от BMW 1-Series. Автомобиль получил цифровую панель приборов, большой экран медиасистемы и атмосферную подсветку. Для M-версий предусмотрены глянцевые акценты, металлические накладки на педали, спортивные сидения и М-руль. Единственный нюанс - ниспадающая линия крыши ограничит простор во втором ряду.

В основе BMW 2-Series Gran Coupe лежит переднеприводная платформа от 1-Series, а не заднеприводная от 2-Series. По большому счету, передний или задний привод у автомобиля сейчас волнует все меньше и меньше покупателей. Ведущие передние колеса даже как-то ближе и роднее современным автовладельцам. Моторную гамму новинка также разделит с «первой серией». В нее войдут бензиновые и дизельные трех- и четырехцилиндровые агрегаты плюс 306-сильный мотор (450 Нм) для версии M235i.

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собственно в наличии два компакта, из них собираю один, остальное продаю..........морды у обоих нет.......в наличии двигатель 1.6, коробка, салон, подвеска, железо и т.д крыша с люком тел для связи 8 (930) 031 06 66 Денис
Miklosh33
Форум BMW X1
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
MichaMeL
Форум BMW 1
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
MichaMeL
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Новый BMW 2-Series Gran Coupe выходит на рынок
{{material_126609}}Публичный дебют BMW 2-Series Gran Coupe состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре, но накануне официальной премьеры фотографии новинки, как это часто случается, утекли в Сеть. Мы имеем возможность одними из первых рассмотреть «четырехдверку» во всех подробностях.Автомобиль получил выразительную переднюю часть, выполненную в духе нового хэтчбека BMW 1-Series. Стоит отметить солидную радиаторную решетку, агрессивный «прищур» головной оптики и большие воздухозаборники, характерные для моделей M Performance. Духом спорта и соревнований пронизан весь облик автомобиля: точеные линии, серебристые корпуса боковых зеркал, синие тормозные суппорты, граненые патрубки выпуска, черный диффузор и изящный спойлер на крышке багажника.Интерьер перешел практически в неизменном виде от BMW 1-Series. Автомобиль получил цифровую панель приборов, большой экран медиасистемы и атмосферную подсветку. Для M-версий предусмотрены глянцевые акценты, металлические накладки на педали, спортивные сидения и М-руль. Единственный нюанс - ниспадающая линия крыши ограничит простор во втором ряду.В основе BMW 2-Series Gran Coupe лежит переднеприводная платформа от 1-Series, а не заднеприводная от 2-Series. По большому счету, передний или задний привод у автомобиля сейчас волнует все меньше и меньше покупателей. Ведущие передние колеса даже как-то ближе и роднее современным автовладельцам. Моторную гамму новинка также разделит с «первой серией». В нее войдут бензиновые и дизельные трех- и четырехцилиндровые агрегаты плюс 306-сильный мотор (450 Нм) для версии M235i.
2019-10-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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