Новый BMW 3 серии удивил совершенно новым дизайном
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Эксперты отмечают, что он в целом мало напоминает другие седаны автопроизводителя, а изменения в интерьере и экстерьере выглядят очевидными. В глаза бросается новая головная оптика, увеличенные «ноздри» фальшрадиаторной решетки, более выраженный рельеф капота. За задней дверью разместился декоративный шеврон, по которому в профиль можно идентифицировать новый BMW 3 серии.
Существенно отличается от других моделей и задняя часть авто. Сложная пластика бампера, высокая линия багажной двери, необычный дизайн фонарей и другие новшества делают вид революционным.
|BMW 3 330i 2.0 AT
|2 л, 258 л.с
|автомат 8
|0-100 - 5.8 с, 250 км/ч
|4709 x 1827 x 1442 мм
|задний
|АИ-95, 6.1 л на 100 км
|2 870 000 руб
|Все характеристики
Новинка от BMW также порадует водителя обилием систем помощи: радары, камеры, ультразвуковые сенсоры для отслеживания пространства вокруг машины, чтобы предупредить возможные инциденты. Авто оснащено интерактивным голосовым помощником, системой экстренного торможения, активным круиз-контролем и т. д. Обширная комплектация и несколько линий исполнения позволяют каждому покупателю подобрать автомобиль с нужными ему параметрами.
Обзавестись новинкой от BMW в России можно, обратившись к официальному дилеру бренда в Москве компании «БорисХоф». Дилерские центры предлагают обширный выбор моделей и комплектаций, а также выгодные условия сотрудничества, в том числе покупку в кредит или лизинг (для корпоративных клиентов). Также компания участвует в программе trade-in, которая позволяет обменять подержанные авто на новые с доплатой. Помимо продажи авто компания «БорисХоф» предлагает также гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание ремонт и ТО. Качество сервиса дилерского центра соответствует высоким стандартам BMW, поэтому каждый клиент может рассчитывать на индивидуальный подход.
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