28 июня 2019, 15:35

Новый BMW 3 серии удивил совершенно новым дизайном

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Поступивший в продажу весной 2019 года BMW 3 серии G20 стал одной из главных новинок прошлогоднего Парижского автосалона. Несмотря на то, что автомобиль без труда можно идентифицировать, как представителя баварского бренда, его дизайн претерпел действительно серьезные изменения.

Эксперты отмечают, что он в целом мало напоминает другие седаны автопроизводителя, а изменения в интерьере и экстерьере выглядят очевидными. В глаза бросается новая головная оптика, увеличенные «ноздри» фальшрадиаторной решетки, более выраженный рельеф капота. За задней дверью разместился декоративный шеврон, по которому в профиль можно идентифицировать новый BMW 3 серии.

Существенно отличается от других моделей и задняя часть авто. Сложная пластика бампера, высокая линия багажной двери, необычный дизайн фонарей и другие новшества делают вид революционным.

BMW 3 330i 2.0 AT
2 л, 258 л.с
автомат 8
0-100 - 5.8 с, 250 км/ч
4709 x 1827 x 1442 мм
задний
АИ-95, 6.1 л на 100 км
2 870 000 руб
Все характеристики
Внутреннее оформление авто, несмотря на многие схожие черты, изменилось более значительно. Производитель решил разгрузить переднюю панель, отказавшись от большого количества физических переключателей. Более сложные формы, материалы высокого качества, цифровой щиток приборов в качестве опции, 8,8 дюймовый дисплей и другие новшества безошибочно указывают на то, что производитель действительно постарался над совершенствованием интерьера.

Новинка от BMW также порадует водителя обилием систем помощи: радары, камеры, ультразвуковые сенсоры для отслеживания пространства вокруг машины, чтобы предупредить возможные инциденты. Авто оснащено интерактивным голосовым помощником, системой экстренного торможения, активным круиз-контролем и т. д. Обширная комплектация и несколько линий исполнения позволяют каждому покупателю подобрать автомобиль с нужными ему параметрами.

Обзавестись новинкой от BMW в России можно, обратившись к официальному дилеру бренда в Москве компании «БорисХоф». Дилерские центры предлагают обширный выбор моделей и комплектаций, а также выгодные условия сотрудничества, в том числе покупку в кредит или лизинг (для корпоративных клиентов). Также компания участвует в программе trade-in, которая позволяет обменять подержанные авто на новые с доплатой. Помимо продажи авто компания «БорисХоф» предлагает также гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание ремонт и ТО. Качество сервиса дилерского центра соответствует высоким стандартам BMW, поэтому каждый клиент может рассчитывать на индивидуальный подход.


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Отзывы по теме
Форум BMW 3 седан
Андрей, это известная проблема bmw троек. А основной причиной может являться распределитель зажигания. Любая дождливая погода (не обязательно по лужам ездить) и может такое начаться. Также у вас может быть повреждена изоляция на проводе ДПКВ. Осмотрите шестой свечпровод. Все надо протереть и высушить ...
Илья
Молодые москвичи выбирают BMW, регионалам милее корейские бюджетники
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Autochevy
горит приборная панель при выключенном зажигании
Здравствуйте! Машина Ауди Q7, подошёл к машине утром, горит приборная панель, всё что может гореть из значков, всё горит, зажигание выключено, ключ в руках, машина ни на что не реагирует, двери не открываються, на ночь оставлял открытым окно с пассажирской стороны, залез в машину через окно, пытался ...
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Новый BMW 3 серии удивил совершенно новым дизайном
Эксперты отмечают, что он в целом мало напоминает другие седаны автопроизводителя, а изменения в интерьере и экстерьере выглядят очевидными. В глаза бросается новая головная оптика, увеличенные «ноздри» фальшрадиаторной решетки, более выраженный рельеф капота. За задней дверью разместился декоративный шеврон, по которому в профиль можно идентифицировать новый BMW 3 серии. Существенно отличается от других моделей и задняя часть авто. Сложная пластика бампера, высокая линия багажной двери, необычный дизайн фонарей и другие новшества делают вид революционным.{{params_60269}} Внутреннее оформление авто, несмотря на многие схожие черты, изменилось более значительно. Производитель решил разгрузить переднюю панель, отказавшись от большого количества физических переключателей. Более сложные формы, материалы высокого качества, цифровой щиток приборов в качестве опции, 8,8 дюймовый дисплей и другие новшества безошибочно указывают на то, что производитель действительно постарался над совершенствованием интерьера.Новинка от BMW также порадует водителя обилием систем помощи: радары, камеры, ультразвуковые сенсоры для отслеживания пространства вокруг машины, чтобы предупредить возможные инциденты. Авто оснащено интерактивным голосовым помощником, системой экстренного торможения, активным круиз-контролем и т. д. Обширная комплектация и несколько линий исполнения позволяют каждому покупателю подобрать автомобиль с нужными ему параметрами.Обзавестись новинкой от BMW в России можно, обратившись к официальному дилеру бренда в Москве компании «БорисХоф». Дилерские центры предлагают обширный выбор моделей и комплектаций, а также выгодные условия сотрудничества, в том числе покупку в кредит или лизинг (для корпоративных клиентов). Также компания участвует в программе trade-in, которая позволяет обменять подержанные авто на новые с доплатой. Помимо продажи авто компания «БорисХоф» предлагает также гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание ремонт и ТО. Качество сервиса дилерского центра соответствует высоким стандартам BMW, поэтому каждый клиент может рассчитывать на индивидуальный подход.
2019-06-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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