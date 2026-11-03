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Автор: Дмитрий Новиков

3 ноября 2026, 23:13

Тест-драйв нового BMW 3-series: стоит ли он своих 80 900 евро?

Тест-драйв нового BMW 3-series: стоит ли он своих 80 900 евро?

Дизель убрали навсегда, а багажник урезали: эксперты ADAC раскритиковали новую BMW 3-Series

Тест-драйв нового BMW 3-series: стоит ли он своих 80 900 евро?

Восьмой BMW 3-series выходит на рынок только с бензиновыми моторами, а вершиной гаммы стал M350 xDrive с разгоном до 100 км/ч за 4,1 секунды. За базовый 318 просят от 49 900 евро, топовый обойдется дороже 80 000 евро. Дизеля нет, гибрид ожидается в 2027 году.

Восьмой BMW 3-series выходит на рынок только с бензиновыми моторами, а вершиной гаммы стал M350 xDrive с разгоном до 100 км/ч за 4,1 секунды. За базовый 318 просят от 49 900 евро, топовый обойдется дороже 80 000 евро. Дизеля нет, гибрид ожидается в 2027 году.

M350 xDrive разгоняется до 100 км/ч за 4,1 секунды. Для семейного седана это серьезная заявка на динамику, тем более что под капотом сохранился трехлитровый рядный шестицилиндровый двигатель B58 с турбонаддувом. Восьмое поколение BMW 3-series выходит только с бензиновыми моторами: дизель исчез из гаммы, а подключаемый гибрид намечен на 2027 год. На отдельных рынках M350 xDrive рассматривают как замену M340i. Эксперты ADAC уже имели удовольствие лично убедиться, насколько хорошим получился автомобиль нового поколения.

На первом знакомстве редакции ADAC досталась только топ-версия. M350 xDrive развивает 443 л.с. и 580 Н·м с учетом поддержки 48-вольтовой мягкой гибридной системы. В стандартную комплектацию входят полный привод xDrive и адаптивная M-подвеска; также установлены спортивный дифференциал M и спортивное рулевое управление. Восьмиступенчатый автомат ZF предусмотрен для всех версий.

Шестицилиндровый мотор уверенно ускоряет седан с места. При спокойной езде двигатель работает тихо, но на интенсивном разгоне звучит заметно громче. Настройку звука можно менять в меню бортовой системы, там же предусмотрена искусственная звуковая поддержка. Максимальную скорость электроника ограничивает на отметке 250 км/ч. По циклу WLTP для M350 xDrive заявлен расход топлива до 8,2 л/100 км; в зависимости от рынка и комплектации он составляет 7,5-8,2 л/100 км. При активной езде расход будет двузначным, у 318 и 320 показатели должны быть скромнее.

Кузов вырос, а привычный кокпит исчез

Новый седан длиной 4765 мм немного крупнее предшественника G20. Дизайн стал ближе к электрическому i3 из Neue Klasse, но платформы у машин разные. У i3 короче капот и длиннее колесная база, необходимая для размещения батареи в полу. Колесная база бензинового 3er составляет 2860 мм, у предшественника она равна 2851 мм, а у i3 - 2897 мм.

В салоне стало просторнее, в том числе на заднем ряду. По сравнению с i3 пассажирам удобнее сидеть: ноги не приходится так сильно сгибать. Однако более короткая база ограничивает место для ног. Багажник вмещает 450 литров, на 30 литров меньше, чем прежде.

Вместо классических приборов перед водителем теперь Panoramic iDrive. Информация выводится на нижнюю часть ветрового стекла, а состав данных можно настроить через центральный экран. На первых поездках к такому решению пришлось привыкать, хотя показания читаются хорошо. Для отдельных функций физические органы управления сохранили, в частности для регулировки зеркал и света. Направление воздушных потоков меняется через экранное меню.

За доплату доступны 3D-проекционный дисплей и обновленное голосовое управление Alexa +. Электрорегулировка сидений с памятью входит в стандартное оснащение. Среди платных опций - многофункциональные кресла и M-Sportsitze; также можно выбрать аудиосистему Harman-Kardon. Большое остекление и опциональная панорамная крыша добавляют света в салоне.

Настройки шасси и цены

BMW перенастроила шасси: изменила параметры обеих осей и рулевого управления, а кузов стал жестче. На тестовом M350 адаптивная подвеска обеспечивала комфорт даже с 20-дюймовыми колесами. В спортивном режиме она не становилась чрезмерно жесткой. Рулевое управление реагирует точно, седан охотно входит в повороты. Среди опций есть ассистент движения по автомагистрали: он может поддерживать движение без рук на скорости до 130 км/ч, если водитель следит за дорогой и готов вмешаться.

Функцию Drift Moment обещают добавить в 2027 году. После ее включения тяга должна полностью переходить на заднюю ось. На первых поездках проверить режим не удалось. Launch Control уже доступна и помогает резко стартовать. Модель также получила обновления парковочных ассистентов, распознавания окружающей обстановки и функций безопасности.

BMW 318 мощностью 156 л.с. стоит от 49 900 евро, а BMW 320 с 211 л.с. - от 54 900 евро. Цена M350 xDrive мощностью 443 л.с. начинается с 80 900 евро. Заказы на седан открыли в сентябре 2026 года. В 2027-м BMW планирует представить универсал Touring, более распространенный в Германии. В Великобритании M350 xDrive оценили от 66 785 фунтов стерлингов, в Швейцарии - от 90 600 франков. BMWBLOG приводит стартовую цену в США 65 900 долларов без доставки или 67 250 долларов с доставкой. 

BMW 3-series остается одной из ключевых моделей марки уже более 50 лет. Новая генерация получила цифровые решения Neue Klasse, сохранив задний привод у младших бензиновых версий и рядный шестицилиндровый мотор в M350.

BMW 318 Steptronic и BMW 320 Steptronic оснащаются двухлитровыми мягкими гибридными моторами. Их мощность составляет 156 и 211 л.с. соответственно. До 100 км/ч машины разгоняются за 9,5 и 7,4 секунды, максимальная скорость - 215 и 240 км/ч. Для обеих версий указаны расход 7,5 л/100 км по WLTP и выбросы CO₂ 169 г/км.

У M350 xDrive Steptronic двигатель объемом 2998 куб. см. Расход по WLTP составляет 8,2 л/100 км, выбросы CO₂ - 187 г/км. Снаряженная масса версий 318 и 320 составляет 1755 кг, M350 - 1935 кг. Грузоподъемность равна 475 кг у первых двух и 485 кг у M350. Допустимая масса прицепа с тормозами составляет 1300 кг для 318 и 1800 кг для двух остальных версий. 

Упомянутые модели: BMW 3 (от 1 940 000 Р)
Упомянутые марки: BMW
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