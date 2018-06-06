6 июня 2018, 12:59

Новый BMW X5 представлен официально

Компания BMW официально представила кроссовер X5 четвертого поколения. Местом для презентации выбрали завод марки в Спартанберге (Южная Каролина, США). Автомобиль получил новое шасси, пневмоподвеску и цифровую приборную панель.
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  Новый BMW X5 представлен официально BMW X5 Новый BMW X5 представлен официально BMW X5 Новый BMW X5 представлен официально BMW X5 Новый BMW X5 представлен официально BMW X5 Новый BMW X5 представлен официально
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Новое поколение построили на модульном шасси CLAR. Как и новые седаны 7-Series, кроссовер X5 получил двухрычажную подвеску спереди и многорычажную сзади. Опционально доступна пневматическая подвеска всех четырех колес. Нажатием кнопки в салоне или с электронного ключа клиренс меняется в пределах 80 мм. Также для модели доступен механизм подруливания задних колес и активный задний стабилизатор.

Габаритные размеры нового BMW X5: длина – 4 922 мм (+36 мм), ширина – 2 004 мм (+66 мм), высота – 1 745 мм (-19 мм), а колесная база – 2 975 мм (+42 мм). Объем багажника составляет 645 литров, а при сложенных сидениях второго ряда он возрастает до 1 860 литров. Кроссовер можно дооснастить дополнительными пакетами опций: спортивным M Sport с электронной блокировкой заднего дифференциала и внедорожным Off-Road, включающим усиленную защиту днища, блокировку заднего дифференциала и 4 специальных ездовых режима: песок, скользкие камни, гравий или снег.

Дизайн интерьера основательно переработали. Первое, что бросается в глаза – новая электронная панель приборов и 12,3-дюймовый экран современной медиасистемы iDrive 7.0, которой можно управлять жестами. Изменилась компоновка кнопок, переключателей и ручек. Кнопка «Старт» переехала ниже – на центральный тоннель к рычагу переключения передач.

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На первом этапе в моторную гамму X5 четвертого поколения войдут четыре агрегата. Базовой станет 3-литровая дизельная «шестерка» мощностью 265 л.с. (версия xDrive30d). Далее идут бензиновые модификации: 3-литровый V6 с отдачей 340 л.с. (xDrive40i) и 4,4-литровый V8 мощностью 462 л.с. (xDrive50i). «Заряженная» версия BMW X5 M50d получит 3-литровый дизель с четырьмя турбинами, выдающий 400 л.с. и 760 Нм крутящего момента. Такой кроссовер набирает первую «сотню» за 5,2 секунды. Все агрегаты сочетаются с 8-диапазонным «автоматом».

В список опций входят проекционный дисплей, система кругового обзора, лазерно-люминофорные фары дальнего света, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, аудиосистема Bowers & Wilkins и набор электронных помощников.

Продажи нового BMW X5 стартуют в ноябре, а с декабря этого года в виде опции можно заказать кроссовер с двумя креслами второго ряда. Сборку наладят на заводе BMW в Южной Каролине, США.
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Отзывы по теме
Форум BMW X5
привет всем.у меня х5 е53 3л. коробка авт. 2003г.когда медленно едешь глохнет при торможении. правда не всегда. топливный насос, фильтра поменял. диагностика не чего не показывает. кто знает подскажите пожалуйста, замучился.заранее спасибо.
РОМАН
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Огромное спасибо Вам Арина (или как там вас по настоящему величают) теперь я сирый и убогий неграмотный буду знать что Ваши публикации это мемуары пациента клиники им.Кащенко и буду бежать от этого бреда как от чумы
Николай
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Новый BMW X5 представлен официально
{{material_123406}}Новое поколение построили на модульном шасси CLAR. Как и новые седаны 7-Series, кроссовер X5 получил двухрычажную подвеску спереди и многорычажную сзади. Опционально доступна пневматическая подвеска всех четырех колес. Нажатием кнопки в салоне или с электронного ключа клиренс меняется в пределах 80 мм. Также для модели доступен механизм подруливания задних колес и активный задний стабилизатор.Габаритные размеры нового BMW X5: длина – 4 922 мм (+36 мм), ширина – 2 004 мм (+66 мм), высота – 1 745 мм (-19 мм), а колесная база – 2 975 мм (+42 мм). Объем багажника составляет 645 литров, а при сложенных сидениях второго ряда он возрастает до 1 860 литров. Кроссовер можно дооснастить дополнительными пакетами опций: спортивным M Sport с электронной блокировкой заднего дифференциала и внедорожным Off-Road, включающим усиленную защиту днища, блокировку заднего дифференциала и 4 специальных ездовых режима: песок, скользкие камни, гравий или снег.Дизайн интерьера основательно переработали. Первое, что бросается в глаза – новая электронная панель приборов и 12,3-дюймовый экран современной медиасистемы iDrive 7.0, которой можно управлять жестами. Изменилась компоновка кнопок, переключателей и ручек. Кнопка «Старт» переехала ниже – на центральный тоннель к рычагу переключения передач.{{material_123123}}На первом этапе в моторную гамму X5 четвертого поколения войдут четыре агрегата. Базовой станет 3-литровая дизельная «шестерка» мощностью 265 л.с. (версия xDrive30d). Далее идут бензиновые модификации: 3-литровый V6 с отдачей 340 л.с. (xDrive40i) и 4,4-литровый V8 мощностью 462 л.с. (xDrive50i). «Заряженная» версия BMW X5 M50d получит 3-литровый дизель с четырьмя турбинами, выдающий 400 л.с. и 760 Нм крутящего момента. Такой кроссовер набирает первую «сотню» за 5,2 секунды. Все агрегаты сочетаются с 8-диапазонным «автоматом».В список опций входят проекционный дисплей, система кругового обзора, лазерно-люминофорные фары дальнего света, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, аудиосистема Bowers & Wilkins и набор электронных помощников.Продажи нового BMW X5 стартуют в ноябре, а с декабря этого года в виде опции можно заказать кроссовер с двумя креслами второго ряда. Сборку наладят на заводе BMW в Южной Каролине, США.
2018-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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