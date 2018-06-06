6 июня 2018, 12:59
Новый BMW X5 представлен официально
Компания BMW официально представила кроссовер X5 четвертого поколения. Местом для презентации выбрали завод марки в Спартанберге (Южная Каролина, США). Автомобиль получил новое шасси, пневмоподвеску и цифровую приборную панель.
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Габаритные размеры нового BMW X5: длина – 4 922 мм (+36 мм), ширина – 2 004 мм (+66 мм), высота – 1 745 мм (-19 мм), а колесная база – 2 975 мм (+42 мм). Объем багажника составляет 645 литров, а при сложенных сидениях второго ряда он возрастает до 1 860 литров. Кроссовер можно дооснастить дополнительными пакетами опций: спортивным M Sport с электронной блокировкой заднего дифференциала и внедорожным Off-Road, включающим усиленную защиту днища, блокировку заднего дифференциала и 4 специальных ездовых режима: песок, скользкие камни, гравий или снег.
Дизайн интерьера основательно переработали. Первое, что бросается в глаза – новая электронная панель приборов и 12,3-дюймовый экран современной медиасистемы iDrive 7.0, которой можно управлять жестами. Изменилась компоновка кнопок, переключателей и ручек. Кнопка «Старт» переехала ниже – на центральный тоннель к рычагу переключения передач.
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В список опций входят проекционный дисплей, система кругового обзора, лазерно-люминофорные фары дальнего света, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, аудиосистема Bowers & Wilkins и набор электронных помощников.
Продажи нового BMW X5 стартуют в ноябре, а с декабря этого года в виде опции можно заказать кроссовер с двумя креслами второго ряда. Сборку наладят на заводе BMW в Южной Каролине, США.
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